澳門還可紀念「六四」嗎？消滅「六四」比想像中近

2020年，還會繼續有「六四晚會」嗎？這問題，我說的是「限聚令」被無限擴大的香港，也是在說一海之隔的澳門。

是的，每年6月4日晚上，除了香港維園、尖沙咀之外，澳門也有屬於自己的「六四紀念式」，包括八九民運圖片資料展和六四晚會，只是活動規模、參與人數都遠不及香港，但還是有人會參與，有人在堅持。正因如此，每次聽到「香港是全世界唯一一片土地，可以舉起燭光來悼念六四死難者」這話時，我都是有點不是味兒。

然後，這個「唯一」或許會成真，甚至連這個「唯一」都會消失。

近日，已在澳門舉行三十年的「八九民運圖片資料展」突然被「取消」——按主辦單位澳門民主發展聯委會（民聯會）公佈的資訊，會方按往年程序申請，在十個公共地點舉行展覽，但就收到批准通知的翌日（5月7日），卻收到市政署取消批准的通知，理由是「鑒於本署管理委員會日前作出批示，就外借活動場地之審批准則作出修正。本署經重新審視後認為 貴會舉辦之八九民運圖片資料展覽活動不符合相關准則，故通知 貴會取消有關活動批准覆函」。簡單而言，政府的做法是先批准了這個持續了三十年的活動，之後再突然取消。

上述事件在澳門引起一陣討論，亦有法律專家指出市政署的舉動乃是違法，而事情的最新發展，乃是民聯會就該取消批准提出聲明異議，並指「異議一日未被駁回，展覽會應當按已批准的時間和地點進行」。

沒有人知道圖片展最後能否按照原定的計劃進行，但突然要向一個持續了30年的「六四活動」下手，本身已經是一件值得留意的事，而且我認為，要將這事放在2020年，香港「反送中」運動發生後的脈絡中解讀。當香港人對中國共產黨政權的反抗越見明顯，中共對「反抗」的尺度也會捉得越緊、打得越狠，而六四事件作為中華民族一道難以癒合的民運傷疤，更註定會被打得更狠、更赤裸。

當一向被認為是「好榜樣」的澳門，六四事件都會出現這樣變數，已經「站在民眾對面」的香港政府，大概也會出手阻撓，招數盡出。

但究竟是「越亂越要管」抑或「越要管越亂」，這問題留待當權者回答；我只知道，縱然大家對六四的回應、想法有不同，但面對極權，不甘做奴隸的人，要站得更近。

本文獲授權轉載，題目由編輯所修改，原文見作者Medium。

伸延閱讀：

責任編輯︰Alex

核稿編輯︰Kayue