「一切都是緣分」為家中經濟休學來台工作，最後在新竹成家還開了間越南餐廳

採訪捕手：劉子瑜

一到新竹，便奔往旅程中的第一站——河內河粉專賣店，清新明亮的店面，讓人覺得清爽，在非用餐時間來拜訪，客人依然不少。店內的員工全是越南人，越南話在耳邊此起彼落。這樣的光景對我來說，有種新奇、來到異鄉的感覺，但是對越南人來說，也許這才是家鄉的味道。

懷念家鄉，親切又熱鬧的過年氣氛

來台灣12年了，每年至少回越南一次，過年快到了，讓店長怡瑄更想念家鄉的種種，但是為了開店無法抽身。

說到越南的過年，怡瑄感嘆地說，雖然兩地都有過年，可是文化不同、親屬也不多，總覺得在台灣的人情味不太夠，越南的過年氣氛很好，人們親切、街坊熱鬧，滿街裝飾著充滿喜氣的花草樹木，大家還會為了慶祝過年包四方形的粽子，親戚們都會回到老家，到處拜訪，談談天、敘敘舊，互相關心著，也懷念小時候放鞭炮的時光。

家人不同意結婚，她以行動來證明

怡瑄從小在越南長大，在大學就讀英文系，夢想當英文老師，但是在大三時，家中的經濟不夠負擔學費，只好休學來台灣工作。一開始上班的時候聽不懂中文，有點害怕，但是在工廠裡有一些越南的朋友會互相幫忙、翻譯等，需要的時候，跟主管們還可以用英文溝通。

2008年，怡瑄在工廠認識先生，三年後兩人決定結婚，但是怡瑄的父母擔心台灣人會歧視越南的女孩，所以不同意兩人結婚，可是先生還是搭了飛機到越南準備提親，語言不通的他們，請同事翻譯，或比手畫腳溝通，相處了兩個禮拜後，終於讓怡瑄的家人卸下心防，同意兩人的婚事，怡瑄幸福地說：「因為老公人不錯、有誠意，是個老實人，還會幫忙做家事，所以家人才會答應，一切都是緣分。」

Photo Credit : 民進黨婦女部

台灣結婚習俗多，非常有趣

先生是新竹的客家人，將兩人婚姻看得很重要，結婚的禮俗相對不可少，要準備芋頭酥、甘蔗等，諸多儀式例如丟扇子、摸蘋果、過火爐，下禮車時，還要請弟弟來開門，怡瑄逗趣地說：「是弟弟開門喔！不能妹妹。還做了很多事情，已經記不太清楚了。」

怡瑄拿女兒的照片跟我分享，美麗又有氣質的店長，看不出來已經有一個孩子了，她問：「妳屬老鼠嗎？」我點點頭。「那我剛剛好大你12歲唷！我也屬老鼠。」因為生意忙的關係，越南的媽媽來到台灣幫忙顧孩子，順便和孫女語言交流，才國小一年級的女兒很會說越南話，也會教外婆怎麼說中文。

為愛來台的怡瑄，來台灣工作、結婚，曾經營過服飾店，目前擔任一家匯款店和一家河粉專賣店店長，未來若有閒暇之餘，還是想要繼續讀英文，用行動告訴我，任何人都用正向與開朗的方式去面對未來與挑戰。

Photo Credit : 民進黨婦女部

本文獲民進黨婦女部─新島嶼故事捕手計畫授權刊登，原文請見此

越南河內河粉

地址：新竹縣竹北市勝利二路122號

聯絡電話：0978202224

捕手介紹：劉子瑜，生日跟摩根費里曼同一天，6月1日，勇於冒險與挑戰，有點古靈精怪，對於新的事物充滿好奇心，常常迸出一些特別的點子。喜歡大笑，但是偶爾會因為緊張而亂了思緒。興趣是「在陌生的城市，用擲硬幣的方式決定要搭哪一班車去探險。」

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒