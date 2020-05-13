什麼前提下，超過6成受訪者同意調漲電價？台大風險中心公布最新民調

520總統就職典禮即將到來，台灣大學風險社會與政策研究中心今（13）日公布最新民調，針對能源轉型的民眾感知及政策推動進行調查，結果顯示台灣民眾對於能源發電的認知，逐年有了改善，而也有相當比例的民眾，支持油電調漲。

此調查為今（2020）年4月6日至4月10日間，針對居住於台灣地區、18歲以上民眾為調查對象，共完成1087份有效樣本，包括785份市話與302份手機樣本，也是國內近5年來首次納入手機樣本的能源議題民調。

根據民調，有超過85%的民眾感受到氣候變遷，而其中有81.7%的民眾支持能源轉型，來解決氣候變遷的問題，民調結果更顯示，無論政黨立場泛藍或泛綠的民眾，都支持2025綠能政策的能源轉型目標，其中泛綠民眾支持度（87.1%）略高於泛藍民眾的支持度（62.8%）。

而民眾對於政府應優先施政的重點，「加速推動減碳和能源轉型」，也僅次於「提升台灣經濟成長」、與最近正熱的疫情相關防治，成為受訪者認為第3重要的重點政策，甚至高於改善兩岸關係。

台大風險中心主任張國暉表示，2000年和2008年政黨輪替後，能源政策成為政治鬥爭的漩渦中心，能源政策的方向反反覆覆，缺乏長期的一致性。到2016年第三次政黨輪替，再次執政的民進黨在2017年提出能源轉型的白皮書，能源轉型前3年間，產業間和民間都感受到困惑與疑慮，但最新的民調顯示，過去缺乏共識、認為能源改革有害經濟的民意態度有了轉變，民眾不分黨派都支持再生能源，也有多數贊成電價調整。

超過6成民意同意電價調漲

而針對油價與電價，此次民調也做了調查。結果顯示，有34.3%的受訪者願意以每公升提升3元的漲幅，提高油價來徵收碳稅，是第一次有這麼高的民眾支持這樣的調幅。卞中佩表示，根據國外研究，一公升超過3元的碳稅將能完全反映碳的外部成本。

另外在電價方面，風險中心民調也顯示，有高於6成的受訪者（62%）接受因推動能源改革而調漲電價，另有近19%（18.8%）的民眾不願意支付更多電價。不過台大風險中心博士後研究員趙家緯表示，這19%的受訪者中有95%的民眾表示，如果是為了改善空汙、降低排碳的話，是願意調整電價，因此不願意接受電價的調整的，其實只有5%以下。

Photo Credit: 台大風險中心 提供

不過往年每次調整電價，都會引發社會上的反彈，為什麼此次民調顯示普遍支持電價調整？為此趙家緯表示，電價的問題，民調上全國支持度看起來是高的，但每次電價調整時，看到比較多工商團體挾著民眾反對去阻止電價調整，他認為，只要跟民眾講清楚是為了改善空汙、降低碳排、打出環境牌，民眾是可以接受的。他也呼籲下一次在10月的電價調整，如果持續凍漲，只會累積漲價壓力，導致台電虧損、最後電價一次漲足。

Photo Credit: 台大風險中心 提供

能源認知改善，反對「重啟核四」者略高於支持者

而和2018年風險中心的民調結果相比，本次的民調也顯示，民眾對台灣主要發電方式的認知程度，有了明顯的改善。2018年調查平均有41%的受訪者認為主要發電是核能，這次已經有所進步，33%的民眾認為是核能。但認為核能是台灣主要的發電來源者，仍佔多數。

Photo Credit: 關鍵評論網 Abby Huang攝

根據能源局資料，2019年台灣主要的發電來源為燃煤（46.11%），其次為燃氣（33.23%），核電佔比只有11.7%，再生能源為5.6%。

而能源認知的改變，也影響民眾對於核電使用的態度。風險中心針對即將於明年8月28日登場的「重啟核四」公投做了民調，結果顯示，有62.7%的受訪者表示會去投票，其中將投下反對票者（34.8%）略高於支持者（27.9%），另有20.4%的受訪者表示不會去投票。

台大風險中心博士後研究員卞中佩表示，過去「以核養綠」公投，其實是民眾在錯誤的認知下，做出的投票結果。今年錯誤認知核能為主要發電的民眾，已經下降了10%。

張國暉表示，外界可能會認為民調數字過於樂觀，但他指出，這幾年來台灣其實發生非常多事情，像是2011年發生了日本的福島核災，在台灣引起非常大的漣漪，後來又有核四安檢、是否延役的討論，蔡政府這4年來的政策維持「核能趨近於零」的一致性，核電的發電比例也逐年下降，張國暉指出，這些台灣民眾都點滴在心頭。

紓困之後也要改革，8成民眾要求回流台商提出能源承諾

台大風險中心總計畫主持人周桂田表示，前幾天政委龔明鑫才宣布，投資台灣三大方案有近兆元的投入，但他也提醒，紓困、振興、改革這3個階段都非常重要，國際上都在談後續的綠色振興，有越來越多呼籲正視疫病傳染和氣候變遷的聲浪，甚至德國有民調顯示，民眾認為氣候變遷的嚴重程度比新冠肺炎還強。

根據風險中心民調，有82.1%的受訪者支持訂定台商回台投資能源效率審查制度，回流台商設廠時應提出能源承諾；59.8%的受訪者對疫情紓困方案，支持應增加能源轉型要求的作法，也有77.2%的受訪者支持政府在肺炎疫情時，提供航空業紓困貨款附帶的減碳要求。

周桂田表示，國內民眾超越藍綠，對於能源轉持的支持度都非常高，可見國內已經走向新的模式，這樣模式對政策發展和經濟促進都非常重要。他更呼籲政府在啟動第二期前瞻基礎建設計劃的同時，在加強再生能源投資、運輸減碳的承諾或公共建設的改善，都應包含綠色改革。

周桂田表示，台灣現在在新冠肺炎上「超前部署」，未來在2030年聯合國發表目標、2050年的深度減碳、氣溫不能超過2°C等目標上，是不是也能有所作為，有更清晰的未來發展藍圖，力轉台灣在國際上氣候「末段班」的形象。

核稿編輯：楊士範