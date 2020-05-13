傳媒無須額外監管，記者沒有特權

一如所料，經過星期日「血腥母親節」，警隊和建制派全力將焦點spin去「13歲記者」、「假記者」、「記者無王管」云云，意圖掩蓋警方濫權濫暴，司馬昭之心路人皆見。

雖說當下社會，講道理無意義，但也即管講一講，立此存照。

「傳媒無王管？記者有特權？」這兩個問題，其實是一體兩面，很容易讓一些不經大腦思考的生物以「傳媒無規管」為由得出「記者有特權」的結論，事實上，大錯特錯。

記者和一般市民都要守法律，記者採訪不是「特權」，而是政府高舉的《基本法》賦予的權利。迫人幫女兒拿行李到禁區，那一種才叫特權。

真正要探討的是，為何記者、傳媒不需／不應受「額外」監管（即比一般公民遵守的法律更嚴格的要求規管），如警隊的《通例》，醫生、教師的註冊發牌制度等等。

一個行業、專業要被額外監管，本質上不過兩個原因。

人人都有採訪權利，記者沒有特權

其一，行業享有比一般公眾多而顯著的「特權」。例如警隊有執法、拘捕和合法行使武力的權力，所以必須被加諸比一般公民更嚴格的監管。簡言之，就是有額外權利，才需要額外監管，權愈大、自由愈少。

然則，傳媒／記者是否符合這條件？答案是否定的。

一定會有人質疑，記者明明就有「特權」，才可以在衝突現場採訪，這是長久以來存在、混淆視聽的觀念和指控。

事實上，記者在衝突現場並無「特權」。在公眾地方拍攝、紀錄，本身就是「任何一個公民」都有的基本人權，在公眾地方的基本「採訪權利」，是否記者／專業記者，抑或只是一個路人甲並無分別，不要以為記者可以採訪就有特權。

君不見警方處處拉起封鎖線，傳媒／記者不管有證無證受僱與否，統統被排除在外，何「特權」之有？

記者在衝突現場沒有被捕，並非特權

再深入一點討論，就是記者在衝突現場享有一定程度「豁免」，例如可以免於被控「非法集結」、「暴動」，這又是否「特權」？同樣是否定的。

首先，警方已不止一次指控在場的記者非法集結，威脅要驅散、拘捕，所謂「特權」，只是警方「格外開恩」，一旦警方拘捕記者（事實上亦已多次發生），法庭是否接納記者當時正執行公務作為抗辯理由，仍在未定之天。

再者，必須申明一點，警方一直指稱，任何人只要身處「非法集結」、「暴動」現場，就是參與非法集結和暴動，這本身已經持續被質疑是「惡法」。

記者身處現場沒有被控，並非享有特權，而是一般公民在不合理的法例下和執法之下，被剝奪了本身享有的基本人權。

再講清楚一次，不是記者有特權，而是一般公民被剝奪了基本權利，在沒有宵禁、戒嚴的情況下，隨意驅散、拘捕身處公眾地方而無犯罪行為的公民，是警察濫權濫捕，不是記者有特權。

人人都可以做記者

而一個行業要被額外規管的第二個主要條件，就是要執行的本份，涉及一定程度的專業知識和門檻，由不合適／合格的人執行會引致嚴重後果。例如醫生必須受專業訓練和經認可，否則會對病人構成極大危害。

抱歉一句，要拿傳媒和醫生、律師相比，自己都覺汗顏；特別是在資訊科技發達的當下，「人人做記者」，記者所需的「專業」知識、技術，幾近人人皆可掌握，只是水平高低、各有際遇。

更重要的是，在這個大環境下，記者／傳媒和醫生、律師最大的分別是，我們所能帶來的「危害」，人人都做得到。

例如說，製造假新聞，改個圖、加句字，還需要「記者」來做嗎？

是故簡單的結論，記者既不享特權、又無特殊的專業資歷和不合資歷的重大危害，要被額外規管，實屬無謂；要加諸額外規管，並不相稱對等。

註冊發牌制度等同規管

更重要的是，自由的傳媒和言論環境，是對政府權力必要的制衡，任何希望獨裁獨斷的政權，無論以何種手法包裝，首務之一都是「規管」傳媒。

香港的傳媒環境生態當然不完美、現場採訪的表現亦參差不齊，但容讓以此作為規管傳媒的藉口，無異飲鴆止渴。

若必須二擇其一，太自由的傳媒，永遠比不自由的傳媒，好太多。

“Were it left to me to decide whether we should have a government without newspapers, or newspapers without a government, I should not hesitate a moment to prefer the latter.“ -- Thomas Jefferson

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責任編輯︰Kayue

核稿編輯︰Alvin