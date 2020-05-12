美國參議院通過法案挺台參與WHA，但3年來已提過5次「類似法案」

今年的世界衛生大會（WHA）將在5月18日 - 5月19日舉行，台灣因為防堵COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）獲得世界矚目，民眾期待今年能夠重返世衛。然而，世界衛生組織（WHO）還是強調，只有會員國能決定誰可以參加。美國參議院則通過法案，敦促美國國務院協助我國參加WHA，但這不是美國國會第一次通過類似決議，去年的法案就無疾而終。

世界衛生組織：會員國能決定誰可以觀察員身分參加

（中央社）WHO 11日表示，13國提案邀請台灣參與世界衛生大會，但因會員國意見分歧，世衛秘書長譚德塞（Tedros Ghebreyesus）「無此授權」發出邀請，強調台灣過去以「中華台北」名義受邀，是因有政治共識。

第73屆世界衛生大會5月18日 - 5月19日以視訊形式舉行，WHO數度表示台灣能否以觀察員身分參與WHA取決於會員國，WHO秘書處無權決定。

11日有媒體在WHO日內瓦總部記者會上向譚德塞提問是否邀請台灣以觀察員身分參加世界衛生大會（WHA），WHO以之前的聯合國大會決議說台灣不能代表中華人民共和國參與，但台灣外交部說明聯大決議只解決中國在聯合國的代表權，未觸及台灣，且中國的一中原則並不是國際法，如何回應國際批評不邀台灣參與是因政治操作。

WHO秘書長譚德塞聽完問題後不發一語，由出席記者會的WHO法律顧問索羅門（Steven Solomon）回答。

（17:00開始，記者詢問台灣問題）

索羅門說有5點回應，首先WHO秘書處是根據194會員國決定的政策及框架下運作，在49年前已經決定中華人民共和國是中國在世衛唯一合法的代表，這決定迄今依然有效。

其次，WHO專家多次在公開場合肯定台灣防疫表現，台灣有很好的經驗分享，感謝台灣的貢獻。

他說，第三點WHO憲章是不分膚色種族信仰為所有人服務。

第四，只有會員國才能決定政策，也是會員國能決定誰可以以觀察員身分參加，秘書長唯有在會員國有明確支持下才能邀請。

他強調，WHA邀請觀察員需會員國支持，例如1949年在羅馬召開會議，會員國明確支持一些國家及組織參與，而2009至2016台灣以中華台北身分參加，是因會員國找到一個外交政治上的同意方案，在這基礎上，當時的秘書長可以邀請而且也發出邀請，但現在情況改變，缺乏這種一致性支持，會員國之間意見分歧，因此今年譚德塞無此任務授權去發出邀請。

第五點是秘書長已接到由13個會員國邀請台灣的提案，會員國將在WHA討論，會員國可以尋求一個解決方案，過往會員國曾經對這項議題進行討論，強調這是取決於會員國意願的政治議題。

外交部5月10日表示，多次向WHO秘書處嚴正說明，聯合國大會第2758號決議以及WHA第25.1號決議，僅處理「中國代表權」問題，並未觸及台灣，二項決議並未賦予中華人民共和國在聯合國及其專門機構代表台灣人民的權利。

據了解13個提案邀請台灣的友邦包括尼加拉瓜、帛琉、史瓦帝尼、聖露西亞、馬紹爾、聖克里斯多福及尼維斯、貝里斯、海地、諾魯、巴拉圭、吐瓦魯、瓜地馬拉及宏都拉斯。

美國國會通過一次法案，敦促國務院協助台灣取的觀察員身份

（中央社）WHA召開在即，美國聯邦參議院今天通過一項挺台灣參與世衛的法案。法案指示美國國務卿研擬策略，協助台灣重獲世衛觀察員身分，若台灣仍未能獲邀出席，國務卿須提交報告說明。

WHA即將在18日展開，台灣至今仍未收到邀請函。美國聯邦參議院今天一致同意（unanimous consent），通過編號為S.249的法案。法案指示美國國務卿研擬策略，協助台灣重獲WHO觀察員身分。

法案是由參議院「台灣連線」共同主席殷荷菲（James Inhofe）於去年1月29日領銜提出，並獲得21位跨黨派參議員連署支持。參議院外交委員會去年6月3日無異議通過這項法案。

根據提交至參議院全院的法案版本，若台灣未以觀察員身分獲邀參加WHA，美國國務卿需提交給美國國會一份報告，說明美國協助台灣參與世衛做了哪些改變或改進。

法案指出，台灣從2009年以觀察員身分參加WHA，但在總統蔡英文2016年上任後，台灣國際空間遭到中國打壓，當年世衛大會邀請函姍姍來遲，2017年與2018年更未接獲世衛大會邀請。

法案強調，台灣在全球衛生方面是模範貢獻者，為許多全球衛生挑戰提供金援及技術協助；台灣自1996年以來，投入超過60億美元（約新台幣1800億元）進行國際衛生人道協助，受益國家超過80個。

法案連署人之一、友台共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）今天發布新聞稿表示，為了擊敗武漢肺炎，美國必須加強與每個致力於確保資訊透明、拿出最佳典範作為的夥伴合作。

賈德納指出，賦予台灣世衛觀察員身分，不只讓台灣能夠與世界完整分享防疫經驗，更能如實反映台灣對全球衛生的貢獻，不再因中國反對受到壓縮。

美國國會已經提過5次類似的法案

其實，美國國會不只一次通過類似的法案。

美國眾議員約霍（Ted Yoho）在去年1月8日也在眾議院提案（H.R.353），法案內容同樣是要求美國國務卿研議策略，協助台灣重獲世衛觀察員地位，參加WHA，不過該法案在去年1月22日經眾議院通過後，就沒有更新的進度。

從2017年開始至今，美國參眾議院已經5次提過類似的法案，都是由眾議員約霍和參議員殷荷菲提出。

外交部：美國今年仍然不會替台灣提案

此外，昨日外交部長吳釗燮在立法院接受質詢時透露，美國今年將不會為我國在WHA提案。《聯合報》報導，國民黨立委江啟臣質詢指出，美國與其他國家近期大力支持我方作為觀察員參與世衛大會，美國為什麼不自己在WHA上為我提案？美國認為不適合由他們提案？

吳釗燮表示，美國仍認為不適合由他們提案，他說，我方必須與美國和其他支持我友邦討論出他們認為最合適的方式，若他們認為今年仍不合適處理，我方太強硬，會有反效果。

《中廣》報導，外交部長吳釗燮表示，友邦方面會進行提案、會議期間為我執言；非友邦方面，則是以外交照會、連署、開會時聲援等3種方式表達支持。

《中央社》報導，台灣在1971年退出聯合國，隔年即退出WHO，由中國取代原席位，2009年開始以「中華台北」名義及「觀察員」身分參與WHA大會，2016年台灣政黨輪替，總統蔡英文上任，當年直至WHA會議2週前、網路報名最後1天才收到邀請函，且當中增加了「聯合國第2758號決議」、「一中原則」等文字。2017年WHA就未收到邀請函，是自2009年以來首次失去觀察員身分，至今未能順利參加。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：黃筱歡