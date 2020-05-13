疫情打亂鮮竹供應，加拿大提早送貓熊回中國

（中央社）因為「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）疫情國際航班大幅減少，加拿大卡加立動物園（Calgary Zoo）的2隻貓熊已難以吃到新鮮竹子，園方因此不得不拍板「非常困難的決定」，讓2隻貓熊提前3年回中國。

伙食不足，「大毛」和「二順」提早3年返鄉

《中新社》報導，卡加立動物園當地時間12日宣布，受到疫情影響，中國租借給加拿大的貓熊「大毛」和「二順」近期將提前與加拿大民眾告別。雖然園方尚未公布貓熊回國的具體日期，但這比原計畫的2023年提前了將近3年。

園方表示，在過去2個月中，國際航班大幅減少，使鮮竹運輸遭遇諸多挑戰，竹子品質也受到影響。雖然園方始終在努力確保供應，但相關變數已超過園方掌控能力，由於當地仍有第2波疫情的風險，鮮竹供應鏈繼續面臨挑戰。

卡加立動物園總裁兼首席執行官蘭瑟（Clement Lanthier）表示，對於2隻貓熊而言，最安全的地方是竹子豐富且易於獲取的地方。園方不得不拍板「非常困難的決定」。

動物園關閉中，跟貓熊說再見也只能透過遠距視訊

動物園表示，員工、志工、捐助人士和來自世界各地的遊客都會想念這對貓熊。由於動物園因應當地防疫限令仍處於關閉狀態，民眾只能透過網站的貓熊直播影片觀看貓熊，並與牠們告別。

來自成都的雄性貓熊「大毛」和來自重慶的雌性貓熊「二順」2013年3月赴加拿大多倫多，原定租借10年。

2015年10月13日二順藉助人工授精生下龍鳳雙胞胎「加盼盼」、「加悅悅」，這是首對在加拿大成功孕育出生的貓熊。2018年3月，貓熊一家遷居卡加立，當年動物園遊客成長破紀錄。

依照協議，滿4歲的「加盼盼」和「加悅悅」今年1月中返回中國，加入貓熊繁育計畫。雖然卡加立動物園在2019年4月為11歲的二順實行人工授精，但沒有懷孕。

貓熊親善大使好萌，讓人忘記中國專制

《紐約時報》報導，中國近代贈送貓熊給外國的舉動，源自於1941年，宋美齡、宋藹齡代表中華民國政府向美國民間機構贈送一對貓熊，感謝對方支援救助中國難民，之後亦曾贈予英國政府。

1950年代起，中華人民共和國政府展開「貓熊外交」攻勢，將貓熊作為國禮送給希望促進外交關係的國家。1972年時任美國總統尼克森訪中，促成中國贈美2隻貓熊「興興」和「玲玲」，更是美中關係破冰的最「萌」象徵。

由於中國野生貓熊數量因居住環境惡劣而減少，中國於1982年宣布不再贈送貓熊，改採「租借」方式，租期通常10年起跳，每年租金100萬美元（約新台幣3300萬元）。

「熊貓外交」在西方曾引發爭議，例如丹麥哥本哈根動物園斥資2400萬美元打造一間貓熊館，去年迎來一對貓熊，將在此居住15年；丹麥極左的「統一黨（Unity）」和極右的丹麥人民黨（Danish People's Party）齊聲批評，丹麥為了2隻貓熊，忽視中國鎮壓西藏等侵犯人權的行為，這是丹麥向中國專制政權妥協的象徵。

而在2016年，捷克布拉格市與北京市締結為姊妹市，當時北京承諾借給布拉格動物園貓熊，不過捷克後來因要求刪除姊妹市條款中的「一中原則」和北京撕破臉，終止姊妹市關係，當時布拉格議員Jan Čižinský甚至表示表示，「我認為該協議不應屈服於中國對於內部政策的立場。人權比動物園裡的熊貓來得重要多了。」

布拉格市並在今年1月，與台北市締結為姊妹市。

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責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡