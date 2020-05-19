《危機領導》：作為州議會菜鳥的林肯，深知何時該蟄伏、何時又該行動

文：桃莉絲・基恩斯・古德溫（Doris Kearns Goodwin）

林肯為了宣布參選所印發的傳單，內容長達兩千字。顯然，他極其努力讓大眾理解自己對公共議題的立場，藉此展現出某些特質與性格。他在一個民主黨占優勢的郡裡，以輝格黨（Whig Party）成員的身分參選。他有四項主張：創立國家銀行、保護關稅、境內改善，以及擴展國民教育體系。想推動國家銀行業務或提高關稅，州議員能做的其實有限。不過，呼籲擴大國民教育，制定道路、河道、港口、鐵路等基礎建設計畫，並非只是輝格黨老調重彈——這同時表達了迫切的需求，代表林肯自己的想望，以及他所屬小社區的期盼。

桑加蒙河是新薩勒姆鎮的命脈。沿著這條河，移居的民眾可將農作物送往市場，並取得必需品。除非克服桑加蒙河適航性的障礙，又除非能疏浚河道、清理漂流木，否則新薩勒姆永遠不可能發展成一個完全成熟的社區。林肯在過去一年中，駕著平底船沿河航行，收集第一手的資訊。面對與自身志向緊密相連的議題，他侃侃而談，充分展露自信與才幹。若河流與道路建設能有所改善，若政府能促進經濟成長和發展，將有數以百計如新薩勒姆這樣的小村莊受惠，從而興盛起來。林肯承諾：「如果順利當選」，只要能為「最貧困、人口最少」的社區提供可靠的通航路線的法條，「都將得到我的支持」。

至於教育，他則宣稱：「我只能說，我認為這是我們身為一個民族所能進行的最重要的一項學科。」他希望所有人都要閱讀美國歷史，「領會我們自由制度的可貴」，並珍視文學與經典。林肯談到教育時，總是懷抱熱誠，那是一位年輕人全心全意的熱誠，為了讓自己受教育，跨越那道「下等出身」與廣闊的未來夢想之間的巨大鴻溝。在他的期許中，他為自己持續追求的那種教育，正是每一個人都應該獲得的東西。

初次涉入政治圈，林肯還保證：若他對任何議題的看法，最後被證實是錯誤的，他「隨時準備放棄那些觀點」。這樣的承諾，讓林肯很早就展露出他終生奉行的領導風格——勇於承認錯誤，並從犯錯中學習。

對林肯來說，他與民眾的約定——他會努力不懈，以換取他們的支持——等同於一個誓言。投票、選舉這件事，呈現出的其實是一種由喜愛之情而產生的連結，最終使一群人團結起來。從一開始，林肯所追尋的命運，就不單純是渴求個人的名望與榮耀。他最初的志向，也是他一直以來的志向，都與大眾密不可分。

林肯對初次選舉的結果並沒有把握，但他說得很清楚——他不會因為失敗而退縮。他在宣布參選時就說過，如果輸了選舉，「我已習慣失望，不至於因此太過懊惱。」不過他也預先提醒：唯有在失敗「大概五、六次」以後，他才會將之視作「恥辱」，並且絕對「永遠不再嘗試」。因此，林肯不但無法確定自己的抱負是否能實現，同時還背負了「不輕易妥協、放棄」的承諾。

競選活動還來不及開始，林肯就自願加入伊利諾州民兵，對抗薩克族和福克斯族印第安人（Sac and Fox Indians）——這就是後來的黑鷹戰爭（Black Hawk War）。林肯事後提起，他非常訝異民兵連會推選他當上尉。受總統候選人提名之後一個月，林肯告訴記者，他後續的「人生成就」，都無法帶來「如此強烈的滿足」。

服役三個月後，他回到新薩勒姆，競選時間距離八月選舉只剩下四週。他騎著馬，在那個面積廣大如羅德島州，人口卻極其稀疏的郡裡四處奔走，到鄉間商店、小村莊廣場發表演說。到了週六，他就和其他候選人一起去規模最大的城鎮。農民會聚集在拍賣、競售的市集（vandoo）——這是他們「展售農產品、購買日用品，與鄰居碰個面、交換新聞、消息」的場合。競選演講大概在早晨過了一半時開始，一路持續到日落。每位候選人都會輪到演說機會。有一位林肯的對手記得，「他總是另闢蹊徑，不重複其他演講者的陳腔濫調。」他坦率、誠實地面對每一個問題，習慣透過「對社會上各種不同階層」男女的日常生活觀察，用故事闡明自己的主張——這使他與眾不同，與其他候選人做出區隔。有時他的用語、肢體動作略顯笨拙，但只要聽過他的演說，很少人會忘記「故事宗旨、故事本身，或者說故事的人。」

開票、計票結束，林肯知道自己落選了。但他的一名友人表示，失敗「並沒有毀滅他的希望或破壞他的志向」。相反地，林肯發現自己的地盤——新薩勒姆鎮上，三百票中他獲得壓倒性的二百七十七票，於是信心大增。選舉過後，林肯為了餬口，並維持全心全意的最佳狀態，他兼職好幾份工作，先是擔任新薩勒姆鎮的郵件管理員，又自學判定宗地邊界所需之幾何學與三角學，而受指派成為桑加蒙郡的土地勘測員副手——這個職位讓他得以在不同村莊間遊歷。根據他一位朋友所述，當時林肯擅於說故事的名聲迅速傳開，每次他前腳才踏入村莊，「來自遠近各處的男人與小男孩就會湊過來，不惜披荊斬棘、逢山開路逢水搭橋，也要來聽林肯那些奇特的故事與笑話。」

一八三四年，二十五歲的林肯再次參選州議員，實踐他當初半是認真、半開玩笑的預告：他至少要試過五、六遍才會放棄。再一次，他騎上馬跑遍選區，演說、握手、介紹自己、參與地區性活動。他在收割時節的田野間，遇到三十個勞動者，主動提議要幫忙，於是他揮舞著巨大的鐮刀，輕而易舉贏得這群人的選票。很多人最初都對他其貌不揚的外表反感。「難道這個政黨沒有更好的人選嗎？」有位醫生在初次看見林肯時這麼說，但聽完演說以後，醫生改變了心意：「天哪，他的智識，比其他候選人的總和更高。」

這次選舉，林肯拓展了自己在郡內的人脈，贏得很輕鬆。當他準備動身前往首都，正式就任議員時，他的朋友們主動湊錢合資，幫他買了一些「合適的衣物」，使他能「維護新尊嚴」。這些人確實看出了身旁的林肯是一位領導者，正如林肯也開始發現，那藏在自己內心的領導特質。

引用林肯好友威廉・亨頓的說法，這位初出茅廬的議員在州議會開議期間，表現「極為低調」。他「安靜得跟背景一樣」，耐心學習議院的運作方式，熟悉複雜的議會程序。他小心觀察輝格黨同僚與民主黨代表之間的爭論，釐清雙方意識形態的分歧。他發現自己身處在一幫格外優秀的立法人才之間（包括未來的兩位總統候選人、六位美國參議員、八位國會眾議員，還有三人後來成為州最高法院的法官），但他並不引以為恥，也不退縮，只是更加專注於吸收、學習，做好準備，等到自己累積了充分知識，就能採取行動。林肯培養出判斷時機的絕佳意識——深知何時該蟄伏、何時又該行動——這項特質後來成為他的領導技能之一，終生不變。

林肯在一次次議會會議中開始閱讀法條，心知法律教育能為自己的政治生涯添磚加瓦。他後來透露，他由於條件限制而必須自學，總是「獨自埋頭苦學」，在完成一整天漫長的土地勘測員與郵政管理員職責之後，再研讀法律案件、先例等直到深夜。他向議員同僚——在春田市（Springfield）經營法律事務所的約翰・斯圖亞特（John Stuart）借閱法律書籍，一次一本。每讀完一本，他就從新薩勒姆步行二十英里到春田，再換一本新的。堅定不移的目標支持著他。「先拿到書，然後好好閱讀、學習，」二十年後有一名法科學生向他尋求建議，他說：「牢牢記住你想成功的決心，是最重要的、無可比擬的一件事。」

到了第二段會期，林肯的行為與活動產生了明顯變化。他突然變得高調，引人注目，彷彿從睡夢中甦醒。他徹底掌握了撰寫法條所需的法律術語，以及複雜的議會程序，使同僚紛紛將草擬法案、修正案的職責交付給他。在那個公法與文件最初都以手寫形式記錄的年代，林肯從小練出的那一手清晰易讀的好字，可謂助益良多。更重要的是，當他終於從議員席上起立發言，同僚才親身體驗到新薩勒姆鎮民早已熟悉的那個林肯：一個演說天賦出色的年輕人。「他們說，我老是在說故事，」林肯告訴一位友人：「我想，他們說的沒錯。但我在漫長經驗中學到，以概括性的、幽默的敘事方式作為媒介，會比其他途徑更容易影響普羅大眾。」隨著民眾在報紙上讀到他的演說內容，或是藉由口耳相傳聽到他生動的隱喻、類比，林肯以他標誌性的溝通才華為人所知，名聲逐漸傳遍整個州。

州府從萬達利亞（Vandalia）遷至春田，預示了他領導時機的降臨。林肯身為議會中第二年輕的成員，在輝格黨黨團會議中一致通過，受選為他們的少數黨領袖。之所以做出這個選擇，不僅是因為尊敬林肯高超的語言技巧，和他對議會程序的深刻了解，更是因為他日漸嶄露頭角的「絕佳政治判斷天賦」——他能夠直覺判斷出輝格黨同僚，甚至是對立民主黨員的感受與意圖。

林肯會靜靜思考同僚的策略和意見，接著站起身來，簡明說道：「從你剛才說的，我認為民主黨接下來會如此這般。」如果要「將他們一軍」，我們在未來這段時間應該採取這幾種策略、手段。他提出的行動方針極其明確，往往「讓他的聽眾不禁質問自己，為什麼自己就沒想到這些？」一位議員同僚觀察後認為，林肯「對人性的透徹理解」，「使他變成同輩們難以企及的強者，甚至勝過我這輩子所見的任何人。」

「我們追隨他的領導，」他的輝格黨同僚回憶：「但他並非遵循任何人的指引，他靠自己開闢出一條路讓我們跟隨，而我們樂於照辦。他能夠捕捉、濃縮每場討論背後的關鍵問題，且對複雜或晦澀的主題做出清晰陳述，完勝於一般的論證。」當然，民主黨員的感受截然不同。

林肯面對攻訐（針對他本人與他所屬政黨）時的反應，顯然展露出他的性格，還有他日漸成熟的領導特質。在南北戰爭前期，這正是政治的魅力所在——輝格黨和民主黨之間的討論與辯論，總是能吸引成千上百人的狂熱關注。敵對雙方以激烈、侮辱性的語言相互攻擊，取悅了喧鬧起鬨的觀眾，煽動現場氣氛，有時會升級為鬥毆，甚至還會有人掏槍。林肯臉皮薄、容易被激怒的程度，與大部分政治人物差不多，但他的反擊通常都是幽默而善意的玩笑，使兩黨的成員都不禁笑出來。他深具娛樂性的精彩故事，使得氣氛不再那麼劍拔弩張。

林肯有幾次反擊由於太令人印象深刻，有些民眾事後還能逐字複述。「避雷針」那段插曲就是絕佳例子。一次激勵人心的集會上，林肯發表完演說，觀眾剛開始準備散場——就在這時候，喬治・福克（George Forquer）站了起來。他是個優秀的前輝格黨員，不久前接到一份高報酬的任命，成為土地登記員，隨即跳槽到民主黨。福克當時剛建好一幢豪宅，完工時屋頂還架了一支新奇時髦的避雷針。福克站在台上宣布，是該有人來挫挫小林肯的銳氣了，於是他打算嘲諷林肯。雖然福克的抨擊確實「深深激怒了他」，但林肯保持沉默，直到福克把話說完為止，並用這段時間組織反擊的內容。「這位紳士剛才說，要『幹掉』我這個年輕人。」林肯開口，語帶幽默地承認：「我很想活下去，也渴望擁有地位跟名譽。但我寧可現在就去死，也不願意有朝一日活得像這位紳士——為了一年值三千美金的辦公室，就改變自己的政治理念，然後還因為心虛，不得不裝根避雷針到屋頂上，以免憤怒的上帝給他一記雷擊。」觀眾席傳來的笑聲簡直有如雷鳴。

不過在某些場合，正如亨頓所述，林肯的幽默會失控，輕微嘲弄變質為惡意攻擊，甚至太過野蠻無情。當民主黨的傑西・湯瑪斯（Jesse Tomas）針對性地捉弄、嘲諷他，而且「以此為樂」，林肯則展現出他最擅長的戲劇技巧，以他無人能及的模仿為手段。「他模仿湯瑪斯的手勢和聲音，有時還會學他走路和每個身體動作。」隨著群眾報以熱烈迴響，尖叫歡呼，林肯更「陷入刻薄的嘲弄情緒」中，進一步揶揄湯瑪斯「荒唐的」說話方式。湯瑪斯在觀眾席上哭了出來，「被扒了皮的湯瑪斯」很快就成了「鎮上的笑柄」。林肯意識到自己做得太過火，於是去拜訪湯瑪斯，真心向對方道歉。一直到多年後，當晚的記憶依然迴盪在林肯腦海，「帶著最深的懊悔」。即使不是每一次，但他越來越能駕馭自己想要還以顏色的衝動。他追求的目標更有意義，而不是做出一個漂亮的羞辱所帶來的滿足。

相關書摘 ▶《危機領導》：詹森在「最黑暗時刻」，用演說達成不可能的任務

書籍介紹

本文摘錄自《危機領導：在體現品格與價值的時代》，一起來出版

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作者：桃莉絲・基恩斯・古德溫（Doris Kearns Goodwin）

譯者：王如欣

能帶領眾人度過難關的，永遠不會是權力

唯有歷經存亡之秋，才能突顯出「領導價值」

——普立茲獎得主最新力作，當代領導力新準則——

►「我把領導者的內心世界，忠實寫進我的著作。」

本書以美國最具代表性、風格截然不同的四位領導人物為借鏡：林肯、老羅斯福、小羅斯福與詹森。他們的領導方式與他們面對的時代特性相互契合，正如鑰匙與鎖頭。每一把鑰匙都是獨一無二，因此無法處處通行，而同一塊鎖頭也不能放諸四海皆準。儘管如此，我們依循歷史脈絡，依舊能在偉大領導者身上察覺到一脈相承的品格與價值。

這四人年輕時就有了領導力的自覺，在成為總統之前已經是公認的領導者。但站在頂峰的他們，面對的不只是隨動亂而來時代困境，他們的公眾與私人生活也一度陷入混亂，甚至幾乎被迫放棄一生志向，考慮放棄領導生涯——但他們最終都通過了考驗，成為更適合的人選，讓自己在時代起伏與生命困境中，為世人帶來永恆的改變。

►正是在黑夜，我們才等待著曙光

美國社會至今遇見重大問題，仍有許多人問：「如果是林肯會怎麼做？」

本書是一份重要而易懂的藍圖，受到全球各界領導人物推崇。在如今危機四伏、充滿對立的世界裡，書中的歷史脈絡有著越來越迫切的重要性，能夠在動盪之中建立起評判領導價值的一道新準則。

Photo Credit: 一起來出版

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航