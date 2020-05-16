《清秀佳人》小說選摘：任何人離開半島，都逃不過林德太太的隱祕目光

文：露西．莫德．蒙哥馬利（Lucy Maud Montgomery）

林德太太吃了一驚

瑞秋．林德住在艾凡里村的主路傾斜伸入小山谷的地方，附近長滿赤楊樹和鳳仙花，一條小溪橫穿而過。小溪源自老卡斯伯特家的樹林，以水道錯綜複雜而聞名，上游湍急，沿途暗藏隱祕的潭水和小瀑布，但流到瑞秋．林德家門前，卻變得安靜而規矩。哪怕是一條小溪，都不可以在她的門前忽略體面和禮節，它大概也意識到此刻林德太太正端坐窗前，用犀利的目光掃視過往的一切，從小溪到頑童。她一旦發現任何奇怪或超常的事情，都會想方設法探個究竟，不然就無法安心。

在艾凡里以及附近的村落中，有不少人喜歡操心左鄰右舍的家務事，卻忽略自家的正事，但林德太太是少有的內外兼顧的大能人之一。她是一位優秀主婦，把家務做得既俐落又出色：她帶領著裁縫小組，協助管理主日學校，還是 教會救助協會和對外傳教輔助團最有力的支持者。儘管如此，她還有充裕的時間一連幾個小時坐在廚房窗前，一邊編織棉線被子——她已經編了十六床這樣的被子，艾凡里的主婦們每次說起此事，無一不用敬畏的語氣——一邊目光敏銳地留意穿過山谷的主路。這條主路蜿蜒攀上遠處陡峭的紅色山崗。艾凡里地處一個三角形的小半島，半島伸入聖羅倫斯灣，兩面環水，任何人離開半島都必須經過這條主路，也自然逃不過林德太太縱覽萬物的隱祕目光。

六月初的一個下午，她又坐到了窗前。明媚和煦的陽光透過窗戶照進來。在屋下斜坡上的果園裡，粉白的花朵開滿枝頭，新娘臉頰般鮮潤，還被數不清的蜜蜂嗡嗡縈繞。湯瑪斯．林德，一個矮小、溫和的男人，被艾凡里的人們稱為「瑞秋．林德的丈夫」，正在穀倉後面的小山上種晚蘿蔔種子。在綠山牆農舍旁靠近小溪的那一大片紅色土地上，馬修．卡斯伯特想必也在做同樣的農活。林德太太知道這個，是因為前一天傍晚，在卡莫迪鎮威廉．布萊爾的店鋪裡，她聽馬修告訴彼得．莫里森，他要在第二天午後種蘿蔔，當然他是回答彼得的提問。眾所周知，馬修從不向別人主動透露自己的事情。

可是奇怪的事情發生了！馬修．卡斯伯特在午後三點半左右的繁忙時刻，卻神氣悠閒地駕著馬車穿越山谷，甚至還戴了一條白色的硬領，穿上了他最講究的一套西裝，顯然是出村辦事。他趕著栗色母馬拉著的輕便馬車，大概要走很長一段路。那麼，馬修．卡斯伯特要去哪裡？他為什麼要去那裡？

要是村裡別的男人有這般舉動，林德太太只需巧妙分析片刻，就會給出基本答案。馬修平日裡難得出門，除非是去解決緊急異常的事情，而且他是天底下最靦腆的人，不喜歡和陌生人打交道，也不願在社交場合露面。他穿戴得這麼正式，趕著馬車出遠門，真是難得一見。林德太太絞盡腦汁也想不出個頭緒，結果整個下午都悶悶不樂。

「我喝完茶非得去綠山牆農舍向瑪莉拉打探消息，把事情問清楚。」這位了不起的主婦下定了決心，「馬修在每年的這個季節，一般不會進城，也從不探親訪友。他要是去城裡買蘿蔔種子，何必精心打扮呢，還趕著出遠門的輕便馬車？如果是去找醫生，他趕車的速度又不夠快。從昨晚到現在的這段時間中，一定有什麼事情發生了，可我卻被蒙在鼓裡。不搞個水落石出，我恐怕一刻也不得安寧！」

林德太太喝完茶便出發了。她並沒有多少路要走。她家離卡斯伯特兄妹家不到四分之一英里，但山路彎曲狹長，使路程看起來並不近。卡斯伯特家的房子被果樹掩映，有些大而無當。馬修．卡斯伯特的父親靦腆內向，這一點被馬修完全繼承。當年，老卡斯伯特在創建家宅時，雖然沒有隱居森林，但也盡最大可能遠離了其他住戶。他在自家土地最遠的邊緣處，建起了這座綠山牆農舍。時至今日，從艾凡里的主路上還幾乎望不到它，而主路兩旁的其他房子卻鱗次櫛比。林德太太一向認為，身居偏遠之地，根本算不上「生活」。

「這不過是客居而已。」她自言自語，已踏上青草盈盈、兩旁開滿野玫瑰的小路，路面還留著深深的車轍印。「馬修和瑪莉拉住得這麼偏遠，難怪性格都有些孤僻。總不能和樹做伴吧？天知道，要真那樣，這裡倒是有足夠多的樹。我可寧願和人交往。不過他們倆看上去挺知足的，我猜他們習慣了。就像愛爾蘭人所說的，人的身體會習慣任何事，哪怕是被吊起來。」

林德太太這時離開了小路，跨進了綠山牆農舍的後院。院子裡一片蒼翠，一邊是巨大的枝繁葉茂的柳樹，另一邊是長勢喜人的 倫巴第樹。萬物整齊有致。地上根本沒有散落的樹枝或碎石，如果有，自然逃不過她的眼睛。她暗想，瑪莉拉打掃後院和打掃房子一樣勤快。哪個人從地上撿起食物吃，也不會沾上一點塵土。

瑞秋．林德用力快速地敲了敲廚房的門，得到准許後就走了進去。綠山牆農舍的廚房是一個舒適的地方，或者說，如果不那麼地過於乾淨整齊，像個久未使用的客廳，應該是多麼賞心悅目。廚房的東西兩面牆都有窗戶。透過西窗，望得見後院的景色，溫馨的六月陽光流瀉進來；透過東窗，能瞥見左邊果樹園裡白花盛開的櫻桃樹，還有立在山谷小溪旁搖曳生姿的頎長白樺樹。葡萄藤環繞窗戶，透出新綠。瑪莉拉．卡斯伯特坐在東窗前打毛線。她要是得空坐下來，總會在這個位置上，避開陽光的直射。對她來說，在這個應該嚴肅對待萬事萬物的世界裡，陽光總顯得過於輕浮跳躍和不負責任。在她身後的餐桌上，已經備好了晚餐。

林德太太在關上房門前已留意並記住了餐桌上的每一件東西。桌上擺著三個盤子，看來瑪莉拉期待馬修帶回一個人，可盤子是日常用的，裡面只裝著野蘋果醬和一種蛋糕，來人顯然不是貴客。那麼，怎麼解釋馬修的白色硬領和栗色母馬拉的車呢？林德太太對一向安靜平凡的綠山牆農舍裡不同尋常的神祕，感到有些迷惑。

「妳好，瑞秋。」瑪莉拉輕快地打招呼，「今晚天氣真不錯！妳不坐下來嗎？家裡人都好嗎？」

她和瑞秋的性格大相逕庭，或許正因為這樣，兩人之間一直保持著一種關係，因為找不到合適的詞，就暫且稱作「友誼」吧。

瑪莉拉身材高瘦，稜角分明，缺少女性的曲線美。她的黑髮間已摻雜銀絲。她常把頭髮在腦後盤一個結實的髮髻，然後用兩只金屬髮夾牢牢卡住。她的外表顯得閱歷不深，呆板而嚴厲，事實也是如此，幸虧唇邊略帶成熟幽默的神氣彌補了她那嚴峻態度的缺陷。

書籍介紹

本文摘錄自《清秀佳人（精裝版）》，時報出版

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作者：露西．莫德．蒙哥馬利（Lucy Maud Montgomery）

譯者：曾曉文

「根據我的經驗，只要你下定了決心，你幾乎都會獲得享受。」

安妮，「像一道彩虹，一出現就五彩繽紛」的女孩，陰錯陽差地來到綠山牆莊園，她天真熱情、善良卻又略帶叛逆的個性，不僅影響了身邊的每一個人，也感染了每個讀者。

大人遺落的天真、不畏苦難的善良、愛與被愛的能力、承認錯誤的勇氣、豐富的想像力、每個人都該擁有的獨立……從書本到大銀幕，這些正能量總是吸引了世界各地人們的目光，撫慰著人們的心靈。馬克．吐溫高度評價這部小說，稱「安妮是繼不朽的愛麗絲之後最令人感動和喜愛的兒童形象」。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航