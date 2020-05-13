新加坡的小國外交：與全球列強保持中性關係，必要時捍衛國家主權

新加坡巡迴大使（Ambassador-at-large）比拉哈里曾指，新加坡需要時刻告訴世界，這個小國對世界而言並非可有可無，世界其實能受益於「新加坡模式」。這即是說，要構建新加坡品牌，便不能只著眼於商業得益，向世界清楚解釋何以「新加坡模式」能貢獻世界亦同樣重要。更具體地說，增強自身利用價值、與全球列強保持中性關係、不靠邊站、於必要時捍衛國家主權是新加坡的務實外交生存法。

比拉哈里認為，維持「脆弱平衡」（delicate balance）是新加坡的外交政策基本精神。「脆弱平衡」有兩重意思：第一，鼓勵一眾列強參與東南亞事務，維持東南亞各方面的勢力平衡，同時以亞細安（亦稱東協，ASEAN）作為促進東南亞國家之間合作的平台；第二，保持新加坡的經濟與軍事力量優勢。部份新加坡大使館網站已刊載下列新加坡外交政策基本原則：

新加坡作為小國，不會對國家所處區域乃至世界狀況存有幻想；

維持國家可靠與具阻嚇力的軍事力量，以確保新加坡外交政策行之有效；

新加坡需與臨近國家在各方面維持友好關係；

新加坡需支援患難之盟友；

新加坡會全力參與亞細安（東協）事務；

新加坡會致力推動東南亞內外乃至太平洋地區的安全與和平發展；

新加坡會協助維繫多邊、自由、開放的國際貿易體系；

新加坡會以互惠原則與其他國家建立貿易關係，並願意維持其開放市場經濟；

新加坡會支持且積極參與包括聯合國在內的國際組織。

新加坡的多邊外交關係能證明其外交政策成效。例如，加拿大金融顧問公司阿爾頓資本（Arton Capital）曾指出，在2017年，以護照所得的免簽證與入境簽證的國際待遇計，新加坡護照是全球效力最高的護照。新加坡人的全球移動率也名列世界前茅。對小國新加坡而言，其護照被如此讚頌是有趣之事。很多人認為，新加坡國家力量堪比強國，但新加坡一直不忘其小國身份， 並視之為外交政策制訂的重要前提。身為小國，意味新加坡縱然獨立與擁有主權，也不能保證國家能時刻自主。

現實主義（realism）與現實政治（realpolitik）經常被視為理解新加坡外交政策的不二法門。不過，國際關係學者阿查亞（Amitav Acharya）曾指，現實主義與現實政治分析視角有其侷限：

「有關現實主義與勢力平衡之說，其實只是一種廉價、被用以證成某種外交方略的修辭，作用是方便政府取悅兩類受眾：第一類受眾是國內民眾，這類受眾期望自己的政府能堅實地捍衛國家利益； 第二類受眾是身為列強的盟友，這類受眾不希望向天真的小國領袖予以任何優待。」

阿查亞亦指，更積極參與區域事務、令國家成為區域事務中不可或缺的一員，同樣是新加坡重要的外交政策目標。新加坡作為小國，一直支持與遵從國際法律、制度、價值觀，原因是如政治學者莊嘉穎所言，這些國際通用法規與價值觀令小國較能與強權平起平坐。這意味，新加坡的國家力量本質較有別於傳統想像，美國學者奈爾所提的「軟實力」概念更能精準描述新加坡的國家力量形態。

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軟實力是指利用遊說與自身魅力等重視合作的方式實現一己意願之能力。按奈爾定義，軟實力倚重的並非軍事與經濟力量，側重的不是零和遊戲，換言之，軟實力不是硬實力（hard power）。也可以說，硬實力形同推力，軟實力猶如拉力。新加坡巡迴大使比拉哈里是典型的現實主義者。比拉哈里認為，國家若無硬實力，也便不可能擁有軟實力。國家需以經濟與軍事力量阻嚇他國，才能與他國建立穩定的合作關係，區域合作才會因而變得可行。事實上奈爾也曾在2003年提出巧實力（smart power）概念。按其理解，巧實力結合軟實力與硬實力。國家可在不同處境之中靈活交替運用軟實力與硬實力。如何能夠將兩種力量運用得宜，視乎國家擁有何種資源。從新加坡案例角度看，巧實力概念的解釋力也許不如想像。

新加坡遊走於中美兩國「特殊關係」之間，頗能說明巧實力有何價值、新加坡國家品牌有何戰略功能。對中美兩國而言，新加坡的文化與制度結合東西方元素，是頗具魅力之國。但新加坡要在中美之間取得平衡立場並不容易，一不小心，其在國際間的利益便會受損。

延伸閱讀：

書籍介紹

本文摘錄自《新加坡模式——城邦國家建構簡史》，季風帶出版。

作者：陳思賢

翻譯：鄺健銘

面對瞬息萬變的全球局勢，於內憂外患之中，被全球大小國家視為發展典範的「新加坡模式」將會如何延續其榮光？

陳思賢(Kenneth Paul Tan)將從本土民情角度書寫｢新加坡模式｣原貌，破除｢新加坡神話｣迷思，分析｢新加坡模式｣在後李光耀時代面臨的危機。《新加坡模式—城邦國家建構簡史》是立足本土﹑解構｢新加坡模式｣成敗得失的必讀入門書。

責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒