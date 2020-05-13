擺脫慣性「泌尿道感染」：除了抗生素治療，生活習慣該如何調整？

文：鳥科學先生（台北醫學大學附設醫院泌尿科主治醫師 顧芳瑜）

要怎麼做才不會一直感染？

夏天漸漸的到來了，最近這幾天的氣溫都突破30度。門診的泌尿道感染病人也越來越多，而且不少是老面孔。很多病人都一臉愁容：「顧醫師我怎麼又感染了？」反覆性的泌尿道感染也不是什麼大病，但是很容易一直反覆，就像是一個盧洨（按：台語發音，無理取鬧之意）的前男友，每隔一段時間就回來糾纏。

到底要怎麼擺脫泌尿道感染的陰霾呢？知己知彼，百戰不殆。在知道如何擺脫泌尿道感染的陰霾之前，我們先了解一下為何會有泌尿道感染。

理論上來說，我們的尿液通常是無菌的，但是尿液中含有不少可以讓細菌滋生的養分。所以如果有細菌從外在的環境進入泌尿道，就可能在尿中滋生，然後侵入膀胱或尿道的黏膜，引起頻尿、血尿、排尿疼痛、失禁、下腹不舒服等等症狀。醫生說的膀胱炎、尿道炎在女性身上，其實大多指同一種疾病；男性朋友就不一定了，因為尿道比較長而且中間有攝護腺。

如果出現了相關的症狀，建議不要拖延儘速就醫。常見社區感染的泌尿道發炎，使用普通的口服經驗性抗生素至少72小時，就會有很好的效果了。如果拖延太久，膀胱的細菌可能會順著輸尿管往腎臟的方向移動，造成腎盂腎炎或是敗血症。泌尿道系統的感染如果一旦造成發燒，就可能需要住院接受針劑抗生素的治療。

Photo Credit：鳥科學先生

細菌會不會侵入泌尿道系統，和黏膜的抗菌能力以及泌尿道的衛生有關。黏膜的抗菌能力多半是天生的，體質不容易改變，所以目前比較能做的只有做好個人泌尿道衛生。下面會分享三種減少泌尿道感染的對策。

一、生活習慣調整

攝取足夠的水分

這其實是最簡單的方式但是也最難做到。建議一天的攝取量要達到2000～2500cc，有足夠的水分就會有足夠的尿液，可以沖刷尿道來減少感染的機會。但是每次喝水都要測量其實相當困難，鳥科大提供了一個自己的臨床經驗：看尿液的顏色。

如果尿液的顏色接近無色或是相當清的淡黃色，那代表身體的水分量是充足的，喝水量就可以減少。一但水分攝取不夠小便就會呈現深黃色，那可能就要再多喝一點水了。

性行為的前做好清潔

婦女的泌尿道感染，常常發生在性行為的後幾日。如果有類似的情況，可以在性行為前伴侶雙方先洗澡，做好會陰部的清潔。然後在性行為過後，女性立刻去小便排空尿液，這樣一來就可以減少會陰部細菌侵犯膀胱的機會。

養成良好的如廁習慣

上完廁所後會陰部的擦拭建議由前面往後面擦，避免將肛門口的細菌帶到尿道口。除此之外，平常儘量避免憋尿。如果常常有無法上廁所的情況，建議養成定時上廁所的習慣（不管有沒有尿感每2～4小時就上一次廁所）

二、「非」抗生素的預防方法

補充女性荷爾蒙

這種方法適合停經後的女性。主要原因是停經後女性會因為雌激素的減少，造成黏膜的抗菌能力下降，或是陰道的菌落發生改變，結果讓細菌更容易侵入泌尿道的黏膜。

在會陰部局部使用雌激素（口服反而沒效果）可以增進黏膜的健康，進而減少感染的發生。但是這樣的做法有可能會提高婦癌或是靜脈栓塞的罹患風險，所以使用前最好和婦產科醫師討論過後，再使用會比較恰當。

補充益生菌

這種方法聽起來很匪夷所思，為何吃進腸道的益生菌卻可以預防泌尿道的感染？理論上，吃進腸道的益生菌會透過擦拭或是上廁所的時候，進到陰道裡面成為陰道的菌叢。一旦益生菌站滿陰道的空間，常見的泌尿道感染細菌例如大腸桿菌等數量就會減少，因而減少泌尿道感染的機會。這樣的理論還需要更多的證據來證明。

補充蔓越莓

很多人其實都有這種概念，理論上蔓越莓含有「proanthocyanidin」這種物質，可以在泌尿道的黏膜產生保護讓細菌比較不容易附著。不過現在認為這樣的做法效果不好，而且其實市面上的產品含有過量的糖分，吃太多又會有結石的風險。

三、抗生素的預防方法

如果上述兩種方法都已經正確實行了，但是還是不斷的反覆感染，下一步可以用低劑量的預防性抗生素來減少泌尿道的感染。抗生素的使用方式有兩種：

性行為後單次立即使用

這種做法最適合常常在性行為之後感染的病患。在性行為後服用單一劑量的抗生素，可以選擇頭孢子素（Cephalexin 250mg）或是磺胺類藥物（Co-trimoxazole 80/400mg）。這兩類藥物都是泌尿道感染第一線常用的抗生素，使用後可以顯著降低泌尿道感染的機會。而且因為劑量低，所以長期使用也不用擔心細菌抗藥性的問題。

長期使用副防性抗生素

這種做法比較適合感染和性行為關係不大的病患。使用方式也是使用頭孢子素（Cephalexin 250mg，每一次）或是磺胺類藥物（Co-trimoxazole 80/400mg，一週三次）。如果之前有急性的感染，會建議急性感染治癒後一到兩週開始使用預防性抗生素，然後持續使用半年，來觀察有沒有反覆感染，再決定是否繼續使用。

結論

其實在臨床上大多數的病人只要做好生活習慣的調整，泌尿道感染的機會就大幅下降。頂多補充益生菌就可以了，只有少數病患需要用到抗生素。最後做個表格讓大家比較一下：

Photo Credit：鳥科學先生

本文經鳥科學先生授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：潘柏翰