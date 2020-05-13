「慣犯」鄧炳強9年僭建史

警務處處長鄧炳強上星期二（5月5日）到立法會保安事務委員會解釋九龍塘寶能閣租住單位天台僭建事件。他在會上表示：「第一，我係一個比較敏感的人物，下次去搵屋係咪應該搵個專業人士望清楚睇清楚係咪有不合法建設；第二，事實上，今次我係長咗時間先搬走，事後睇番係咪應該早啲搬呢，以免惹來好多猜疑。」

鄧炳強這番話，自然是想公眾相信他是無心之失（責任全歸地產經紀），但經調查發現，鄧炳強在遷入寶能閣之前，起碼兩度持有存在明顯違規僭建物的物業，根本就是「僭建慣犯」。

根據土地註冊處及消息人士資料，鄧炳強自2002年起先後擁有四個物業，兩個是多層住宅單位，兩個是低密度住宅，後兩者包括2002年8月至2004年7月持有的西貢柏麗灣別墅17號屋，以及2012年5月至2016年5月持有的元朗錦綉花園M段第二街第8號屋。

西貢柏麗灣別墅17號屋的業權紀錄

鄧炳強錦綉花園M段第二街8號屋的業權紀錄。

2003年11月25日由測繪處拍攝編號CW52902的航空照片顯示，柏麗灣別墅17號的天台有兩處加了上蓋，地下後花園亦有一構築物，兩者均不包括在柏麗灣別墅的核准建築物圖則中，屬違例僭建。

2003年的航拍照，顯示鄧炳強當年持有的西貢柏麗灣別墅存在三個僭建物。兩個在天台，一個在後花園。

西貢柏麗灣別墅17號屋剖面建築圖則，前後花園都沒有構築物。

2015年9月24日拍攝，編號CS61023的測繪處航空照片則拍到鄧炳強錦綉花園住所的後花園白色構築物。根據錦綉花園的核准建築物圖則及屋苑公契，後花園的構築物屬僭建。由於2012年1月的航拍照仍未見到該構築物，該構築物很有可能是在鄧炳強持有單位期間僭建的（編按：5月12日，鄧炳強承認曾經在錦綉花園用活動圍板做了一個「非永久構築物」）。

2015航拍照，顯示鄧炳強錦綉花園物業的僭建物。

元朗錦綉花園M段第二街8號屋的地面建築物圖則，後花園沒有構築物。

2016年，鄧炳強由錦綉花園遷入租用的九龍塘寶能閣高層連天台僭建單位，即是由一個有僭建物的物業遷到另一個有更大型僭建物的物業。

鄧炳強曾指若有任何違法行為而自己有責任，「我係絕對唔會逃避」。事實是，鄧炳強在西貢和元朗錦綉花園已經逃避了至少兩次，更涉嫌將有僭建的物業轉手他人。

文章獲作者授權轉載，作者Facebook。

責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex