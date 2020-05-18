《物色《金瓶梅》：活色生香的明代器物誌》：說酒事，明代的酒器與「酒文化」

文：揚之水

酒事

說酒事，酒本身自然是第一。此外同樣重要的兩項便是飲酒方式和酒器。而酒器之名目、時風影響下的酒器之造型與紋飾、酒器在不同場合的使用，又同前兩項緊密相關，以此共同構成一個時代的「酒文化」。

元代從西域傳來蒸餾酒，時名哈剌吉，不過時至明代，出現在南北宴席上的仍以黃酒為多。李時珍《本草綱目》卷二十五「燒酒」條曰：「燒酒非古法也，自元時始創其法，……其清如水，味極濃烈，蓋酒露也。」又述其利弊，道「燒酒，純陽毒物也」，「與火同性，得火即燃，同乎焰消。北人四時飲之，南人止暑月飲之。其味辛甘，升揚發散；其氣燥熱，勝濕祛寒」，「過飲不節，殺人頃刻」。相形之下，黃酒自然溫和得多。

顧起元《客座贅語》卷九「酒」條曰「士大夫所用惟金華酒」，這是明代中後期時候的境況。而成書於康熙年間的劉廷璣《在園雜誌》卷四「諸酒」條尚云「京師饋遺，必開南酒為貴重」。直到晚清梁章鉅《浪跡續談》卷四〈紹興酒〉一節仍曰「今紹興酒通行海內，可謂酒之正宗」，「實無他酒足以相抗」。

《金瓶梅詞話》故事發生地點的山東清河雖為托名，但作者選取的素材該是以北方為主，而書中提到的酒，諸如金華酒、浙江酒、麻姑酒、南來豆酒[1] ，都是南酒，即便燒酒，亦為「南燒酒」，雖然這是很低檔的一類[2]。劉公公送給西門慶的自釀木樨荷花酒，也還是以黃酒為酒基的配製酒，這些都與史料記載相一致。因此之故，明代的飲酒通常仍是習慣熱飲[3]。只是酒注自元代始已不再流行與溫碗合為一副，器中酒冷，可以爐火隨時燙熱，明人習稱為「盪」，有時候所謂「篩」，也是這樣的意思。

如《詞話》第五十七回，西門慶又叫道：「開那麻姑酒兒盪來。」第三十五回，「把金華酒分付來安兒就在旁邊打開，用銅甑兒篩熱了拿來」。又第四十六回，書僮道：「小的火盆上篩酒來，扒倒了錫瓶裡酒了。」明陸噓雲《世事通考．酒器類》因列有「既濟爐」，其下注云：「即水火爐也。」明末話本小說《鼓掌絕塵》第一回記述幾人道觀飲酒的光景，曰許道士「喚道童把壺中冷酒去換一壺熱些的來」，道僮便「連忙去掇了一個小小火爐，放在那梅樹旁邊，加上炭，迎著風，一霎時把酒燙得翻滾起來」。

遼寧省博物館藏明人〈漢宮春曉圖〉中的一段，是三個女子在山石邊擺了小桌投壺飲酒，旁邊侍女捧著酒注，山石側後的高桌一側放著酒罈和炭籃，火爐上坐著酒瓶，爐前侍女持扇，「加上炭，迎著風，一霎時把酒燙得翻滾起來」，正是如此情景。常用的小火爐便是也用來烹茶的風爐，出現在明代繪畫中的多是如此。不過在實際生活中，盪酒往往不把盛酒器直接放在爐火上加熱[4]，而是置於注了湯亦即熱水的容器，則與爐火直接接觸的原是湯器，如此，在加熱過程中方才對酒毫無損傷。且看明李士達的一軸花卉圖，畫幅左下方一個火盆，盆中燃著的熾炭圍了一個提梁壺，敞開的壺口露出一截斜插在裡面的瓶頸[5]，這是盪酒的場景自無疑問。

Photo Credit: 聯經出版提供 漢宮春曉圖

酒注，明代也稱酒壺、執壺，或曰瓶。金銀酒注的典型樣式之一，是壺身瘦削，修頸，細流，鉤柄，外撇的壺口有蓋子，蓋頂通常一個寶珠鈕，鈕下每有攀索與鉤柄相繫連。明人或依它的造型呼作金素、銀素；素，也作嗉，雞嗉也。《詞話》中的「團靶勾頭雞膆壺」（第二十一回），即是此物，而第四十九回所云「團靶鉤頭雞脖壺」，便是更為傳神的名稱。典型樣式之又一種，則壺頸短而壺腹圓，開列在《天水冰山錄》嚴相府浮財中名作「墩子壺」的當是這一類。尚有矮短高瘦介於二者之間的一種，常見的稱呼便是執壺，如北京永定門外南苑明萬通墓出土的一把金鑲寶飛魚紋執壺[6]〔圖10-2-1〕。而不論高瘦抑或矮短，壺腹多做出一個杏葉式開光。所謂「金素杏葉壺」、「飛魚杏葉壺」、「金麒麟杏葉壺」，登錄於《天水冰山錄》的嚴府家財此式金壺有十六把。「飛魚杏葉」、「麒麟杏葉」，便是在杏葉開光中裝飾飛魚或麒麟。

依照這裡的名稱，北京右安門外明萬貴墓出土的一把金壺，是金素杏葉壺〔圖10-2-2〕；出自湖北鍾祥明梁莊王墓的金壺[7]，便是金素杏葉墩子壺〔圖10-2-3〕；今藏美國費城博物館的明代執壺，乃金鑲寶龍紋杏葉壺；今藏大英博物館的一把明代琺瑯執壺，為麒麟杏葉壺[8]。北京海淀八里莊明李偉夫婦墓出土一把銀六棱花鳥壺〔圖10-3-1〕，首都博物館藏銅鎏金獅鈕蓋六棱花鳥壺一把[9]〔圖10-3-2〕，可與《天水冰山錄》的「金六楞草獸壺」相對照。蓋鈕巧製為獅子戲球自然不同於通常的寶珠鈕，《天水冰山錄》登錄財產品名因此要特別標出，如「金素獅頂壺」。湖北蘄春橫車鎮明荊恭王墓出土獅鈕蓋金壺一把[10]，也是這一類。至於北京定陵出土白玉壽字杏葉壺[11]〔圖10-4〕，品級卻又獨在諸器之上了。

Photo Credit: 聯經出版提供

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與前朝相較，明代酒具最顯著的不同是酒盞的尺寸和造型，一面是尺寸小了，一面是由宋元時代的撇口淺腹而易為斂口深腹，當然這裡的深和淺是相比較而言。明人編纂《增補易知雜字全書》中的「盞」圖，是它的一般樣式，而同書下欄文字部分的「磁器酒器石器門」，又有合成一個詞條的「鍾盞」。其實明人稱「盞」，稱「杯」，稱「甌」，稱「鍾」，所指並不十分確定，《三才圖會》中的「甌」圖，即有四種樣式，此「甌」，也可以視作「鍾」的雅稱[12]。

從實際運用來看，鍾的名稱更為普遍，並且它在明代適用的範圍很廣，不僅飲酒之器可曰酒鍾，吃茶之器也可曰茶鍾——《朱氏舜水談綺》卷下「器用」一項列有「鍾」，釋云：「茶鍾，酒鍾」[13]。此外，鍾的式樣也並不一致：或大或小，或平底或高足，或無柄或有柄，概可稱「鍾」。湖北蘄春劉娘井明荊端王次妃劉氏墓出土一個靈芝柄嵌寶小銀杯，底有銘文曰「銀鍾壹個重壹兩肆錢捌分整」[14]。自報家門，它似乎可以視作明代酒鍾的標準樣式，但如前所述，銀鍾的名稱實際上並非此式所專用。

宋元時期流行的台盞，即承盤盤心聳出一個高台，高台上承酒盞，到了明代已近乎隱退，雖然名稱猶存。此際曰「盤盞」，曰「台盞」，或曰「台盤一副」，其實所云皆為宋元稱作「盤盞」的一類，《三才圖會》中的盤盞圖〔圖10-8-1〕與明墓出土自銘「台盞」者式樣幾乎無別，即是明證。

明代盤盞一副中的承盤，就造型而言，與元代式樣相比變化不是很大，中心凸起的淺台多以蓮瓣紋為飾，其風格趨於規整。湖北蘄春蘄州鎮雨湖村明都昌王朱載塎夫婦墓出土金台盞一副〔圖10-8-2〕，金盞式樣與前舉劉娘井墓出土銀鍾相同，承盤中心是一個矮矮的覆蓮座，盤口沿銘曰：「嘉靖拾玖年貳月內造金台盞壹副共重貳兩捌錢貳分整。」也有與《三才圖會》盤盞圖相類即盞為雙耳者[15]〔圖10-8-3〕，都算作明代盤盞亦即台盞一副的一般樣式。

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宴席中人手一只的酒鍾尺寸固然是小——在西人利瑪竇看來，「他們的杯子並不比硬果殼盛的酒更多」[16]，但幾巡過後，便常常會換取大鍾，此鍾每每式樣別致，於是用它「勸飲」、「傳飲」，或曰「侑酒」。明姜紹書《韻石齋筆談》卷上〈翡翠硯〉一則曰：崇禎丁丑初春，偕何青丘、楊獻可、郝東星觀梅靈谷，「金陵蔣生為地主，攜榼集花下，出碧玉杯勸飲」。又同書〈宣和玉杯記〉曰：文石公大韶家有祖傳宋宣和御府所藏玉杯兩件，視為珍愛，「文石居平晨起，即科頭坐快閣上，用五色筆批評古書數葉，巾櫛後即把玩古彝鼎，展名畫法書，薄暮則設席款客，令歌僮度曲，出所珍雙玉，佐以文犀奇窯諸爵，琳琅溢目，坐客常滿」。

李玉《一捧雪》第二齣，莫懷古離家赴京之前在書齋設酌，與兒子莫昊和西席方先生敘別，席間莫懷古道：「先生洪量，何須用此小杯。」因命僕人莫誠「取古玉杯來」。及至盤龍和玉杯亦即「一捧雪」取來，賓主賞玩一回，歎為至寶，遂用它「斟酒」、「傳飲」。三例中的玉杯都是筵席常設之外的殊器，特用於席間傳玩勸飲以助興。再有，宴席初開，賓主禮敬，用作「把盞」的酒杯也總要別擇美器。古玩自然最為珍罕，玉器則每在諸品之上，此外有鑲嵌珠寶及製作精巧的金器。北京永定門外明萬通墓出土一件金鑲寶桃杯，金杯以老幹做柄，柄上伸展出金枝金葉，金葉和杯心分別鑲嵌紅藍寶石。萬通為皇親，姊姊是憲宗寵愛不衰的萬貴妃，席間有這樣一只把盞傳飲的金杯，也只算得平常。

註釋

[1] 明王士性《廣志繹》卷四〈江南諸省〉云兩浙各郡邑所出名產皆以地得名，所舉諸物有「金之酒」，即金華酒。麻姑酒產江西，見《本草綱目》卷二十五〈酒〉。豆酒，宋應星《天工開物》第十七《麯》「酒母」條曰：「近代浙中寧、紹則以綠豆為君，入麯造豆酒，二酒頗擅天下嘉雄。」

[2] 篠田統《中國食物史研究》〈明代的飲食生活〉一節說道，「酒類，連燒酒都標明南燒酒，非常推崇南方的酒，但尚未有紹興酒的名字，通常推舉的是金華酒，也能看到蘇州三百泉酒的名字」。「這時候的白酒不是現在的高粱酒，後者明代稱作燒酒或者火酒。至於白酒盛夏也要溫後喝，這白酒可能和《齊民要術》中的用法一樣，指的是濁酒」。

[3] 其實清代也還是如此。《紅樓夢》第三十八回道黛玉「拿起那烏銀梅花自斟壺來，揀了一個小小的海棠凍石蕉葉杯」，斟了半盞，「看時卻是黃酒，因說道：『我吃了一點子螃蟹，覺得心口微微的疼，須得熱熱的喝口燒酒。』寶玉忙道：『有燒酒。』便令將那合歡花浸的酒燙一壺來」。

[4] 當然用酒壺直接加熱是省便之法，這樣例子也不少。《金瓶梅詞話》第四十六回，小玉與玳安說：「壺裡有酒，篩盞子你吃？」於是「下來把壺坐在火上」。

[5] 今藏嘉興博物館，此為參觀所見並攝影。

[6] 器藏首都博物館，此係觀展所見並攝影。下文所舉萬通以及萬貴墓出土物，均同此。

[7] 湖北省考古研究所，《梁莊王墓》，文物出版社，二○○七。按器藏湖北省博物館，本篇用圖係觀展所攝。下文所舉梁莊王墓出土物，均同此。

[8] 兩例均為實地參觀所見並攝影。下文所舉大英博物館藏品均同此。

[9] 本篇用圖係觀展所攝。

[10] 器藏蘄春縣博物館，本篇用圖為觀展所攝。下文所舉蘄春出土金台盞、銀執壺，均同此。

[11] 本篇用圖係觀展所攝，下文所舉定陵出土錫明器和銀茶壺均同此。

[12] 方以智《通雅》卷三十四〈器用．雜用諸器〉：「今謂茶鍾曰甌，古則曰甂甌」。

[13] 《朱氏舜水談綺》，華東師範大學出版社，一九八八，頁三八三。

[14] 小屯，〈劉娘井明墓的清理〉，《文物參考資料》一九五八年第五期，頁五五。按器藏湖北省博物館，此承館方惠允觀摩並拍照。

[15] 如北京石景山區雍王府村出土的銀盤盞一副，見北京市文物局，《北京文物精粹大系．金銀器卷》，圖二一一，北京出版社，二○○四。本篇用圖為參觀所攝。

[16] 《利瑪竇中國札記》，何高濟等譯，第一卷第七章，中華書局，一九八三，頁六八。

書籍介紹

本文摘錄自《物色《金瓶梅》：活色生香的明代器物誌》，聯經出版

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作者：揚之水

金井玉欄杆圈兒、珠子箍兒、金玲瓏草蟲兒頭面……《金瓶梅》中令人眼花撩亂的器物名稱與入微描寫，竟埋藏了無數的世故與心機。

第一本從「名物」角度對古典小說名著《金瓶梅》進行專門解讀和細緻研究的名家專著。圖文並茂，精彩紛呈！

「物色」一語出自中國古代文學理論名著《文心雕龍》第四十六章，即「物之色」之意。作為「四大奇書」之一的《金瓶梅》，以對明代社會生活鉅細靡遺的描寫為後世稱道。而從名物角度對《金瓶梅》進行細致入微的解讀和專門研究，《物色《金瓶梅》：活色生香的明代器物誌》當是第一部。作者揚之水說：「《金瓶梅》開啟了從來沒有過的對日常生活以及生活中諸般微細之物的描寫。」但《金瓶梅》書中鋪設線索、結構故事的一器一物，究竟何器何物、樣態如何，以前很少研究。

揚之水援引考古發現，查考相關文獻，並以圖證的方式一一道來，如冠帽首飾（金井玉欄杆圈兒、金頭蓮瓣簪子、珠子箍兒、金絲髻、金廂玉觀音滿池嬌分心……）、盒具（拜帖匣兒、螺甸大果盒、戢金方盒……）、床（南京描金彩漆拔步床、黑漆歡門描金床）、酒器茶具（銀執壺、團靶鉤頭雞脖壺、杏葉茶匙……）等諸般日常用具，均為作者的筆觸所照亮，從而使我們辨識物色，見出明代生活長卷中若干工筆繪製的細節。

Photo Credit: 聯經出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航