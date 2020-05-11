在冷清的熟食中心支撐著家族事業，新加坡小販：「如果我們不在了，那會是一場悲劇」

新加坡「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）確診病例持續攀升，雖然目前飲食店如麥當勞等陸續恢復營業，但許多熟食中心的生意仍大受打擊，經營著家族事業麵攤的小販Kristen Choong說，「如果我們不在了，那會是一場悲劇，我們會竭盡全力繼續經營。」

新加坡《聯合早報》報導，5月11日，新加坡新增486起病例，累計病例達2萬3822起，新病例多數是住在宿舍的移工（新加坡稱客工）。新加坡的「阻斷措施」（Circuit Breaker），將實施至6月1日，該措施包括強制關閉境內的非必要服務工作場所，販售糕點、雪糕與小吃等餐飲業從5月12日起可以恢復營業。

新加坡的「小販中心」（hawker centre，或譯熟食中心）是販售各類平價熟食，如海南雞飯、麵食到「沙爹」（satay，烤肉串）的場所，對當地人來說相當重要。《聯合早報》報導，統一管理小販中心的國家環境局 （National Environment Agency）調查顯示，10人中有9人對小販中心感到滿意和非常滿意，幾乎所有受訪者都滿意其提供負擔得起的食物選項。此外，餐飲界聖經「米麒麟指南」（Michelin Guide）2016年推出新加坡版後，有些「小販中心」的小販，還獲得星級肯定。

Photo Credit：Reuters / 達志影像 5月10日，Hong Lim小販中心門可羅雀的景象。

《海峽時報》報導， 新加坡貿易與工業部長陳振聲4月3日時宣布，4月7日起，人們不得在小販中心等場所用餐，只能夠外帶。新加坡正面對建國55年以來，最嚴重的衰退，多采多姿的小販中心文化也受到影響，攤販在阻斷政策之下紛紛關閉，生意大不如前。

《路透社》報導，Kristen Choong 跟年邁的母親Lai Yau Kiew，在Hong Lim小販中心一起經營麵攤 Ji Ji Noodle House。受到疫情影響，Kristen Choong 的攤位營業額衰退了90%。

Kristen Choong當初從家族長輩手中，接下已有幾十年歷史的麵攤。如今，Kristen Choong已45歲，攤位卻很有可能在她退休後，就要結束經營，不過她仍努力支撐，「我告訴顧客我們還是會在這裡。如果我們不在了，那會是一場悲劇，我們會竭盡全力繼續經營。」

事實上，在疫情爆發以前，小販中心也已經面臨接班的問題了，很多攤主已上了年紀，他們受過良好教育的子女也無意接手。Kristen Choong傾訴道，「沒有人要繼承這麼勞力吃重的工作，每一天，從早上5點到晚上10點，伴隨著飛濺的沸水、煮滾的雲吞、蔬菜、肉和麵。」

28歲的攤販Jason Chua也在Hong Lim小販中心做生意。他坦言，「是的，我們陷入虧損，也已經好幾個月沒有領薪水。但每天仍大致可以賣出10到25份餐點，所以在這段期間，還算可以支撐下去」

Jason Chua與朋友一起經營的Beng Who Cares基金會，每天送出50至60份免費餐點，主要提供給低收入家庭，他們可以透過臉書或Instagram聯絡。這些餐點可以送到家，也可以自行前往取餐。

《海峽時報》報導，政府也陸續給予小販們許多補助措施，例如，從4月7日到5月4日之間，讓114間小販中心的6000個攤販免收桌椅與碗盤清潔費；從4月7日到5月31日間，政府也提供500美金（約1萬4924元）的補助，讓小販中心的攤販們加入外送平台。

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯：徐卉馨

核稿編輯：杜晉軒