馬來西亞延長有條件限行令「664萬人已復工」，各地爆發移工群聚感染

11日馬來西亞累計確診病例達6726例，首相慕尤丁10日指出，馬國國內康復率已經逐步攀升至74.8%，將持續放寬經濟活動、復工的政策。然而，國內爆發的移工群聚感染、大規模搜捕無證移工行動，仍讓防疫工作受阻。

《當今大馬》報導，慕尤丁10日透過官方媒體直播宣布，雖然第四階段的行動限制令將在5月12日結束，但決定繼續延長有條件限行令（conditional movement control order，CMCO），「在衛生部及國家安全理事會的勸告之下，我謹此宣布，有條件限行令將會繼續至6月9日。」慕尤丁說。

在有條件限行令下，人民仍不允許跨洲移動與集會，但大部分經濟領域及體育運動的限制已經解除。慕尤丁表示，「全國664萬人已經恢復工作，這樣的人數等同於勞動人口的43.6%。」

馬來西亞醫藥協會（Malaysian Medical Association ）主席戛納巴斯卡蘭（N Ganabaskaran）10日時指出，政府突然落實有條件限行令放寬經濟活動的限制，然而「復業前的勞工檢測沒有明確指南，讓業主、雇主，甚至是家庭醫生都感到混亂與煩躁。」

此外，馬來西亞各地也陸續傳出移工群聚感染，雪州沙亞南實達阿南（Setia Alam）建築工地9日有12人確診，森州林茂不叻士（Pedas）的工廠10日新增43起確診病例，目前已累計131人確診。

儘管不少團體呼籲政府不要大規模逮補無證移工，以免移工選擇逃跑讓防疫工作變的艱難，當局仍選擇強硬措施。因報導警方行動遭傳喚的《南華早報》駐馬來西亞記者塔絲妮（Tashny Sukumaran）報導指出，4日當天一早，警方、移民局等單位出動300名執法人員，於吉隆坡突擊搜捕住著許多無證移工的3棟建築物。

12日，雪州鵝麥區士拉央地區再傳出移民官員聯合軍警，大規模搜捕無證移工行動。期間，警方禁止媒体採訪拍攝，有計者的手機遭執法人員搶奪。

5月5日，吉隆坡的移工正在接受檢疫。 Photo Credit：AP / 達志影像

移工宿舍擁擠

《美國之音》報導，像新加坡一樣，馬來西亞依賴來自周邊國家的移工，國內的合法移工約250萬，他們除了在工廠和工地勞動，也從事生產橡膠和棕櫚油。馬來西亞移工的生活條件也與新加坡相仿，通常在大宿舍中，10到20人一起住一間房。「這是非常危險的情況。」移工勞動權倡議者 Andy Hall指出，「這些住所不是設計來給予合宜的生活條件，環境極端壅擠。」

新加坡當局積極並主動檢測，移工的新增病例使其累計確診病例數量激增，目前為東南亞各國中最高。《早報》報導，外籍勞工（新加坡稱客工）宿舍累計病例在4月25日超過1萬起，往後每日新增病例介於400多起至900多起，短短兩周內，累計病例就增至超過2萬起。當局仍在擴大每天檢測的人數，目前每天平均有3000名外籍勞工接受檢測。

擔憂與新加坡爆發相同的狀況，以及自5月4日起多起非公民的確診病例，政府決定強硬的回應情勢，命令國內所有移工都必須接受檢測，費用由雇主承擔。《Malaymail》報導，國防部高級部長拿督斯里伊斯邁沙比利（Ismail Sabri bin）4日表示全國的移工強制接受檢測，5日則說，「就像我說的，這是預防措施，因為我們不要發生像新加坡一樣的事，先前他們控制得當但後來因為有了新的感染群集，是移工的群集，使得病例激增。」

《美國之音》報導，浩繁的檢測工作將耗費大量醫療能量。如今馬來西亞一天檢測約1萬5000人，光是檢測完所有登記的合法外籍勞工，以此速度需要花費超過5個月，遑論尚有許多無證移工。馬來西亞醫藥協會警告，貿然實施全面檢測會使醫療體系負擔過重，建議採行重點檢測和在移工的生活、工作場域努力落實社交距離。

5月1日勞動節致員工的影片裡，馬來西亞手套工業龍頭 Top Glove表示，他們將每天為員工量測體溫，提供他們充足的口罩和手套、消毒工作場所和強制社交距離，「確保你們都是安全且被妥善保護的。」

橡膠手套是保護前線醫療工作者的重要物資，幾乎可說，全球3雙手套裡就有2雙是馬來西亞生產的。諷刺的是，生活在感染恐懼下的移工，有許多是來自國家主導的橡膠手套產業，他們支撐著工廠的運作。

然而，一名來自尼泊爾、不具名的Top Glove員工卻透露社交距離是不可能實行的，「我們感到害怕，因為我們25個人住一間房。」他指出，「我們在不同部門工作接觸不同的人，有時跟從外地回來的當地人一起工作，有時休息日宿舍裡的人們會出外跟其他人碰面。所以我很害怕染病，我感覺不到被保護。」

不少醫療專家、倡議者的重點在於生活環境的改善，相關團體也長期呼籲給予移工更好的居住空間。Andy Hall指出，疫情置工人於風險之下，當局、雇主和買家都應該正視這個問題。

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責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒