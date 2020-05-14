有一種難帶叫「我的孩子比別人難帶」──影響孩子個性的九大氣質

文：朱老師的共融樂園

「我的孩子好難帶，每天他崩潰，再來就換我崩潰。」

「我的孩子整天黏在我身上，連我要去上廁所都得要開著門！」

「每天跟著孩子搏鬥，什麼辦法都試了，是不是我做得不夠好，我覺得我快要憂鬱症了。」

常常聽到家中有孩子的大人們會這些想法，一般來說難帶多半不離「愛哭」、「發脾氣」、「不乖乖吃飯」這些行為。當然也有比較難被察覺的，像是「都自己獨自玩」、「反應慢半拍」或者「非常膽小退縮」等等狀況。

相信很多照顧者已經在很多孩子之間做過比較，也注意到孩子之間都會有些不同──有些孩子似乎比其他人心情好，有些人對噪音更敏感，或者比其他人更容易分心。其實這些差異，可能是歸因於氣質（Temperament）。

氣質（Temperament）早在孩子的認知能夠理解世界、人格形成之前就已經發展出來，是嬰兒的先天特徵，包括情緒、活動水平、情緒反應。最親近的照顧者，通常能夠透過孩子的行為觀察出來，像是孩子面對新環境如何反應？孩子怎麼面對挫折？孩子能夠控制他的行為與情緒嗎？孩子能多快從悲傷中恢復？這些其實都能夠從孩子的氣質中看出端倪。

1960年代一項具有里程碑意義的研究中，Chess和Thomas根據父母的訪談，評估了141名兒童的氣質。他們將孩子的氣質分為九個向度，包括了活動量、規律性、趨避性、適應性、堅持度、注意力分散度、情緒本質、閾值、反應強度。

1. 活動量（Activity level）

孩子在24小時中所有動作，包含大動作與小動作的多寡，以及他們的頻率與速度。其中的動作可以是跑、跳、翻滾；也可以是抓癢、搓手或者是身體坐不住的扭動。

活動量高：總是靜不下來，從嬰兒時期動作就很多。就算在睡夢當中也是會 全身動來動去，也因此照顧者也很難有一時片刻能夠靜下來。

活動量低：表現出來的樣子比較安靜，通常到了幼兒年齡也是比較偏好靜態活動。這裡要強調一點，活動量小的孩子不代表他比較好帶，反之他更容易因為看似好帶，而忽略掉有其他的發展問題。

2. 規律性（Regularity）

指的是孩子每天生理活動的規律性，例如：肚子餓的時間、想睡覺的時間與大小便的時間。

規律性高：以上所述的各項生理機能都能規律發生，照顧者也比較容易預測孩子在各時間會有的反應。然而，若遇到一些特別情況，孩子的情緒起伏也會比較大，例如外出用餐因為交通擁擠而出現變化時，就比較難以接受。

規律性低：會是比較難預測的孩子，在嬰兒期間最明顯影響的就是睡眠時間不固定，也通常會讓照顧者最為崩潰。

3. 趨避性質（Approach and withdrawal）

每個人在面對新的環境、陌生的事物時所表現的反應。

趨性高：孩子就像是個天生的冒險家，容易對新奇的事物產生反應，就算曾經因為過於冒險有而過不好的經驗，依然很有動機能在下一次做新的嘗試。相反來看，這樣的孩子有時候不易辨識危險，也比較沒有安全意識。

避性低：總是表現出害羞的樣子，要接觸或者接觸新環境之前，就可以感受到避性高孩子的焦慮與煩躁，導致他們總會需要「熟悉的」人、玩具在身邊來強化自身的安全感。可以想像的到這樣的孩子，在社交能力發展會遇到一些阻礙。

4. 適應性（Adaptability）

適應性為孩子面對新的人事物時調適所需要的時間。適應性和趨避性看些相似，其實是不一樣的性質。適應性強調的是時間，而趨避性強調的是喜好，舉個例來說，有些人不喜歡接觸新事物，但是實際上需要適應的時間非常短（避性高、適應性高）。

適應性高：孩子能夠快速適應新環境，有些家庭需要將孩子送至保母家幫忙照顧，適應性高的孩子不用太長的日子，就能夠讓自己的狀態穩定。

適應性低：孩子對於環境的更動需要更多時間適應，尤其在幼兒園假期結束開學期間容易辨別出來。適應性低的孩子相對其他孩子，會需要更長的日子才能表現穩定。

5. 堅持度（Persistence）

面對要解決的事情，孩子能夠持續做下去的程度。這些「事情」不一定是指別人要求的指令，也有可能是在玩玩具，像在玩積木、拼圖時，孩子在「卡關」時把持的態度。

堅持度高：即使遇到困難與挑戰，也願意持續堅持下去。但是堅持度太高的孩子，也會產生一些令照顧者很頭疼的狀況，像是一定要把積木玩成、一定要吃到特定的食物有時候。

堅持度低：新的、富挑戰性的活動容易放棄，因此照顧者與引導者在面對這樣的孩子時，會需要更多「剛柔並濟」的技巧，幫助孩子在面對挑戰的同時，也不要對自己失去信心。

6. 注意力分散度（Distractibility）

像我們一般理解的注意力程度，孩子能否有效率的注意周遭環境的刺激。

注意力分散度高：若環境中有太多刺激（人員走動、光影搖曳、不同來源的聲音），孩子就容易分心。但是相反來說，有著適切的注意力分散度，也讓人能夠處理負面的情緒反應，想像我們在面對壓力、恐懼、悲傷時就會需要分散注意力，來達到自身的冷靜。

注意力分散度低：能比較專心地做自己正在處裡的事。但是相反來說，這樣的孩子時常忽略周遭環境的變化，也會常聽到「每次叫他名字都像聽不到一樣」這類照顧者對他的抱怨。

7. 情緒本質（Mood）

在一天的時間內，孩子表現出正向情緒與負向情緒的比例。通常可以直接在孩子的臉上觀察出來。要注意的是，這裡比較強調孩子的外在表現，並非孩子臉上比較少笑容，就是代表孩子不會「感受」到開心，情緒表現與情緒感受有時候不會完全同步。

正向情緒表現多：會比較常將笑容掛在臉上，也會讓人覺得孩子天性樂觀。但當累積到一定的負向感受時依然會有情緒爆炸的可能，因此在成長過程中依然要教導抒發情緒的技巧。

副向情緒表現多：這樣的孩子讓人感受比較悲觀，也較容易陷入焦慮，因此也需要引導孩子如何化解焦慮，以及一些令他人感到友善的行為技巧，讓孩子依然能找到同儕。

8. 反應閾值（Sensory threshold）

閾值代表人有感受到各種感覺刺激（視覺、聽覺、觸覺、本體覺、前庭覺、嗅覺、味覺）的臨界值。這邊拿聽覺刺激來做例子，有的人認為音量到達50分貝（閾值低）就很吵，但是另外有人會覺得到90分貝（閾值高）才是吵，從這個例子中看得出兩人本身聽覺閾值的差異。

反應閾值高：孩子在接受環境中的訊息會比較慢，若沒有比較強烈的刺激，孩子可能會漏掉訊息，想像一個畫面，媽媽叫孩子的時候，孩子因為閾值高沒有接收到訊息，所以沒有反應。

反應閾值低：環境中可能只要有一點點異動，孩子就會被受影響。因此孩子比較容易感到毛躁，或者容易分心。因此引導者要把環境單純化，減少不必要的刺激，避免孩子受影響。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

9. 反應強度（Intensity）

這個向度很容易跟反應閾值搞混，簡單點做區分的話，反應閾值代表的是人接收、感受到點；而反應強度會在接收、感受到之後做出來的反應大小。拿上方的例子來說，同樣聽到50分貝就覺得吵的兩個人A和B，A覺得煩躁無法做功課在坐位上動來動去，而B整個人跳了起來並且開始大罵，這兩個人的反應強度就不一樣。

反應強度高：就如同我們身邊總會有一些比較「戲劇化」的朋友，他們可能就是反應強度比較高的人。引導者需要教導這些孩子們，如何適當的用語言以及肢體來表達自我。

反應強度低：注意這一點，這些沒有反應、不擅長表達的孩子不代表沒有感受！反應強度低的孩子也是容易被忽略感受的一群，因此仰賴引導者需要有很好的觀察能力。這樣的孩子有時候需要藝術的方式表達情緒。

Chess和Thmas兩位學者也綜合這幾種向度，歸納出常見的有三種類型（Thomas & Chess 1977）：

好帶型（Easy Child，40％）：能夠快速適應常規和新情況，情緒適中，也容易安撫。平常遇到挑戰會比較正面積極，相對來說照顧者的挑戰比較低。 困難型（Difficulty Child，10％）：俗稱的磨娘精，對環境裡的變化、更動有負面反應，難以適應日常生活中的挑戰。對事物的態度消極，情緒波動也比較大，照顧者也比較難預測孩子下一步會出現哪些狀況。 慢熱型（Slow-to-Warm-Up，15％）：明顯的活動量比現低，做起事來慢條斯理，適應新的人事物也較緩慢。但是一但適應的時間過後，通常能夠表現的不差。

可以發現很有趣的現象，被歸納出的三種類型總百分比不到100％，仔細想想是非常合理的，因為每位孩子都是千變萬化的個體。除了九大氣質的特性，我們還要考量各特性的程度，再加上外在環境的因素，孩子肯定不會只有三種類型。

讀「孩子」這本書，我們才成為「爸爸媽媽」

了解這「九大氣質」最重要的，就是提供各位爸爸媽媽以及引導者一個實用的「育兒指引書」，給出一條「閱讀」孩子的方向，並且「適切」的回應孩子。舉例來說，一個慢熱型的孩子，可能需要提前預告或者暖身，才會有比較好的表現；或者一個喜歡冒險、活動量大的孩子，經常安排戶外活動，幫助他適性發展。

雖然氣質是從出生後就會伴隨著孩子一輩子，但是必須強調，一個人的人格與個性除了氣質之外，還由許多其他因素組成。就像以前的文章〈培養孩子同理心，8個步驟，你可以這樣做〉所寫的，許多後天因素依然對人格發展有關鍵的影響，像是兒童對自我的概念、社交的動機、價值觀和目標、與他人的互動方式、責任感等。這些都與孩子跟他人的經歷有著密切的關聯。

再隨著時間推移，一個人的個性越來越豐富、多元，也有更多的細節產生，像是一棵大樹般不斷地向上延伸，長出綠葉、結出果實。

在養育中，父母與孩子的關係是雙向的。父母影響孩子，孩子也影響父母。嬰兒的笑容可以使父母對自己的角色感到滿意；另一方面，困難型的嬰兒從父母那裡獲得較少的正面回應，也導致父母感到挫折。因此「了解孩子」顯得更為重要，當你摸清了孩子的狀況，就會更能預期孩子的表現，自然也不會對自己的角色感到疑惑與失望。讓這段親子雙向的成長過程中，共同建構良好、親密的家庭關係。

以上皆為個人觀點分享，若有任何想法都可以在文章後回覆討論交流喔，資訊若有誤也歡迎指正。

參考資料

Chess, S. & Thomas A. （1987）. Temperamental individuality from childhood to adolescence. Journal of Child Psychiatry

Marcel, Zentner; E., Bates, John （1 January 2008）. “Child Temperament: An Integrative Review of Concepts, Research Programs, and Measures”

本文經朱老師的共融樂園授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航