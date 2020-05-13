【關鍵眼中盯】韓國瑜最終戰法：罷韓團體聲量愈大，罷免成功機率愈渺茫

前幾天同事做圖時，問我挺韓與罷韓的說詞和標語，分別有哪些。

罷韓不難，0606、光復高雄、保衛台灣等等，隨便想就一大堆，不過挺韓的我好久都想不出來，上網查了一下，只在一個文宣裡看到「清廉好市長」這句話，估計是設計來對比被認為很多弊案的前市長陳菊。

但是單用這五個字，真的就能凝聚韓國瑜的支持者嗎？

不管支持或反對罷免的陣營，都需要凝聚的理由

在一般選舉，候選人催票不外乎就是強調「自己的好」或「對方的壞」，而後者在台灣的選舉似乎更加有用，因為對立越高，就越能確保自己的潛在支持者都出來投票。2020年總統大選前兩方人馬在選舉史上幾乎前無所有的拉扯，也就是造成總投票率高、蔡英文得票衝破歷史紀錄、韓國瑜被罵翻但總票數比四年前朱立倫還高的一大原因。因為兩方都怕輸，怎麼樣都要出來投票。

罷免的時候，戰術就會有些不同。以現在「同意票多於不同意票，同意票數達原選舉區選舉人總數的四分之一以上」的規定，對在位者最理想的狀況就是讓整個活動無聲無息，最好總投票率都沒到四分之一，低調下莊。

但即便這樣操作，兩方陣營仍需要為支持者找凝聚的理由。回想2017年黃國昌那次罷免，安定力量有一個大大的「反同婚」蓋在表面說的「黃國昌不照顧選民」之上，挺國昌的也有「避免保守派擴張」的高尚動力來保護「好立委」。

所以說要不要罷免黃國昌，兩派真正的戰鬥對象是安定力量和同婚戰場，敵人明確，動員自然容易，壁壘分明。

但韓國瑜這一次，好像就沒有那麼清晰。

將韓粉激出來的方式：讓高雄人回想起2018年的自己

反韓的那一方有各種充分理由論述，包括上任兩年還沒讓高雄發大財、愛情產業沒有鍊起來、或是幫陳其邁報仇等等。

如果這樣想的人只是少數，那韓陣營也可以冷處理、不動員、讓他們自己嗨，投了沒過即告終結，問題是從TVBS在2月做的民調開始，大多數民調都指出57萬的罷韓門檻將被超越。當然韓陣營也還在觀望，但在篤定反對票門檻一定會過的那一天，他若想把高雄市長做好做滿，就只能催出韓粉，讓反對罷免的票數超過支持罷免。

而達到這個目的最有效但也最「負面」的方式，就是讓高雄人回想起來2018年民進黨的樣貌，讓高雄人因為「討厭民進黨」這五個兩年前琅琅上口的字，再支持一次韓國瑜。

當時討厭的是什麼？用韓粉的口吻說：執政蠻橫、弊案百出、把高雄理所當然看作自己的。

這些痛點，在疫情前期因為防疫單位的出色表現，加上陳其邁選後人在中央仍勤跑高雄，讓民氣一時沒有目標來氣氣氣氣氣，但隨著紓困造成的爭議增加，加上520內閣改組後，陳菊去監察院、陳時中可能移位、形象好的鄭麗君可能要下野等等，對於內閣與民進黨用人的負面討論可能會逐漸增加，紓困期間造成的民怨，也可能得罪一些庶民基本盤，讓他們想起2018年那個憤怒的自己。

Photo credit: 中央社

罷韓團體的聲音愈大，罷韓成功的機會可能愈渺茫

韓國瑜的最終戰法，就是要讓高雄人覺得執政黨好亂，覺得罷韓者好煩。

在這樣的思維下，只要合乎法條規章上規範能說自己「依法行政感謝指教」，從中選會到罷韓團體的各種行為和宣傳，韓辦團隊和高雄市府一定要去拆去卡，讓罷韓團體大聲的罵，因為他們罵的聲音越大越強越難聽，在韓國瑜潛在的支持者耳中，就越會回想起2018年他們投韓國瑜的情境。

在罷韓的最後幾個禮拜，罷韓相關的人物和機關動作愈大，愈可能讓中間派不去投票，把挺韓派通通激出門投反對票，罷免韓國瑜失敗的可能性，也就愈來愈高。

因為雖然在同溫層內看起來，台灣的反動進步勢力人數眾多、聲音壯大，但千萬別低估那群把「穩定」放在第一要位的「善良台灣人」，更別忘了當初韓粉的風潮，就是從那裏蔓延開來的。

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核稿編輯：翁世航