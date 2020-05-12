氣焰囂張惡人谷——香港政府只能倚仗的警隊

話說朋友在讀書時代，品學兼優，但個子矮小，上課總是坐在前排。有一個學期，班主任不知從哪裏習得教學新招，委派這位好學生，坐到後排的牛高馬大惡人堆之中。

幹什麼？據說好學生可以作為榜樣，以身作則，感化一下班中操行最差的惡人云云！

朋友說，忘了如何「感化」鄰座惡人，畢業後亦沒有聯絡，後來知道，惡人當了警察。

當然，惡人谷不一定都是惡人，所謂品學兼優也未必情操高尚，黑社會也有愛國的；每個專業都有喪心病狂害群之馬，香港警察腐化之路，其實從林鄭月娥謂她只剩下三萬警隊作靠山開始，意味著肆無忌憚，恃寵生驕。

什麼叫惡人，看看母親節旺角黑夜，警惡亂噴胡椒、羞辱記者的明報片段（全片看，9:30是重點）︰

請問：

警察憑乜嘢喝令記者停機，不准直播？

警察憑乜嘢拔掉攝錄機電源，誰給你的權力？

警察未正式拘捕，憑什麼阻止記者採訪？

警察憑什麼要求記者在警察鏡頭前讀出自己名字及個人資料？

當時畫面所見在場的記者，都在後退，亦無激烈動作，憑什麼近距離噴椒？

什麼叫惡人、什麼叫屈人，看看立法會議員鄺俊宇如何無故被警服︰

請問：

警察謂拘捕了一個37歲姓鄺男子涉嫌掟樽，有沒有證據？鄺俊宇已否認。

現場幾十支鏡頭，到現時沒有一個片段拍攝到「掟樽」，惡警憑什麼拉人？

老屈之後，鄺俊宇沒有反抗動作，已倒在地上，為何有警察要用膝壓頸壓頭？

既然如此肯定鄺議員掟樽，為何不落案告人，帶上法庭提堂？

鑊鑊新鮮，非華裔人士被警制服後死亡事件，有多重謎團未解，警察施展語言偽術，又要問：

警察惡行寫不完，由下至上，「忠誠勇毅」之名下做的好事，罄竹難書：

什麼叫恃強凌弱？深水埗屈打露宿者，搞人家當。

什麼叫雙重標準？商場唱歌、用限聚令即拉；一大堆愛國賊揮旗，睇唔到。

什麼叫知法犯法？警長自編自導自演汽油彈，屈示威者是「暴徒」。

什麼叫貪贜枉法？反黑探員涉嫌把冰毒「落格」販賣，涉案毒品達25公斤。警隊人手充裕，犯案與調查現場，行行企企幾十人，如何眾目睽睽下搬走毒品？這種勾當維持了多久？

什麼叫上樑不正？一眾高級警官到處長一哥，僭建成為生活習慣，然後睜大眼講大話。

香港警察淪落至此，因為一個沒落兼沒有正當性的政府只能倚仗槍桿子維繫。大半年來，香港警察氣焰凌人，呼風喚雨，要人有人、要錢有錢、要法律有法律、要武器有武器。警民衝突現場，濫權濫暴，亂開罰單，制衡力量退縮。

監警會已淪為廢物，獨立調查固然無影無蹤，連說好的獨立檢討也消失了，講過年初發布的監警會初步報告亦忘得一乾二淨。

「犯法就是犯法」、「比黑社會更卑劣」，眾多警隊醜聞遭揭破，只因紙包不住火，枱底下還有多少臭事，不敢想像。抗爭無休無止，有一個過程，一年以來，和平遊行你蔑視，獨立調查你不做，民意響亮你不聽，這就是前因。沒有管治正當性，只能倚仗武裝力量，公安姓黨，回到槍桿子出政權的老路，毫無制衡，正是惡人暴虐的最佳時機。

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核稿編輯︰Alvin