新聞報導「人工智慧」開發新抗生素，AI真的能加速藥物開發嗎？

議題背景

今（2020）年2月底，台灣各報紙媒體報導AI開發新抗生素的新聞，皆引用一篇發布在《細胞》（Cell）期刊的研究：〈A Deep Learning Approach to Antibiotic Discovery.〉。

新聞指出，研究團隊訓練AI深度學習，首度在不預設任何前提的情況下，讓AI找出抑制細菌生長的分子。AI成功找到一個最低毒性、進入初步臨床研究的分子，由研究團隊命名為「halicin」，可以在實驗小鼠體內殺死四類具抗藥性的重大病原體。新聞提及AI可縮短新藥篩選時間、加速藥物開發，是全新的突破。

相關新聞：

然而，運用AI開發新藥物仍有許多必須考量的前提和挑戰。對此，專家分別給予回應如下。

朱忠瀚助理教授（國立台灣大學化學系）

2020年3月9日

藥物分子之所以能成為抗生素，必須滿足兩個要件：（一）能夠抑制細菌生長、（二）對人體無害或毒性很低。

該篇論文藉著AI深度學習的能力，從兩個複雜資料庫的數據中，嘗試找出分子結構與這兩個要件之間的關連，最後以實驗測試AI是否能精準地找出新的抗生素。

針對第一個要件，該文首先由研究團隊從美國食品藥物署（FDA）核准的2560個藥物分子中，去除重複的225個後，以細菌實驗區分出「會抑制大腸桿菌生長」的120個分子與「沒有顯著抑菌效果」的2215個分子，並將結果告訴AI。讓AI同時深度學習兩種資料，並且自行歸納出抑菌分子「該有什麼樣的結構」。

接下來針對第二要件，該文作者使用了含有1478個分子對人體毒性的資料庫，以同樣方法訓練AI深度學習，讓AI自行歸納出對人體無害的分子應有什麼樣的結構。雖然沒有預設AI用什麼方法歸納，但是必須預設「找有抑菌功能且對人體無毒性」此目標給AI。

以上的思維合情合理，但執行面卻有缺陷。首先，AI深度學習的成果，取決於訓練數據量的多寡。雖然尚未有研究明確顯示需要多少資料量才足夠，但是就如Google圖像辨識功能，動輒需要數百萬幅照片做訓練。該文作者僅採用2560個分子資料庫中的2335個分子，其實資料量相對較少。

其次，抗菌機制大致可以分為五大類（破壞細胞膜、細胞壁，干擾核酸、蛋白質製造，或是阻止其他細菌代謝物的生合成），藥物分子結構也因抗菌機制的差異而不同。因此AI僅從120種已知「會抑制大腸桿菌生長」的分子，以及2215個「抑菌效果不顯著」的分子中學習，恐怕很難歸納出針對抗菌機制的普遍適用規則。（註1）

如同透過寥寥幾個單字、例句來學習一個新的語言，多半只能學到一點皮毛。AI是否能從1478個實驗數據中深度學習，針對藥物分子找出對人體毒性的規則，也不免令人有相同的疑慮。

最後，AI依據先前兩個步驟所學，在一億多個虛擬藥物分子中，先挑出它認為能抑制細菌生長的分子，再從中剔除它認為對人體有毒性的分子。經過這兩輪的篩選找出23個可能作為抗生素的分子。作者實際測試這23個分子的抑菌效果，結果僅8個有抑菌效果，其中6個效果不甚理想，僅有兩個分子抑菌效果顯著。

其中一個分子雖然抑菌效果極佳，但結構卻與某些已知抗生素類似，實際上新發現的分子只有一個，這樣的效率只能算是低空飛過。

21世紀以來，傳統的藥物研發方法所找到的分子，僅有一種新的抗生素「Daptomycin」通過FDA審核上市。（註2）人類亟需新的方法來突破眼前的瓶頸，包含加速開發流程以及收集足夠的資料。

該篇論文的結果雖然差強人意，但我認為這篇論文的重要性，在於它首次顯示出運用AI開發新抗生素的策略是可行的。如何取得大量、分子結構多樣性高且包含藥物交互作用資訊的資料來訓練AI，將會是日後AI抗生素研發能否繼續進步的關鍵。

林榮信（中央研究院應用科學研究中心與生物醫學研究所合聘研究員／國立台灣大學醫學院藥學系與長庚大學工學院合聘教授）

2020年4月14日

以此篇研究在新聞中的報導為例，針對AI開發新藥物的相關研究，分為四個層面說明：

1. 訓練AI開發新抗生素或新藥，不是如新聞所說完全從零開始，而是需要預先假設或設定先決條件。

這個預先的假設或是先決條件，就隱含在訓練AI模型的資料選取與處理中。目前運用AI開發新藥物的研究，花費大約80％的時間及心力，是在訓練AI之前，預先挑選並處理有問題和重複的資料。甚至若不同資料庫之間異質性較高，挑選及比對資料的過程需要更多時間，也必須先驗證訓練出的AI模型是否有效。

這些都是研究時必須詳細設計的重點，也是判斷該篇研究可信程度的依據之一。若要報導這樣的研究，應該在新聞中簡明交待訓練AI所設定的資料條件和前提，會更幫助我們理解AI能開發新藥物的範圍及限制。

2. 結構相似的分子，因對不同疾病或生物體反應的效用不同，會影響針對特定疾病開發藥物時，所訓練出的AI模型。

本篇研究針對不同分子結構及化學相似性的概念為基礎，訓練AI深度學習開發新的抗生素。但分子結構的相似性，並不是開發新藥物時可以完全倚賴的考量。有些相似的分子結構，即使僅相差一個原子也可能造成藥物功能不同。

例如抑制腫瘤細胞生長的藥物「5-氟尿嘧啶（Fluorouracil，5-FU）」，其化學結構式如（註3）所示。如果將此分子中唯一的氟原子換成氫或溴原子，它的藥物功用即消失。

這表示計算化學相似性的要求須非常精確，一個原子的差別都要能分辨出來。舉更極端的例子如藥物「氘（ㄉㄠ）代丁苯喹嗪（Deutetrabenazine）」，許多時候，即使將藥物分子中的氫換成原子序、電子分布結構都與氫相同的氘（ㄉㄠ），卻也會造成藥效的差異。此細微的改變可能產生另一種新藥，甚至還可以申請專利並得到FDA核准。

這些例子都是要讓大家知道，化學相似性這個概念，在用AI演算藥物分子結構時的模糊性。簡單來說，化學相似性不能用絕對的數值大小來衡量，使用不同AI模型來計算，會有不同的化學相似性結果。

另外，自然界實際存在的分子結構，可能會因為結合的蛋白質部位結構不同、溶液種類、酸鹼度，以及電解質強度等因素，和原來資料庫中紀錄的結構有差異。進入生物體試驗後，也可能隨著所處細胞內環境，及和其他分子的交互作用而變化。

3. 運用AI開發藥物後，若要協助後續可於臨床實際使用，或許可以運用AI預測新藥物對生物體的副作用。

的確有研究者在開發預測臨床試驗結果的方法，但是預測方式有很多樣態，要小心評估預測的結果與意涵。甚至，臨床前基於種種實驗結果與數據，依傳統方法判斷藥物應該無副作用，臨床使用卻不一定如此。更曾發生多起案例是藥物分子已經通過臨床試驗上市，卻在實際使用一段時間後才發現有副作用，著名的例子如美國默克藥廠（Merck）的關節炎藥物「偉克適錠（Vioxx）」。

4. 雖然開發抗生素的過程耗時，程序漫長且藥廠利潤較低，但不應被新聞報導誤傳為過去所有藥廠都沒有成果。

由於抗生素的範圍相當廣，也不應被誤解為只有與盤尼西林相關才屬於抗生素研究。此次也並非如新聞所述為人類首次完全利用AI來發現新抗生素，先前已陸續有相關運用AI協助抗生素研發的研究。例如新聞中受訪的評論者雅各布．杜蘭特（Jacob Durrant），就是這個領域的專家之一，可進一步閱讀其所著作的相關研究回顧。

註釋

「能抑菌」的120筆資料和「不能抑菌」的2,215筆資料，對AI的深度學習同等重要。只要人類設定前提，AI總是可以歸納出「某些」規則，這些規則多有代表性、對人類理解抑菌機制有多大用處，則是另外一回事情。 傳統的藥物研發方法是搜尋有抑菌功效的細菌發酵產物。Daptomycin即是由玫瑰孢鏈黴菌的發酵產物萃取而來，雖然在1987年已被跨國製藥公司禮來（Eli Lilly and Company）發現，但2003年才被美國FDA核准。 Fluorouracil結構式如圖：

圖片來源：新興科技媒體中心

參考資料

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：彭振宣