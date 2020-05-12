台灣再度零確診，廟宇繞境、香港人入境、中華職棒何時擴大開放？

台灣今（12）日沒有COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）新增確診病例，由於台灣疫情逐漸趨緩，指揮中心記者會聚焦於人群聚集的活動、出入境限制何時開放，其中，中職賽事可能以餐盒的方式開放飲食，並以2000人為限開放入場；而廟宇繞境會先從小型遶境開始評估。

台灣再度零確診，國內30天沒有本土案例

中央流行疫情指揮中心表示，國內今日無新增病例，累計372人解除隔離。指揮官陳時中表示，本土社區連續已經30天沒有案例，基本上代表我們有個安全的社區，但個人防護還是不可少，比如戴口罩、勤洗手、保持社交距離。

昨日新增363例武漢肺炎相關通報，截至目前累計通報6萬7758例（含6萬6605例排除），其中440例確診，分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中7人死亡，372人解除隔離，其餘持續住院隔離中有關129名印度返台民眾，全員持續於集中檢疫所密切健康監測。

外國旅遊、廟宇繞境、外國人入境等何時開放？

此外，由於疫情逐漸趨緩，今日記者會也針對各類活動、管制何時擴大開放，做出說明。

中華職棒

中華職棒於5月8日試行開放1000人入場觀賽，狀況良好，有記者提問，中華職棒何時可開放2000人入場？何時能開放飲食？指揮中心副指揮官陳宗彥說，中職有送計畫送到指揮中心，計畫決定用盒裝套餐，附酒精棉片，也會因應不同的球場，有規劃內外野不同的入場人數，會等社區防疫組看過計畫，再做決定。陳時中說，未來很有可能照這個規劃走。

宗教遶境

什麼情況可以開放廟宇的宗教遶境？陳宗彥說，目前有些廟方有跟民政司討論，初期希望從地區性、小規模的遶境開始評估，因為可以知道參與的對象，要自我管理比較可以做到，但鎮瀾宮那類大型的遶境，目前還沒有評估。

觀光限制

此外，有記者詢問，很多家長不太敢帶小朋出門，何時可以開放觀光限制？陳時中說，我們對於觀光旅遊幾乎是沒有限制，只要求出門時個人衛生維持、維持社交距離戴口罩，其中的問題是，民眾的信心不足。他呼籲，社區裡基本上是安全的，另外，交通部正在研議「安心旅遊」或「防疫旅遊」，在車子、食宿、景點的安排，都會有更詳細的考慮，建議民眾可以多多參加交通部防疫旅遊。

何時開放香港人入境？

也有香港記者提問，什麼時候會放寬香港民眾入境台灣。陳時中回覆，依照疫情上的評估，指揮中心對香港澳門比較有信心，未來會針對「重要經貿往來」先開放。

國外旅遊

有記者指出，有旅行業這正在規劃花蓮飛韓國首爾的4天3夜包機旅遊行程，問指揮官的看法。陳時中說，國外旅遊還沒到開放的規劃內。

另外，傳出有台灣醫師使用中醫療法，發現可以抑制病毒在患者裡面的複製，有記者提問，何時會將中醫療法納入指引？專家小組召集人張上淳說，中醫療法在某些醫院的確有使用，因為還沒有標準治療方式，只要有跟病人充分告知，各醫院主治醫師可以進行各種他認為有效的醫療方式。而指揮中心提出的醫療指引，是專家小組認為一定有足夠的科學證據，經過專家小組的篩選才寫入指引，對病人有幫助的都歡迎提出到專家小組中去討論。

水神抗菌液被開罰，陳時中：沒有經過審查不能宣稱有「抗菌」效果

旺旺水神抗菌液遭罰引起旺旺公司質疑，陳時中在記者會上也對此進行說明。

旺旺質疑中央是否交辦台北市衛生局的對抗菌液開罰。陳時中表示，中央若發現監測中的食品、藥品廣告有問題，就會移交地方主管單位進行例行性的處理，陳時中也說明年度交查的案件數量，2017年有1119件；2018年有1970件；2020年1月 - 4月有498件。

此外，陳時中也說，如果次氯酸水產品廣告要宣稱可以抗菌，就必須經過食藥署醫療器材審查，確保產品安全、效能跟品質。如果沒有食藥署查過的證照，只能宣稱可以「清潔」，不能宣稱「抗菌」。而水神抗菌液被台北市開罰的主要原因，是因為在官網上宣稱「10秒內能抗菌100%」，且舉出非常多相關細菌，違反了「沒有醫療器材認定不得宣稱抗菌」的規定。陳時中說，「對於次氯酸能不能噴手，我的答案只有一個，如果他有這張証，都可以，沒有這張証，我們會建議不做這樣的使用。但對於器械的清潔，我們不反對。」

指揮中心表示，全球累計421萬2538例確診，分布於186個國家／地區；病例數前5名為：

美國136萬9938例

西班牙22萬7436例

英國22萬3060例

俄羅斯22萬1344例

義大利21萬9814例

全球確診病例中有28萬5290例死亡，死亡數前5名為

美國8萬1313例

英國3萬2065例

義大利3萬739例

西班牙2萬6744例

法國2萬6643例

延伸閱讀：

新聞來源：林佳龍：520後啟動防疫旅遊 超前部署安心旅遊（中央社）