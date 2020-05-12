武漢肺炎疫情讓大自然得以喘息，泰國家公園擬每年關3個月讓生態復甦

（中央社）泰國在武漢肺炎疫情期間關閉國家公園，反而讓野生動物和自然資源復甦。受此啟發，泰國政府研擬未來每年讓國家公園閉園3個月，雖然會損失收入，但自然資源的復甦無價。

為了避免武漢肺炎疫情擴大，泰國從3月25日關閉所有的國家公園，例如知名的考艾國家公園（Khao Yai National Park）是開園58年以來第一次閉園，而且數條穿過國家公園的公路也因此封閉。

沒有了人類打擾的國家公園，是野生動物們的樂園，考艾國家公園的臉書從3月下旬開始分享一系列的照片，包括大象自在地在馬路上移動，冠斑犀鳥吃蟲，髭羚在懸崖上休息等景象。

不只考艾國家公園，位在佛丕府（Phetchaburi）的崗卡章國家公園（Kaeng Krachan National Park）也在臉書貼出影片和照片，可以看到印度野牛自在吃草還有鬱烏葉猴在樹枝間擺盪的身影。

位於噠叻府的（Trat）的象島國家公園（Mu Koh Chang National Park）則是可以看見一片無人的乾淨海灘，而在攀牙府（Phang Nga）的斯米蘭國家公園（Mu Ko Similan National Park）還可以看到瓶鼻海豚的身影。

泰國公視（Thai PBS）報導，泰國自然資源和環境部（Ministry of Natural Resources and Environment）部長烏拉沃（Varawut Silpa-archa）日前表示，過去2個月國家公園因為疫情閉園，反讓許多野生動物再生。

烏拉沃表示，受到這樣狀況的啟發，自然資源和環境部未來準備讓全泰國157個國家公園每年閉園3個月，他要求國家公園局（Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation）在一切恢復正常後，研擬適合的閉園時間表。

泰媒經理人日報（Manager Daily）報導，國家公園局局長譚亞（Thanya Netithamkul）表示，國家公園局已經和相關單位討論過，會要求各個國家公園準備相關計畫。由於陸地公園和海洋公園的狀況不同，各個國家公園會根據每個地方的不同狀況制定不同的閉園時間，為了方便遊客或旅行社購票，國家公園會公告明確的閉園時間。

譚亞表示，雖然關閉國家公園會損失不少收入，但是可以讓自然環境和資源休養和復甦，這些是無法估算的珍貴價值。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範