武漢肺炎衝擊印尼就業，排外情緒使地方政府暫緩500中資員工入境

受到「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）影響，東協最大國家印尼正面臨經濟困境，許多人民因疫情而被迫停止工作，抬高了該國的失業率。由於擔心武漢肺炎病毒再由境外輸入，以及過去印尼民眾擔心大量中國勞工移入的心理，近日印尼政府擱置了兩家中企引入500名中國技術工人的申請。

5月6日，印尼人力部推遲了引進500名中國籍工人到東南蘇納威西省的科納威（Konawe）的申請。印尼媒體《Tempo》報導， 這是根據東南蘇納威西省政府的社區異議而做出的決定。當地官員和民眾認為，在武漢肺炎疫情仍大流行的情況下，讓外國工人入境會產生負面影響。報導指出，欲引入500名中國技術工人的兩家公司，分別是PT Virtue Dragon Nickel Industry（江蘇德龍鎳業有限公司）和PT Obsidian Stainless Steel，這兩家公司已同意印尼人力部延後引入工人的決定。

根據亞洲與太平洋地區紅土鎳礦合作組織官網的介紹，PT Obsidian Stainless Steel是由廈門象嶼集團有限公司（51%）及江蘇德龍鎳業有限公司（49%）合資企業，產業項目包括擬在東南蘇拉威西省建設對外經貿合作園區，包括年產250萬噸的不銹鋼一體化冶煉廠、火力發電廠、多功能碼頭及疏港公路等配套基礎建設。

《中央社》報導，印尼財政部長穆里亞尼（Sri Mulyani Indrawati）4月時評估，武漢肺炎疫情將會讓290萬人至520萬人失業，以及110萬人至378萬人陷入貧窮，而印尼中央銀行4月14日下調了經濟成長率至2.3％，將是1998年亞洲金融風暴後的最低成長。

《南華早報》5月9日的報導，500名中國技術工人的到來之所以民怨四起，是因為當下的印尼人民針對武漢肺炎起源的仇外心理，以及近300萬人失業的不安所致。報導指出，東南蘇納威西省長阿里·馬齊（Ali Mazi）告訴印尼國家新聞通訊社安塔拉（Antara），他支持省議會不讓外國工人進來的決定，他說「社會還沒有準備好歡迎外國工人」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 圖為印尼蘇拉威西島上，近索羅阿科城（Sorowako）的一座鎳礦廠。

印尼最大的勞工組織之一的印尼工人工會聯合會主席Said Iqbal指出，為500名非熟練的中國工人發放工作許可證的決定，可能會隨著失業率的上升而導致社會摩擦。Said Iqbal提到，許多印尼人已面臨被大規模裁員的風險，可能會對外國人還能有工作而不平，他批評有關部門對當地工人的困境「不敏感」。

印尼《羅盤報》5月11日報導，印尼人力部延遲500名中國技術工人入境的決定，已讓江蘇德龍鎳業有限公司）和PT Obsidian Stainless Steel的鎳礦工廠建廠面臨停工的困境。報導指出，這批500名技術工人是前來協助興建33個高爐，3至6個月後將離開印尼，不過當地人並不相信這說法，堅信中國工人的進入會影響當地人的工作機會。

《羅盤報》指出，實際上上述中企已招募了3000名當地工人，但若500名中國技術工人無法入境完成高爐的建設工程，最終可能導致3000名本地工人當地失業。

《南華早報》報導，中國提出一帶一路倡議後，中國在印尼進行了許多投資，包括興建中的高鐵。根據印尼官方的數據，目前中國是印尼第二大外資來源國，2019年中企在印尼投資了47億美元，比2018年的24億美元成長了近兩倍，而2018年中國工人約佔印尼勞工總數的30％（3.2萬）。然而因為武漢肺炎疫情的爆發，使得當地人民對中國人日漸不信任，今年已發生多起中國工人不被允許入境的情況。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範