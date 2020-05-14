千萬別想「只要」57萬票，就認為「罷韓」很容易成功

高雄市長罷免投票即將在二十多天後的6月6日展開，無論投票結果如何都將寫下台灣政治發展的新紀錄，這不但是台灣地方自治有史以來第一次地方首長罷免投票，投票結果也將牽動未來國內政黨政治的生態，甚至立下地方民主發展的典範。

這段期間猶如仍未完結的棒球賽，韓國瑜及國民黨的反罷策略，一方面想直球對決，卻怕被再度扛出牆外，拆除罷韓廣告立即被以投影方式反將一軍便是一例；另一方面一心想改投變化球，不夠犀利的球路不但無法投進好球帶，球路偏高恐再被狙擊，包括不積極設立投票所、散播投票日不給假的假訊息等，已被看破手腳的戰術讓比分再次拉大。

就近兩次選舉在高雄市的投票率來推估，沒有意外至少會有165萬的市民出來投票，就算以2014年最低投票率66.44％來看，總投票數也會超過150萬；此外，再對比近期的民調結果，支持罷免的民眾大概介於52％至63％之間，若換算成選票將有78萬以上，這早已超過法定四分之一以上的規定，看來似乎投票結果已大致底定，韓國瑜的市長寶座恐將不保。

罷韓成功仍有變數，豈能輕忽高票失敗的結果

然而，罷韓真的會這麼順利嗎？恐怕不容樂觀。

首先還是得回到韓國瑜過去僅有兩次的得票數字，縱然得票從2018年的89萬不到2年內便縮水了二十多萬，試圖將忠堅的韓粉力量極大化，拱出60萬來反對罷免也不是不會發生；又，如果只把贊成罷免基本門檻的57票當成此次罷韓的目標，那結果必須有相當之精算，否則韓仍將可能抓住續任市長的生機。

其次，扣除基層村里長及鄉鎮市民代表，台灣過去共有八次罷免投票的經驗，七案立法委員及一案鄉鎮市長，縱然贊成票數高於反對票數，但是投票率都未達門檻，罷免結果都只能以失敗收場；不過，有趣的是，韓國瑜也不是第一次身陷罷免投票的窘境，早在1994年他任職立委時就被連帶立案進行罷免投票，結果有37萬同意罷免韓國瑜，但因為投票率僅有21.36％而沒有罷免成功。

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當然，直轄市長的罷免案不同於上述案例，通過門檻也已修訂為「同意票多於不同意票，同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上」，若就數字的推估，罷韓團體心中充滿了希望；但是，罷免案與一般選舉投票不盡相同，沒有複數候選人的對壘情境，單就一人進行贊成與反對的投票，無論是組織動員與議題攻防上較難有火花。這也解釋了過去被罷免的一方多會採低調策略不願回應的態度，主要就是避開掉進罷免的泥沼，投票率低讓贊成票數無法越過門檻。

「韓粉危機意識」＋「罷韓自信輕忽」，結果仍難料

此外，當前許多輿論都認為罷韓的支持度相當高，在「罷免一定會過」的認知下，將可能降低投票的動力；換句話說，危機意識的不足恐讓這場罷韓投票雷聲大雨點小。韓陣營不斷拋出阻撓罷免的手段引起支持罷韓民眾的不滿，甚至拉高與中央的對壘情勢，「討厭韓國瑜」似乎成了最大公約數；然而，表態支持與集結投票是兩碼子事，「有效的組織能力」和「從外地返鄉投票」在沒有開票之前，都是不確定性的變數，恐出現「同意票多於不同意票，但同意票數未達四分之一」高票失敗的悲催結果。

別忘了，2020年的總統大選韓國瑜縱然大敗，但在高雄市仍有61萬票的支持，這表示仍有為數不少的市民認為韓國瑜沒有背叛高雄市，參選總統只是不得不為的選擇，發酵韓粉的同情，是支撐韓能否過關的關鍵之一。截至目前為止，罷韓的聲勢已達高峰，相對地也可能激起韓粉的危機意識，假若支持罷韓的投票動力不足，一消一長之際，恐讓情勢隨著投票日逼近而更為混沌。

可以想像這次的罷韓投票將不同於過往的選舉操作，從國民黨中央試圖切割的作法便可看出端倪，避免「藍綠對決」的情勢發酵，難以激發傳統選戰高張力的高度動員；縱然反韓與挺韓仍就高度對立，但年初大選後的選舉激情早已降溫，加上國內疫情仍說不上完全抑制的前提下，現在要說罷韓情形已成定數恐太樂觀，沒有到最後一刻「票票入軌」，結果依舊詭譎難料。

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橫豎都是一刀：韓國瑜的僥倖心理，仍以力保市長寶座為要

在投票日到來之前，韓陣營勢必操作兩手策略廝殺到最後一刻，一來透過行政手段來阻撓罷韓的正當性，就算會引起罷韓團體的不滿情緒，但同時也可能讓韓粉再度集結；二來再次起手「蓋牌民調」，盼罷韓同溫層因自信而低估投票的積極度，同時不斷對韓粉輸送同情及危機的意識，反正橫豎都是一刀，無論投票率高或低都可以讓韓國瑜置於死地而後生。

諷刺的是，面對罷韓的挑戰，韓國瑜並不是採取「證明執政能力」的反罷訴求，逃避罷免的心思都凸顯他低劣的政治素養，無視民主選舉「想你所想、投己所好」的價值，就算有幸通過，也難擔起高雄市回到進步港都的榮景。可悲的是，望穿他的政治邏輯，高雄早已不是他的「資產」，或許罷免投票會讓高雄終結許多人心中，比悲傷更悲傷的這兩年。

歷經民主洗禮已久的台灣，早已養成投完票後平心靜待結果的心理素質；只不過，結果總讓人擔憂，如果覺得罷韓一定會成功而放棄投下神聖的一票，結果恐讓人感嘆「危機感不足」之外，失去難得可以見證歷史的一刻，也會讓人深感遺憾。此時此刻，正視罷免投票的重要性，因為全台灣、全世界都在看，無論如何，6月6日出門投下履行投票的權利，用選票來驗證高雄的過去，展望高雄未來。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：羅元祺