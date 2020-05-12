台灣每2小時就發生1起移工職災，勞動部卻沒有針對移工的有效措施

（中央社）監委王幼玲、王美玉今（12）日表示，移工職災失能率明顯高於台籍勞工，而勞動部未就減低移工職災提出具體有效措施，也未能掌握職災失能情形，專案輔導的事業單位仍存有重大潛在危險，監察院決議糾正勞動部。

長期關注移工權利的王幼玲、王美玉下午在監察院召開記者會表示，近年製造業職災千人率有隨整體職災率下降，但製造業移工的「職災失能千人率」幾乎是台灣籍勞工的2倍，幾乎每月發生一至數起職災事件，而勞動部遲未能就減低移工失能職災提出具體有效措施，顯有疏失。監察院財政及經濟委員會通過兩人所提調查報告，對勞動部提出糾正案。

監察院調查報告指出，依勞動部統計，2018年移工領取勞保職災給付計1568人次，平均每2個小時就發生1起職業傷害、平均每2天就有1.6名移工因職災而失能。 此外，移工的職災失能千人率幾乎是本國勞工的2至3倍，以2018年來說： 本國勞工職災失能千人率：0.22

外籍移工職災失能千人率：0.60 監察院更進一步比對移工工作內容中，占比最多的「製造業」，發現移工的失能風險還是比本國勞工高，2018年資料顯示： 本國勞工製造業失能千人率：0.31

外籍移工製造業失能千人率：0.67

監委指出，調查期間到近2年內曾向勞動部勞工保險局請領移工職災失能或死亡給付的6家事業單位進行查察，發現有2家事業單位發生職災時，未依法通報勞動檢查機構，另2家事業單位則是發生職災未達1死、3傷或1住院的通報要件，未強制要求通報。

監委表示，勞動部未能全盤掌握事業單位或勞工發生職災失能情形，雖然勞動部表示已與勞保職災給付勾稽，但僅限職災死亡案例，對於存有危險因子已發生勞工職災失能的廠場，未進行勞動檢查，了解災害原因，也未能納入輔導，督促協助事業單位適時改善，卻期待受災勞工可以主動申訴，尋求救濟，顯有消極、怠慢職責之處。

監委指出，調查期間曾到1家曾發生移工職災的食品工廠進行查察，發現勞動檢查機構曾多次實施檢查並令限期改善，並因在半年內發生2起職災案件，被勞動部選列為高風險事業單位，實施專案輔導，但現場仍發現存有重大潛在危險，足見輔導建議、追蹤改善未盡落實。

另外，監委表示，工廠的危險警示標語缺乏移工母語、缺乏對移工完整的勞工安全教育與訓練、沒有適當的教材及翻譯，及端賴資深移工教導等現象普遍存在，均是移工持續發生失能職災的關鍵因素，勞動部應檢討改進。

監委指出，移工背負沉重經濟負擔來台工作，不幸遭遇職災受傷，擔心被遣返回國而不敢就醫，或仍在傷病醫療或賠償爭議期間，遭不肖仲介與雇主強制遣回母國的案件時有所聞。勞動部對此無相關統計數據，僅表示已有解約驗證、1955專線、機場服務站等可協助把關。為完善機制，勞動部應主動統計調查，瞭解移工職災失能後的處境，確保移工可以獲得相關法令規範的保障。

調查報告指出，《職安法》37條規定，「死亡人數達1人以上」或「受傷人數達3人」或「住院人數達1人」的職業災害，才需要通報勞檢。不需要通報勞檢的，雇主還是應該採取急救、搶救，並會同勞工代表實施檢查、分析並作成紀錄和統計，避免重蹈覆徹。而《職安法》38條也規定，勞工人數如過超過50人，前述的紀錄和統計，必須報勞動部備查，並公布於工作場所。

監察院就質疑，沒有到「1死、3傷、1住院」的職業災害，沒有辦法通報勞檢，移工職業災害多發生於中小企業，尤50人以下事業單位占5成6以上，但《職安法》又規定，50人以下不需要送職災資料到勞動部備查，這樣勞動部要如合掌握職安狀況跟職災情形？

監察院報告指出，台灣職業安全健康連線就曾分享1名勞工阿泰，在從事電塔相關工程，因作業不慎引發爆炸，阿泰從三樓摔落骨折。當時，雇主及工地主任並未叫救護車，以自用客車將他送往醫院急診，並通報其為「車禍」事件，雇主也沒有通報職災。

根據監察院的調查報告，監察委員對勞動部提出4點調查建議：

一、移工職災比率比台灣勞工高，但勞動部沒有針對移工實行特別措施

監察部調查報告指出，且近10年來，移工失能發生率明顯高於本國籍勞工，且未明顯降低，而移工佔比最多的製造業移工「職災失能千人率」幾乎是本國籍勞工的2倍，勞動部雖作過製造業職災移工原因分析，但沒有針對減低移工職災提出具體有效的措施，調查期間，自2019年8月～2020年4月，還是每個月發生1至數起移工職災案件，監察院因此認定勞動部有疏失。

二、勞動部無法掌握移工職災的真正數字，卻期待移工自己主動申訴

監察部調查報告提到，《職安法》只規範「1死、3傷、1住院」的職災事件，雇主需通報，勞動部對於發生失能職災的勞工未能全盤掌握，縱然可以和勞保職災給付勾稽，猶限縮職災死亡案例，對於存有危險因子已發生勞工職災失能的廠場，未進行勞動檢查，瞭解災害原因，也未能納入輔導，督促協助事業單位適時改善，卻期待處於高職災風險、缺乏安全防護工作環境的移工可以主動申訴，尋求救濟，勞動部顯有消極、怠慢職責之處。

三、許多曾經發生職災的廠商，就算勞動機構要求改善，還是有重大缺失

監察部調查報告指出，監察委員履勘曾發生移工職災的廠場，發現勞動檢查機構多次檢查令限期改善，或列入專案輔導的事業單位，仍存有重大潛在危險的缺失，足見輔導建議、追蹤改善未盡落實。

另外，工廠的危險警示標語，缺乏移工熟悉的文字，移工缺乏完整的勞工安全教育與訓練，沒有適當的教材及翻譯，端賴資深移工教導等現象普遍存在，均是移工持續發生失能職災的關鍵因素，勞動部允應檢討改進。

四、勞動部對於遭遇職災被遣返的移工，沒有明確統計

最後，調查報告提到，移工背負沉重經濟負擔來台工作，不幸遭遇職災受傷，擔心被遣返回國而不敢就醫，或仍在傷病醫療或賠償爭議期間，遭部分不肖仲介與雇主強制遣回母國的案件時有所聞。

勞動部對此無相關統計數據，表示已有解約驗證、1955專線、機場服務站等可協助把關。勞動部應主動統計調查，瞭解移工職災失能後的處境，確保移工可以獲得相關法令規範的保障。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：黃筱歡