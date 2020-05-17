專訪《女神自助餐》作者劉芷妤（上）：難以忍受有人把我的小說跟我的人生看成同一回事

文字：沈眠｜攝影：達瑞

劉芷妤在2011年出版奇幻小說《迷時回》後，沉潛多年，終於再度推出全新力作《女神自助餐》。自稱《女神自助餐》是復健之作的劉芷妤，在其中寫盡台灣女性的暗處，那些潛藏在靈魂內側、充斥恐懼魅影的真實心境。喧囂止息後，該把焦點放回創作之上，採訪者沈眠從劉芷妤的原生家庭起始，細密訪談，最終寫成兩篇重量級專訪，深度解析小說家劉芷妤創作心路，歡迎與我們一起閱讀。

「我的原生家庭十分普通，雙親和樂，家人們相處愉快，不是很富有，但也不窮，非常典型的家庭，沒有發生過重大的事件，我也沒有童年陰影之類的。」劉芷妤開玩笑地說：「講得誇大一點，就是滿無聊的家啦。」也因此，非常想要多一點故事性的她甚至萌生念頭，希望自己不是爸媽親生的小孩，「有一天，我媽就拉著我到鏡子前，對我說，『妳看我們長得這麼像，有可能不是我生的嗎？』沒辦法啊，確實是這樣，所以我就改為要在各種蛛絲馬跡裡找出更多身世之謎。反正就是中二指數爆錶。」她似乎也覺得小時候的自己頗為無可救藥，大笑著說。

但旋即她正色道：「但認真講起來，我感覺到這樣順遂的人生起點，好像也讓我個性挺單純，或者說單薄、扁平，生命沒有故事，不是擁有複雜視野的人。」劉芷妤略微引以為憾，因為人生體驗帶有巨大的衝擊性，或許文學創作能夠更好。

而就劉芷妤的印象，她從小學三年級即開始寫一些小故事，同學讀了甚至會哭，「我唯一會做的事就是寫作，或者更根本的說是對文字的運用能力，其他做什麼都不太好。」她又自嘲地笑了起來。

一路平順的劉芷妤到高一時，忽然大躍遷也似地跳入叛逆者的位置，而今回過頭去看，比較大的理由有二，其一是因為當時讀的書，比如《灌籃高手》、《迷路的詩》等等，都鼓勵著人要帶有反叛的精神，劉芷妤露出像是受不了自己的蠢的表情，「我就是天真，看到裡面的角色帶著無畏的勇氣，衝撞體制，我就想，好哦，我應該也要像他們一樣。我骨子裡非常憧憬著能夠成為麻煩人物吧。」

當時被選為校刊社社長和總編的劉芷妤，為了編校刊，會蹺課乃至於不惜與老師、教官衝撞，成績也難以顧及，「所以就被留級了，但我為了要對別人證明，才不是校刊的緣故，所以重讀高一的那年，仍然繼續編校刊。升上高二後，倒是很爽快的放棄了，因為當時能做的事都做過了，覺得夠了。」為何要與師長對峙，劉芷妤表示，就讀的高中是升學至上導向，校刊社當然沒有太多資源，她必須獨自運作，剪貼文章、手工排版等等，當時有件事讓她無比氣惱，「第一年的校刊，醜到爆，一方面是因為沒有經驗，一方面是印刷廠老闆竟然因為覺得我們的頁面太單調，沒有經過同意就把他女兒的插畫加在每篇標題下，就是小孩畫的那種娃娃，難以置信吧？」

說起這件往事，劉芷妤的神色依舊激動。是以，她堅持一定要換印刷廠，學校怎麼可能輕易同意，而且單單是印刷的成本就貴出很多，但在她孤獨的奮戰後，還是成功了，第二年的校刊整個質感大提升，甚而有個單元是調侃師長內容的問卷調查。

多年後，在高雄的某青少年文學獎典禮，劉芷妤是頒獎的評審，其中一位得獎者的媽媽恰巧是校刊的指導老師，她認出劉芷妤，也當面說了一句「學校以前真的很對不起妳」。回憶當時場景，劉芷妤淡淡說，那會兒有種被平反了的感覺。

Photo Credit: 達瑞

要講起啟蒙之書，劉芷妤說是C.S.路易斯（Clive Staples Lewis）的《納尼亞傳奇》，「應該是小一、小二時，媽媽為了培養我的英文能力，買了一大套美語叢書的樣子，其中附贈了五冊《納尼亞傳奇》，後來當然知道那不是完整版，而且也不是正式授權，但我感覺到自己像是整個撲上去一樣的讀，非常驚嘆世界上居然會有這麼好看的東西，飢渴到不行。」

不過，很長的時間裡，六年級出生的劉芷妤一直沒能再讀到好看的奇幻小說，要直到J.K.羅琳的《哈利波特》在全球掀起閱讀熱潮後，台灣才有較多的奇幻文學翻譯作品問世，在那之前她能夠接觸的，較接近的是中南美洲的魔幻寫實小說、阿保美代描繪自然與精靈故事的漫畫。進入二十一世紀，奇幻小說市場興盛，娥蘇拉．勒瑰恩（Ursula K. Le Guin）與尼爾．蓋曼（Neil Gaiman）都是讓劉芷妤深受撼動與備受影響的小說家，她也很喜歡伊坂幸太郎的作品，與及瑪格麗特．愛特伍（Margaret Atwood）的《盲眼刺客》、《使女的故事》等等。

劉芷妤動情地講述：「感覺看世界的路徑從此變得不一樣，像是透過三角稜鏡的折射，光的構成與呈現完全不同。我雖然也會接觸嚴肅文學，但還是更喜歡並不奠基於現實的作品。奇幻作品能夠反射現實，但又會讓人飄離地面，更致命地吸引我。」這也是她這些年來，包含本名創作的《迷時回》、《To：西子灣岸：我親愛的永無島》以及筆名Miss 11所寫的作品何以都偏向奇幻領域的緣故。

關於以Miss 11為名完成的口袋書《童話大逃殺》、《卵生少女》、《夜光馬戲團：幻心人》、《夜光馬戲團：吹笛人》等，與及應高雄市邀集所寫的《To：西子灣岸：我親愛的永無島》，劉芷妤直率地說：「雖然也是原創，但因為需要考慮到出版社的讀者屬性，或者發案單位的整體規劃，並依此調整故事方向，比起創作，更像是解任務。《To：西子灣岸：我親愛的永無島》也是高雄市主動找我，是一套出版計畫，跟徐嘉澤、鄭順聰、汪啟疆、郭漢辰、李志薔一起。雖是設定為要有所依據的地方叢書，但我還是將西子灣某間育幼院的院生訪談轉化為小說，因為兒少保護法其實也有規定，必須保護孩童隱私，所以很自然就寫成要確保不會有誰被清晰指認、虛實揉合的奇幻故事，最好是要寫到連你媽都認不出來的程度啦。」

隨後，劉芷妤表情認真，語氣嚴肅，一反方才的嬉笑怒罵：「寫奇幻一方面是我個人的品味喜好，但另一方面則是很私人因素的考量，我不想要作品跟私生活攪混在一起，它們應該是分開的。離作品愈遠，我就愈是安全，我也才擁有自我詮釋的空間與可能。我難以忍受有人把我的小說跟我的人生看成同一回事。我不希望作品會指涉回我自身或別人，導致任何人的真實生活受到影響。被作品指涉到這件事，是危險的。所以我沒辦法寫散文，因為它的前提是必須揭露自己。」

劉芷妤在大二時創作的〈睡美人〉，獲得當年全國學生文學獎小說組首獎，被視為女性覺醒、女性主義作品，但劉芷妤並沒有相關理論的基礎，她就只是寫出想說的故事，在那之後，有些讀者或評論聲音就會將她寫的角色認定為她，「我不可能直接把私生活寫進小說，那不是我的寫作風格，要寫自己的人生我就寫散文了啊幹嘛寫小說。雖然寫作當然不可避免要將更內在的東西給人看，但不要將小說情節與角色套用到現實、拿來認證我的人生──」劉芷妤聲色俱厲：「絕對不要把我代入我的小說中！」

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本文經逗點文創結社授權刊登，原文合併第一、二篇後發表於此

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航