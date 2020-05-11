涉及7200人、帶原者可能不只1個，韓國梨泰院夜店釀「第二波」感染高峰

（中央社）韓國首爾市梨泰院發生夜店群聚感染，相關確診數快速增加，但超過3000名相關人員未能取得聯繫，為避免疫情擴大，首爾市地鐵13日起要求乘客戴口罩，高3生也必須推遲實體課程。

韓國梨泰院夜店群聚感染，帶原者可能不只一個

首爾市日前連假期間發生梨泰院夜店「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）群聚感染，《韓聯社》報導，中央防疫對策本部統計至今（11）日中午12時，相關確診數累計達86例，其中63例曾出入相關夜店，23例則為感染者的同事親友。

根據中央防疫對策本部追蹤調查結果，確診者曾出入的夜店與日期都不相同，研判這次群聚感染規模擴大的來源很有可能不只有1、2例帶原者。

這次群聚感染首例確診者為1名住在京畿道龍仁市的29歲男性，2日曾出入梨泰院多家夜店，3日出現症狀，是目前已知確診者中最早發病的案例，當局正在追查該案例發病前2週接觸史，但目前尚未找到任何確診案例。

首爾市政府要求4月24日至5月6日間曾出入梨泰院夜店或鄰近地區的人都要接受採檢，但因顧客進入夜店時用假電話號碼登記、拒接電話等狀況，當局掌握名單中仍有超過3000人未取得聯繫。

《路透社》與《法新社》報導，韓國國務總理丁世均今天在一場政府官員會議中表示，「儘可能減少大首爾地區感染擴散是我們最優先要務」，要求地方政府儘可能調動人手，與警方合作找出失聯中、可能故意躲避篩檢的顧客。

丁世均表示，「我們必須快速找出他們做篩檢，速度是關鍵」，並向仍無法聯絡上的夜店顧客呼籲，「如果你猶豫1天，我們的日常生活可能就要停擺1個月，請立刻聯絡最近的醫療院所」。

首爾祭新措施，公共運輸尖峰時間強制戴口罩

為防止疫情擴大，首爾市政府今天宣布，13日起在滿載率超過150%的尖峰時段搭乘地鐵時必須戴口罩，若未戴口罩將被勸離；沒有口罩的乘客可在所有車站的自動販賣機、綜合商店、便利商店以市價購買口罩。

此外，首爾市府將從6月起在江南、弘大入口、新道林、高速巴士轉運站等10個人潮最多的主要站點及10個換乘量最大的站點安排安全人員，引導乘客保持社交距離候車。

針對乘客量最大的2、4、7號線，規劃在尖峰時段增加車廂數量或車次；滿載率達170%時，安全人員可視情況限制乘客搭乘，或在車站、駕駛員判斷下過站不停。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

首爾市教育監曹喜昖今天也提議將原定在13日恢復的高中3年級實體課程延後實施，教育部與中央防疫對策本部下午召開緊急會議後，宣布所有實體課程實施日期都延後一週。

《中央社》報導，由於造訪過這5間夜店和酒吧的人數估計多達7200人，衛生當局警告感染人數會再暴增，首爾市長也在昨（10）日下令，無限期關閉所有酒吧與夜店。

疫情才剛平穩，韓國出現第二波高峰期

韓國爆發武漢肺炎後，疫情在4月底得到控制，單日新增個案降到10人以內。不過，在韓國4月30日起的6天連假後，有了轉變。

在長達6天的連假後，京畿道龍仁市一名29歲男性於5月6日確診感染武漢肺炎，而他在出現症狀前曾前往人群聚集的梨泰院多家夜店且未戴口罩。據《韓國先驅報》報導，該名龍仁市第66號病患，在5月1日晚間和2日凌晨到梨泰院同志夜店或酒吧，他所去過的店家包括「King Club」、「Trunk」、「Queen」、「SOHO」和「Him」等等。

而部分韓國媒體的報導，過分強調 「同志酒吧」，甚至有媒體發表了貶低性少數群體的言論，專家認為，這樣的做法不利於疫調， 許多人憂慮身分曝光、遭遇歧視或不利對待，而不願立刻出面接受調查與檢疫。

韓國在5月10日，單日新增34例確診個案，創下單月新高。

隨著篩檢範圍的擴大，大都市地區外紛紛出現病例，甚至在南方的濟州島，也出現1名30多歲的女子確診。

《中央社》報導指出，一名來自濟州島30多歲女性，與夜店群聚感染的首位確診男性都在5月2日去了同一家夜店，她在6日回到濟州島，7、8日正常上班，9日主動通報去過發生群聚感染的夜店，同日確診。這名女性在一家整形外科診所擔任美容師，除11名同事必須接受篩檢外，確診前接觸客人多達127名。

《韓聯社》報導，截至今（11）日，確診病例分佈首爾市51例、京畿道21例、仁川市7例、忠清北道5例、釜山市1例、濟州島1例。

《自由時報》報導，此外，連軍營內也出現這波群聚感染的患者。韓國網路作戰司令部以及陸軍總部轄下的陸軍中央補充大隊已有官兵確診。另外，雖然龍仁市29歲男被認為是這波感染的首位病患，但濟州島女子是5日才前往梨泰院夜店的，因此可能有其他感染源存在。

韓國中央防疫對策本部長鄭銀敬今日也表示， 4月24日到5月6日之間訪問過梨泰院夜店的人員盡可能不要外出，居家隔離並接受病毒檢測。本周將是切斷交叉感染的關鍵時期。

鄭銀敬指出，此次集體感染主要發生在年輕人群，無症狀或症狀輕微者居多，疫情很可能在社區擴散。 考慮到梨泰院夜店於5月2-6日開門迎客及新冠病毒平均潛伏期，預計7日至13日確診病例將增加。

根據韓國 中央防疫對策本部資訊，截至11日止，韓國確診武漢肺炎的個案一共有66萬8492人，有256人死亡。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範