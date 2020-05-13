回收玩家EP02｜那些串連在地文化特色、連結情感的村里資收站

你記得自己家附近的資源回收車星期幾有服務嗎？

這個問題，一定考不倒經常追著垃圾車與資源回收車的民眾們。

每天在巷口等待垃圾車、人人大包小包手提資收物的街角風景，儼然成為臺灣人的特色文化之一，而這些場景，更反映出我國積極做好環境保護，創造資源循環再利用的生活足跡。在臺灣，資收文化不僅只有「等待資收車」，還有與村里居民緊密扣連的「資源回收站」（以下簡稱村里資收站），此舉開創「一兼三顧」的資收新世代，讓村里居民可以透過作回收、賺取福利，創造資源零浪費。

成功的村里資收站，對於村里民來說是不可或缺的存在，在這裡，鄰里居民可以透過各地方的回收機制與獎勵回饋措施，提高民眾資源回收意願，另一方面更可有效利用資源回收後的獎勵金，做為社區營造經費等。這在資源回收體制裡面也是非常重要的一環。

別具特色的資收站 里民服務三贏局面

以結合回饋獎勵金的制度為例，鄰里居民只要依照資源回收九大分類，將回收物清洗後分類，再拿去村里資收站回收，工作人員就會在現場協助將資收物秤重分類、計算可換取的點數。這些點數累計之後，可以兌換民生用品，例如：洗碗精、肥皂或垃圾專用袋等，商品多元且實用性高，是每個家庭都用得到的商品。

此外，村里資收站變賣所得的費用，可成立公益專戶創造鄰里經費，用來支付資收站支出及回饋鄉里所需。舉例來說，有些鄉里將這筆資金用以補助弱勢里民的喪葬費用、低收補助或成立獎學金等等，或是在防疫期間，提供弱勢里民防疫抵用券，一同度過生計難關。

這種「結合回饋金與兌換商品」的做法，不只可以鼓勵居民做回收，也讓鄰里長主動帶領一群志工熱心推廣清運及資源回收活動，讓整個村里「活起來」，更串聯了厝邊隔壁的好感情。

Photo Credit: （圖/蔡秀星） 村里資收站志工協助清運資收物及資收活動，讓社區間情感更加凝聚。

村里資收站與生態結合 環境教育從小紮根

村里資收站發揮在地創意，借社區發展與地利之便，順勢推廣環境教育。在資收站點外圍建設自然生態池提供居民作為休憩觀賞之用，有時志工看見附近遊玩的孩童，還會即興發揮來堂環境解說，讓孩子在生活中認識自然與家鄉。

靠「山」的村里資收站介紹山區景觀特色，靠「海」的則進一步推廣海洋環境教育。像是「海」線村里資收站，就想出淨灘資收2.0版，結合淨攤活動與資收行動，讓民眾藉由撿拾沙灘上可回收的廢棄物換取當季水果、民生用品，不只可以鼓勵居民定時定點加入淨灘行列，連外地來的觀光客，看到這樣「一舉兩得」的活動，也常常自動自發的撿起海灘上的回收物，為自己換得一份好吃的水果下午茶。

靠「山」的資收站，則是延伸資收站功能，以社區經濟發展為出發，與鄰近大專院校合作，用當地特產例如檸檬、香茅研發檸檬酵素與香茅防蚊液，並在資收站內銷售販賣，逐步建立相關產業特色，活化社區經濟，為長期留守家鄉的青年或主婦們開闢新的工作出路。

「資源回收」對於臺灣民眾來說，早已不再只是個動作或是觀念，更連結著我們生活的每個點到點，而「村里資收站」的設置就是最具代表的資收例子，不僅凝聚著眾人間的情感，兼顧環保、活絡經濟、教育等目標，更達成鄰里建設與互助的功能。不如就從現在開始，留心家中附近的村里資收站在哪裡，下次帶著可回收的資源回收物到現場貢獻一己之力，說不定也有意想不到的收穫。