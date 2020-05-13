安倍干預司法引爆民怨，「#抗議檢察廳法改正案」成推特熱門字

5月9日晚間到5月10日，hashtag「#抗議檢察廳法改正案（#検察庁法改正案に抗議します）」擠上日本推特流行趨勢，到10日晚間已有超過470萬筆推文響應，就連平常不會發政治文的不少演藝圈藝人或各界名人都紛紛以「#抗議檢察廳法改正案」發文響應，實屬罕見。

但在了解為什麼大家會在這個時間點發文響應之前，必須要先知道日本公務員「定年退職（退休）」和現在的東京高檢檢事長黑川弘務。

年金面臨破產，上調公務員退休年限

由於日本早已進入高齡化社會，面臨年金破產問題，所以逐漸調高年金給付年齡。為了要讓退休年齡和年金給付年齡可以無縫接軌，所以在2013年施行的《改正高年齢者雇用安定法》要求，民間企業應積極續聘「高年級實習生」，或延後定年退休年齡。以日本年金預計在2025年調整到65歲以上才發年金作為前提，希望大家可以將退休年齡跟著往後延到65歲。於是乎，日本政府決定要以身作則，先將公務員的退休年齡階段性地上調到65歲，希望可以帶動民間業者跟進。

在公務員體系當中，檢察廳就是其中一個要跟著調整退休年齡的機構。

特別法優於普通法，檢察官退休年齡是63歲

事實上，日本的檢察官雖然屬於國家公務員，但檢察官體系適用的是特別法的《檢察廳法（検察庁法）》，而非普通法的《國家公務員法（国家公務員法）》，也就是所謂的特別法優先於普通法。日本《檢察廳法》第22條規定，檢事總長退休年齡為65歲，檢事總長以外的檢察官（含檢事長）則在63歲退休。

去（2019）年秋天，日本國會提出的《檢察廳法》修正案想將第22條修改為：

檢察官的退休年齡上調到65歲 次長檢事及檢事長在年滿63歲之後，隔天隨即降為檢事，直到65歲退休。

簡單來說，就是升到管理職的檢事，到年滿63歲後就要從管理職退下，保障晚輩可以繼續升遷權利，稱之為「役職定年制」。然而，今（2020）年春天再度提出的《檢察廳法》修正案內容，在第22條又多了幾項附加條款：

檢察官的退休年齡上調到65歲 次長檢事及檢事長在年滿63歲之後，隔天隨即降為檢事，直到65歲退休。 內閣總理大臣或法務大臣可以視情況需要，讓已屆63歲的次長檢事及檢事長延長職務1年。次長檢事及檢事長延長職務1年後，如果內閣總理大臣或法務大臣覺得還是有需要，可以再讓次長檢事及檢事長延長職務1年，直到65歲退休。

也就是說，只要在內閣總理大臣或法務大臣覺得有需要，就可以延長次長檢事及檢事長的管理職，直到他們65歲退休。這就是hashtag「#抗議檢察廳法改正案」反對這次《檢察廳法》修正案的重點。

還沒修法，內閣就能干預檢察廳人事案？

總的來說，雖然檢察廳屬於行政部門的組織，檢察官也是國家公務員，但由於檢察官握有追訴政商要角刑事責任的權限，在搜查上需要高度獨立性，不應讓政權介入。目前日本國會提出的《檢察廳法》修正案，讓內閣總理大臣或法務大臣有權干預檢察廳管理職的人事（延長特定管理職在職務上的工作年限），就有破壞檢察廳政治獨立性的可能。

與此同時，在《檢察廳法》修法內容還在討論的期間，就出現了極端異常的檢察廳決定人事案。

今年1月，安倍晉三決定延長東京高檢檢事長黑川弘務的退休年限。黑川弘務原本應該在今年2月年滿63歲時退休，但安倍晉三以東京高檢手上還有很多弊案要處理，援引《國家公務員法》延長黑川弘務的職位半年。

承前，《國家公務員法》屬於普通法，《檢察廳法》是特別法，以東京高檢檢事長黑川弘務的情況應該是適用《檢察廳法》而非《國家公務員法》。再者，1981年《國家公務員法》修法時，當時的人事院事務總局任用局長斧誠之助就曾明言：「檢察官不適用《國家公務員法》。」面對在野黨的質疑，安倍晉三表示自己知道1981年人事院事務總局任用局長曾說過這樣的話，但他要更改法律解釋，讓檢事官也能適用《國家公務員法》。

總之，黑川弘務就在安倍晉三的閣議決定下，可以多當半年東京高檢檢事長，而且就這麼剛好，只要多這半年，就可以讓黑川弘務繼續升官發大財。

一切都是為了替黑川弘務鋪路？

黑川弘務生於1957年2月8日（今年滿63歲），在安倍晉三的閣議決定下，他可以延長東京高檢檢事長的任期到今年8月7日。好巧不巧，檢事長再往上就是檢事總長，日本的檢事總長有一任平均只當2年的慣例，現任的檢事總長稻田伸夫是在2018年7月25日就任的，所以應該會在今年7月底左右主動請辭（＊）。只要稻田伸夫晚個幾天請辭，拖到8月7日再請辭的話，就可以讓黑川弘務無縫接軌地從東京高檢檢事長升上檢事總長。另一方面，由於黑川弘務這次是靠《國家公務員法》延長任期的，根據《國家公務員法》的條文內容，以這種方式延長任期最長可以延長3年，究竟今年7月底8月初又會出現什麼情況，仍有待觀察。

＊稻田伸夫出生於1956年8月14日，假如說他沒有按照慣例主動請辭的話，他最長可以當到2021年8月13日定年退休。

這次日本國會提出的《檢察廳法》修正案縱使真的在這個會期通過，也要等到2022年4月1日才會上路。也就是說，就算《檢察廳法》修正案真的通過了，也不適用於黑川弘務延長東京高檢檢事長任期一事，目前硬是要修改《檢察廳法》條文內容，比較像是因為安倍晉三替黑川弘務開了先例，所以需要事後補上一條「法源依據」，方便未來的內閣也能比照辦理。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

趁火打劫引爆人民不滿

但上述這些內容，都不足以解釋為什麼「#抗議檢察廳法改正案」這個hashtag會突然在9日晚上衝上日本推特潮流趨勢。真正會讓「#抗議檢察廳法改正案」成為話題，其實是民眾突然在疫情期間看見政府真面目，明明有更重要的事情該做，卻急著偷渡法案，根本就是趁火打劫的小偷。

《檢察廳法》修正案在5月8日送進眾議院內閣委員會審議，在野黨要求法務大臣森雅子必須列席遭到拒絕後，在野黨拒絕審理議案，最後在只有執政聯盟的自民黨、公明黨，和自民黨側翼的日本維新之會3黨出席的狀況下，強行審理議案，《檢察廳法》修正案最快有可能在13日就能通過修法。

《朝日新聞》聯繫到一名在8日晚上率先使用「#抗議檢察廳法改正案」這個hashtag的網友，當事人是一名35歲的OL，並強調自己並不是特別反對現在的政府，只是覺得現在大家都因為COVID-19受苦，政府居然趁這個時候要強行通過《檢察廳法》修正案，讓她看不下去，所以選了「#抗議檢察廳法改正案（#検察庁法改正案に抗議します）」這樣一個語氣相對溫和（編註：「#検察庁法改正案に抗議します」這個hashtag使用的是丁寧體，在日文裡面是語氣相對溫和的句型，不同於平常民眾上街抗議時採用的句型），可以開啟討論的句子當作hashtag。

熟悉網路社群的媒體人津田大介表示，沒有想到「#抗議檢察廳法改正案」這一個hashtag居然能在深夜時段衝上熱門話題，他認為這是因為在疫情期間，大家特別在意政府的一舉一動，但沒想到政府在COVID-19對策上慢半拍，面對這個相對於疫情「不重要、不緊急」的修法卻超有效率，才會讓這個hashtag爆紅。

曾任東京地檢特搜部檢事的鄉原信郎律師也說，政府在COVID-19疫情下想要偷渡法案通過，這會嚴重動搖民主主義和法治國家的根本，才會讓不少名人都站出來「#抗議檢察廳法改正案」。鄉原信郎指出，檢察廳獨佔日本司法當中的公訴權，一旦政權可以影響檢察廳的人事議案，就會動搖三權分立的根本，光是安倍晉三靠著改變法律解釋意圖讓自己的親信有機會當上檢事總長的意圖就有問題了，更不用提是要將這個特例修法成常態。鄉原信郎更批評，檢察廳法和法務省很有關係，《檢察廳法》怎麼能在沒有法務大臣出席的情況下審議。

演藝圈響應發文，引發粉絲反感

在這波「#抗議檢察廳法改正案」發文熱潮當中，最特別的一點就是有不少演藝圈的人也站出來響應，這在過去幾乎是難以見到的光景。像是演員井浦新、小泉今日子、城田優、高田延彦、綾小路翔、歌手卡莉怪妞（きゃりーぱみゅぱみゅ）、樂團生物股長的水野良樹、演員秋元才加、搞笑藝人大久保佳代子等人都在其中，發文內容不外乎「平常雖然不太談政治，但這次真的不能再沉默下去」、「現在大家都因為疫情而苦」、「不管你支持哪一個政黨、支持哪些政策，這都是過去的問題，現在是日本國家根本的民主主義動搖了」，強調這次情況特殊，才讓他們不得不站出來表達意見。

但平常不會談政治的藝人，突然發了政治文，也有不少粉絲因此反感。例如，卡莉怪妞10日早上發了一張推特上廣傳的「#抗議檢察廳法改正案」人物關係圖後，遭到不少負評，更有人嗆「妳只是個歌手所以不懂⋯⋯（中略）⋯⋯妳還是去唱好妳的歌吧」，讓卡莉怪妞事後刪文。

卡莉怪妞在刪文後，又在11日發文聲明自己當初發文是因為熟悉政治的朋友和她提到《檢察廳法》修正案，她覺得在COVID-19疫情下人民大家都過得很苦，但政府卻急著要修《檢察廳法》，「自己的未來要自己來守護」，而發了文。但發了文之後引起粉絲們的反彈，原本可以讓大家討論的話是件好事，但卡莉怪妞不想要看到粉絲們為了這件事吵架就刪了文，刪文之後又有人說她在逃避，所以才又發了這次的聲明。

註：這次的修法並不是單獨修改《檢察廳法》，而是數個和國家公務員有關的法案以《国家公務員法等の一部を改正する法律案》的名義包裝起來，一併審理。但本文僅討論《檢察廳法》的內容，日本推特上的hashtag也是使用「#抗議檢察廳法改正案」一詞，為了方便閱讀，全文皆以《檢察廳法》稱之。

參考資料

本文同步刊載於石川カオリ的日本時事まとめ翻譯。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航