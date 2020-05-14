韓國一年有13個情人節，5/14「黃色情人節」單身狗怎麼過？

早上七、八點，韓國慎學長打了通電話給我，劈頭問到我今天有沒有穿黃色衣服，出門吃咖哩飯。正在狐疑慎學長怎麼會突然心血來潮，關心起我生活，順手瞧了瞧桌上月曆，才知道今天是5月14日，想必學長故意要考我韓國文化吧？原來今天是韓國的「黃色情人節，抑或玫瑰節」（옐로데이혹은로즈데이）。

然而，對於大多台灣人而言，五月第二個禮拜是母親節，但對韓國人而言，今天則是屬於一年內13個情人節中的一天。

「黃色情人節」意指，今年立志擺脫單身者，當天得穿黃衣，外出前去餐館，點上一盤「黃色」咖哩飯大快朵頤，自我勉勵今年一定要脫單；而若是已經有情人的人，當天過得就不是黃色情人節，而是得送上一束玫瑰給心愛的對方，過上一日「玫瑰情人節」呢。

然而，說到情人節，台灣人也不陌生，諸如大家熟悉的2月14日情人節，抑或3月14日的義理情人節，韓國人也有在過，但韓國人可是每個月都在過情人節。

如大家對韓國情人節，印象最深刻的是，私想是四月的「黑色情人節」（블랙데이）——即韓國當地尚未脫單的男女，於4月14日當天，會穿上全身一身黑黑的衣褲，來到中華料理（중화요리）餐館，吃上一碗同樣有著黑色甜醬料的炸醬麵（자장면），全身上下嘴巴一口「黑」，跟天下人宣告我單身，心情鬱卒地度過一天「黑色情人節」。

除了黑色情人節外，台灣人在過的2月14日與3月14日「情人節」（밸런타인데이），韓國當地則是2月由女生送巧克力給心儀男生「示意」後，滿懷期待這位男生，會在下個月的3月14日的「白色情人節」（화이트데이），回送她糖果，表達心意。

那麼，除了以上提到的四個情人節外，韓國人於一年中，還過上什麼種類的情人節呢？

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首先，1月14日的「日記節」（다이어리데이），象徵新的一年初月的開始，（男女）朋友之間，流行買本行事曆或日記本相送，祝福對方有新的一年開始外，所送的行事曆本內，也會被對方「心機地」寫上，諸如自己的生日，或是已經交往的紀念日，提醒對方可別忘記這些「重要節日」，同時也意涵彼此戀情，能如同這本行事曆般，一天接著一天，順順利利地走下去。

之後是2月14日「情人節」與3月14日的「白色情人節」，屬於男女雙方互送巧克力、糖果節日，以及怨念十足的4月14日「黑色情人節」，而5月14日，則為「黃色情人節」，或稱「玫瑰情人節」。

接下來，來到天氣較為涼爽的6月14日，韓國人也會過上「親吻情人節」（키스데이），男女朋友當天會以一個深吻，表達愛意，也為上個月送完玫瑰花的「玫瑰情人節」後，雙方更進一步的交往進展。

7月14日則為「銀戒情人節」（실버데이），男女朋友會互贈對方一指銀戒指，約定永遠相愛之節日。

8月14日為「綠色情人節」（그린데이），戀人們相約野外出遊，來到綠意盎然山林內，邊呼吸新鮮空氣邊散步，來場森林浴約會，而沒有戀人的孤家寡人，則會窩在家裡，喝上一瓶「綠色」瓶裝的燒酒，度過這一天。

秋天的9月14日為「音樂或照片情人節」（뮤직데이혹은포토데이），當天戀情進展平順的男女朋友，會相約幾位閨密好友，一同到夜店、酒吧喝酒聽歌，同時介紹身旁的親愛的給大伙認識；抑或當天戀人們也會相約來到照相館，甜蜜地拍張愛的合照後，放在各自的皮包或行事曆本內，以表相愛，但就我看來，現在手機拍照極為方便，不少男女朋友愛的合照，都早已當作手機螢幕了。

10月14日為「紅酒情人節」（와인데이），當天戀人會相約到高級西式餐廳用餐，同時點上一瓶紅酒慶祝之日，酒足飯飽後，彼此分享戀情的想法與共同未來的方向。

11月14日，為「橘子或電影情人節」（오렌지데이혹은무비데이），這一天男女朋友會帶著當季盛產的橘子，一起到電影院看電影，度過甜蜜約會的一天。

當然，11月節慶內，還有所謂的「巧克力棒節」（빼빼로데이，註1），當天男女朋友會送上一盒在當地已經流行超過二十多年的巧克力棒，以表心意，若是「朋友以上、戀人未滿」的男女性朋友間，也會互送巧克力棒，安慰沒有情人的好友，或玩上互吃巧克力棒的遊戲，慶祝專屬於韓國的巧克力棒節。說來也有趣，這樣一盒巧克力棒，在現今商家操作下，也已經進化成包裝後方有著讓對方寫上祝福、告白言語留言處，抑或人們在上方寫上寄送住址，貼上郵票，丟入郵筒內，就可送到對方家去的巧思，創造出另外一項龐大商機。

最後，還有12月14日「擁抱情人節」（허그데이），顧名思義，當天男女朋友會以深情擁抱，結束這一年最後一次的情人節日。（註2）

此外，近年來，韓國年輕族群間，還興起了9月17日為「告白日」（고백데이），但為什麼偏偏是9月17日是「告白日」呢？因為，當天若是能順利告白成功交往的話，距離12月25日聖誕節，剛好是交往第一百天，這樣子就可以邊過聖誕節，順便慶祝「交往百天紀念日」呢，私想除了方便記下百日紀念日外，男女雙方還能各自省下一份交往禮物呢。

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綜觀下來，韓國的情人節花樣百出，令人眼花繚亂呢。

但大家也過於羨慕，因為「每個月都有情人節」的韓國社會，讓人好奇起，每個月都需要強調「愛」、表達自己情感的社會，甚至自行形成一股「非假日」節慶之風氣，尤其慶祝的對象是「無血緣關係」的男女緣分，此現象在世界各國少見，這是否真的妥當呢？

從正面角度言，如同韓國人所言，他們的社會是「（有）情」（정）社會。但這樣形容詞讓人好奇，有哪個國家是「無情社會」呢？之所以會造成韓國每個月都有情人節的主因，或許是激烈「間差社會」結構，造成人與人的孤單、缺乏愛，所以更需要愛。

換句話說，若是「有情社會」，大可對父母感恩與盡孝，哪怕每個月都有所謂的「家族節」，諸如一月某一天陪爸媽去登山、二月某一天陪爸媽逛市場，三月某一天給爸媽零用錢的「孝親零用錢節」，抑或四月某一天陪弟妹逛街、五月某一天陪家裡大哥大姊，喝杯紅酒等的「兄弟姊妹節」，我想應該是更有情吧？畢竟相較起「情人節」而言，跟血緣最為親密關係的家人，表達自己的感情、謝意，更為真實吧。又或是針對自己國家文化、體育者閱讀，出現當天國民上圖書館一日的「圖書館日」、撥空運動一天的「體育日」等節日，我想這是更為正面的力量。

但是，韓國卻非如此。且特別強調出「男女朋友」間的感情節日，這也造成不論是否有情人，面對每個月接踵而來「情人節」，壓力倍增。萬一沒有情人的人，也會想趕緊找到另一半，不論是透過朋友間的「介紹團」（소개팅）、親戚間「相親」（맞선）等，速食愛情風氣大增；而有情人的，儘管生活中因為「他」（她），多了點回憶，但如同我們上方提到的眾多情人節的「花費」，小至一包2000韓圜（折合新台幣約50元）巧克力棒，抑或昂貴上千破萬的銀戒、餐廳用餐等，為了是能過上每個月的情人節，平日得更為努力工作，填飽荷包才是，這也導致當地誕生了只能在週末假日見面的「週末愛人」（주말애인）。

那麼，沒有男女朋友的人也不用竊喜，自以為只要克服心理孤單、寂寞壓力，賺錢養活自己，就可以認為逃脫資本社會商業走向與操作的情人節嗎？不！如同「黑色情人節」的炸醬麵、「黃色情人節」的咖哩飯，也是一種要花錢，度過一個人的單身情人節呢。

看來，韓國人不論談不談戀愛，生活在每個月都有情人節的社會，還真是辛苦啊。

註釋

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航