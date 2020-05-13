失序的三頭馬車：疫情、石油戰、修憲公投，普亭面臨20年來最大政治危機

五月理應是一年當中俄羅斯街頭最熱鬧的月份，從勞動節假期開始到5月9日的「衛國勝利日」，俄羅斯民眾無不盡情狂歡。而對在位長達20年的俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）而言，勝利日活動不僅能對內凝聚國人，喚醒大眾對第二次世界大戰（俄國人稱之為「偉大衛國戰爭」）的記憶，進而鞏固自身的統治正當性，對外則得以透過媒體播送，向世界各國展現軍事實力，以期證明自己的大國地位。

然而，這樣的腳本在「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，又稱武漢肺炎）肺炎疫情全面失控的情況下已不再適用。筆者曾於一個月前撰文，稱普亭的「有薪假」政策會為他在政治上取得好處，這對於當時仍被認為是「防疫優等生」的俄羅斯和普亭當局來說確實如此。如今，俄羅斯的確診人數在一個月間激增將近百倍（截至5月10日止，俄羅斯已有近21萬人確診），連續一周以每日萬餘人確診的速度竄升為全球第五大的確診國。在疫情的催化下，經濟的崩盤與信任度的新低，使得原本應能於4月22日獲得人民授權將任期延長至2036年的普亭，面臨著執政以來最大的國內政治危機。

失序的三頭馬車：疫情、經濟、修憲公投

遙想3月時，俄羅斯國內確診人數有很長一段時間控制在個位數，且幾乎無本土病例，這必須歸功於普亭當局在疫情爆發初期當機立斷地封鎖俄中邊界。然而，確診人數的漸增放大，俄羅斯承襲自蘇聯時期孱弱的醫療體系，患者過度集中於莫斯科（11萬人確診），已耗盡首善之都的醫療人力與物資，不良的篩檢技術與醫院床位的匱乏，更讓莫斯科市長索比亞寧（Sergey Sobyanin）不得不讓莫斯科成為第一個將封城延長至5月31日的城市。

在失序馬車的彼端，是由於國際油價崩盤而帶來的巨幅經濟衰退。在疫情跟俄羅斯與產油大國沙烏地阿拉伯的「石油戰」交互作用下，俄羅斯的經濟衰退程度來到自蘇聯時期以來最嚴重的地步，甚至遠比2009年金融危機時還要艱難，中小企業的商業活動與2019年同期相比甚至直接腰斬。景氣的嚴峻迫使企業只得減少開支，而第一步往往就是裁員。普亭當局為了抑制可能大幅攀升的失業率，選擇以補貼、稅務減免等方式來防止企業進行裁員。然而，對油價波動抵抗力極弱、紓困基金又不夠多（註1）的俄羅斯而言，看不見盡頭的經濟蕭條與令人民無感的社會福利，使得俄羅斯的民生陷入惡性循環。

而岌岌可危的國內情勢似乎反映在本（五）月初的一項民調上。據獨立民調機構列瓦達中心（Levada Center）的數據顯示，俄羅斯人民對於普亭擔任總統的支持度來到歷史新低的59％，而頂著「技術官僚」形象坐上總理大位的米舒斯京（Mikhail Mishustin）更僅有46％的支持度，這與克里米亞危機後支持度一度飆破89％的榮景大相逕庭。而該中心的另一項調查指出，對於攸關普亭能否繼續執政到2036年的修憲公投，有58％的民眾表示願意在未來幾個月參與投票，但卻僅有47％願意支持修憲案，這對於需要過半票數才得以「合法」延續政權的普亭來說無疑是一大警訊。

筆者在前一篇文章曾提到，疫情能為俄羅斯的經濟衰退與政府的無能為力提供「堅實後盾」，許多專家學者也提出過類似的觀點，但前提是人民要感受到政府將「COVID-19」視為同仇敵愾的對象。但隨著三頭馬車持續朝著與普亭相悖的方向奔馳，俄羅斯人民感受最深的反而是收入的銳減與政府的力不從心。更壞的消息是，這波疫情甚至可能動搖過去普亭最死忠的支持族群。

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傳統支持者的動搖：「線上直播」的復活節彌撒與黯淡無光的勝利日

對於打著愛國口號、志在恢復蘇聯榮光的普亭而言，其傳統支持者自然是俄羅斯國內的保守族群。在他們心中有兩個要素建構出偉大的祖國：宗教與歷史。

俄羅斯信仰東正教的人口約占全國的60％，所有基督徒（東正教、天主教、新教）人口更超過70％，因此對於虔誠的俄羅斯人來說，東正教乃是生活中、乃至構成俄羅斯文化不可或缺的部分。然而，由於這次疫情的關係，俄羅斯東正教主教長基里爾（Patriarch Kirill），在復活節前夕呼籲廣大的信眾不要聚集到教堂進行禮拜，而應該在家禱告。莫斯科及周邊地區教堂的禮拜儀式也多改由閉門進行，並透過電視或網路直播。普亭雖於復活節發表談話，強調疫情「完全在控制之中」，但在保守的東正教價值擁護者的心中卻埋下不安的種子。

而一年當中最能團結俄羅斯人民、提醒眾人莫忘國家光榮歷史的無疑是每年的勝利日。相較於過去紅場的大規模閱兵典禮，今年顯得黯淡許多，莫斯科當局亦因為封城政策的原故希望民眾不要到場觀看。在克里姆林宮前，普亭獨自一人走過紅場向無名烈士墓（Tomb of Unknown Soldiers）獻花。儘管他在勝利日演說中對疫情隻字未提，但他向人民保證，「只要團結，我們就所向無敵。」

然而，在短短一個月內，俄羅斯的兩大傳統價值均受到前所未見的挑戰。而總理米舒斯京的確診對於普亭的傳統支持者而言更是一大震撼彈，因為這暗示著如果普亭當局連離權力核心如此接近的人都無法保護，又何以照顧遠在天邊的市井小民。

普亭在疫情期間曾「神隱」一段時間，並將權責交由索比亞寧、米舒斯京和其他地方首長負責。俄羅斯當代政治分析機構R.Politik學者斯塔諾瓦雅（Tatiana Stanovaya）認為，這是由於普亭不是一個「習慣去擔心民眾支持度的人」，即便近期他已開始重新出現在大眾眼前，但卻仍保持一個模糊的距離，因為他並不想背負治理不彰的罪名。

彭博社（Bloomberg）專欄作家瑪爾奎斯（Clara Ferreira Marques），甚至把普亭這段時間的神隱與1991年戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）赴克里米亞度假的事件（註2）做對照。普亭所面臨的局面或許不如當年的戈巴契夫如此危急，可能一夕間導致國家的瓦解，但在國內政治的三頭馬車持續失序與傳統支持族群或將由於價值觀受到衝擊而動搖的情況下，這無疑是普亭執政20年以來最嚴重的國內政治危機。

可以預見的是，普亭在俄羅斯國內將繼續深化愛國主義的基調，整個政治體制雖然越來越脆弱，但卻在朝向更保守與更強調意識形態的方向前進。

註釋

註1：據國際貨幣基金統計，當前俄羅斯國家紓困方案約佔整體GDP的2.8％，但許多學者表示，紓困金應該至少要達4.5兆盧布（約6,000萬美元）、佔GDP的4％才尚稱充足。

註2：1991年8月19日，當時的蘇聯領導人戈巴契夫正在克里米亞的別墅度假，以保守派政治人物與軍人為首的蘇聯領導階層發動了「八一九政變」，將戈巴契夫軟禁。待其獲釋後，當時擔任俄羅斯加盟共和國總統的葉爾欽已成為共主。同年12月25日，戈巴契夫宣布辭去蘇聯總統一職，蘇聯正式解體。

參考資料

Marques,Clara Ferreira, “Coronavirus Has Exposed Putin’s Brittle Regime,” Bloomberg Opinion, <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2020-05-04/coronavirus-has-exposed-vladimir-putin-s-brittle-regime?fbclid=IwAR3Yp-irwhSBRQPpiWk9wEfZPtjxvCgkm_f21SfF-fuN8vSV4tQC2d8nqY0>(May 4, 2020).

Ekmanis,Indra,“Coronavirus postponed Russia’s Victory Day. That could be a problem for Putin,” The World, <https://www.pri.org/stories/2020-05-08/coronavirus-postponed-russia-s-victory-day-could-be-problem-putin?fbclid=IwAR0HW27LbudiM_XzlsYOia9FP65l5oDvNAiwApiuM489JhdneM5WWxrrCWs> (May 8, 2020).

Stanovaya,Tatiana,“The Putin Regime Cracks,” Carnegie Moscow Center,<https://carnegie.ru/2020/05/07/putin-regime-cracks-pub-81726> (May 7, 2020).

“ОДОБРЕНИЕ ИНСТИТУТОВ ВЛАСТИ И ДОВЕРИЕ ПОЛИТИКАМ,” Левада-Центр,<https://www.levada.ru/2020/05/06/odobrenie-institutov-vlasti-i-doverie-politikam/> (May 6, 2020).

“ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ” Левада-Центр, <https://www.levada.ru/2020/05/06/obshherossijskoe-golosovanie-po-popravkam-v-konstitutsiyu-2/> (May 6, 2020).

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航