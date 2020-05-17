這波疫情出狀況的，大多是沒能力向政府喊話的街邊店

文：鄭貞茂（台灣亞太產業分析專業協進會院士）

武漢肺炎風暴看不到盡頭，全球經濟成長將呈現-3％

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情對全球經濟衝擊持續擴大，中國公布首季經濟成長率為衰退6.8％，史上最差，美國至4月11日為止的初次申請失業救濟金人數，超過500萬人，過去一個月申請人數約2200萬人，爬升速度史上最快。國際貨幣基金（IMF）最新全球經濟展望報告，也將今（2020）年全球經濟成長預測大幅下修至負3.0％，顯現這波疫情對全球經濟已造成莫大的傷害。

但隨著各國政府積極展現防疫決心，並祭出史上最空前的各項財政與貨幣政策，加上疫苗與解藥的研發出現曙光，後疫情時代的經濟復甦以及產業的重新開張，便成為各國政府當前思考的議題。然而，經過這一次疫情的衝擊，產業生態與消費者習性將產生很大的變革，對各國政府的後疫情經濟政策也將形成挑戰。

與金融海嘯相反，私人小餐廳將面臨倒閉命運

台積電創辦人張忠謀先生在3月底表示，他認為武漢肺炎的影響恐怕將永遠改變人們的生活方式，「即使全世界今天起能控制疫情，疫情之後，我們會改變我們的生活方式，尤其，中產階級以上的生活方式。」

他引述《紐約時報》採訪一名餐廳經營者David Chang（註）的內容，「他說了一句話，相當絕望的話，餐廳的行業，已經沒有，永遠沒有了！」以後剩下的，絕大部份都是大型的連鎖餐廳。「現在的狀況，就像2008年的狀況倒過來。」

​​ David Chang ：美食界的象徵性指標，在全球開設超過12間的餐廳，並主持過兩季Netflix節目《Ugly Delicious》，也曾出版美食雜誌《Lucky Peach》。 ​​ ​​

他分析2008年時出問題的是大銀行、大型金融機構，如果不救這些公司，「世界就會毀滅」。但這一次不一樣，他說，這一次出狀況的都是「不重要的公司」，那些沒有能力向政府喊話，夫妻共同經營的街邊店。

David Chang採訪片段：

餐廳倒閉引起的骨牌效應，將再次重擊經濟

「我害怕的是，只有大型連鎖餐廳活下來。」他說，原本經濟好的時刻，餐廳經營者就很難從銀行借到錢，而當這樣的艱難處境出現時，帳務出問題的餐廳經營者很快就會失去所有。他認為，美國政府應該像2008年救汽車產業一樣，拯救餐飲業。餐廳業背後牽動不動產和農業，如果餐飲業垮了，會有骨牌效應出現。

他也分析，餐廳業的規模差異很大，從一年7000萬美元營業額，到一周只有5000美元，但同樣的狀況是，只要沒有銷售，餐廳的狀況就會快速惡化。因此，如果沒有美國政府支持餐廳業的現金流，或員工的醫療保險，美國餐廳業即將出現大洗牌。

張忠謀點出的這個故事，顯示武漢肺炎帶來的全球經濟影響，絕對不止是電子業供應鏈斷鏈這麼簡單，數週的封城，不只讓油價可能觸及個位數，還可能讓許多產業面臨生死危機。即使疫情過去，產業的面貌都將大大不同。

大幅衰退的世界經濟，將迎來哪種反轉？

《經濟學人》在4月11日這一期雜誌，也特別以「The business of survival」為主題，介紹疫情對產業的影響與衝擊。《經濟學人》雜誌對這一波疫情有幾點觀察，首先是這一波疫情對經濟的衝擊比較像是天然災害，與2000年的網路科技泡沫，以及2008年的金融海嘯是屬於人為因素，大不相同，因此企業並無可責之處。

其次是在這一波疫情發生時，美國經濟以及企業的狀況相對穩健，因此有人認為雖然目前災情嚴重，但復甦力道也可能呈現強勁復甦的V型反轉。不幸的是，各國政府採行的社交距離（social distancing）甚或封鎖（lockdown）措施，可能造成經濟衰退更為嚴重，失業人數激增，復甦的腳步也更為延宕。未來經濟復甦也有可能呈現較弱的U型反轉，甚或需時更久的bathtub反轉。

Photo Credit：英語島雜誌

疫情的另類受惠者：Zoom、Slack等新創產業

再者，這一波疫情對原本正在進行中的產業轉型也有加速的作用，例如美中貿易衝突所凸顯的反全球化（deglobalization），以及全球供應鏈的去中化議題將持續發酵。另外以數據分析為基礎的服務業將加速興起，這也將讓臉書、亞馬遜、谷歌等數據科技企業更為壯大。

反之，許多新創企業雖然具有新的技術，但在缺乏資金奧援的情況下，可能被迫投靠上述科技巨獸，形成大者恆大的現象。此外。併購的現象也不侷限在科技業或數據分析服務，在這一波受傷慘重的旅遊業與航空業也將出現產業整合現象，新型態的汽車業者如特斯拉或無人車生產者，也可能反過頭來併購傳統汽車業者。

不可避免地，這波疫情也造就新的機會與新的成功企業。例如Zoom這家公司在年初時，每天服務的企業客戶約為1000萬戶；但受惠於疫情，許多被迫在家上班或被隔離的民眾紛紛使用Zoom，讓它的客戶數迅速攀升至每日兩億戶。另外一家企業Slack，也因遠距上班的協調功能而變得火紅。

振興經濟也該超前部署，協助各行各業渡過難關

最後，有些國家原本非常重視個資隱私的保護，但因為疫情的需要，面臨是否揭露患者身份或足跡，而不得不面臨公眾利益與個資保護的兩難抉擇。

最近，蘋果與谷歌這兩大敵對陣營因為防疫的需要，聯手開發武漢肺炎接觸史追蹤技術，讓手機可以主動示警用戶曾接觸武漢肺炎患者。雖然這對防疫有幫助，但也引起隱私權的爭議。

簡單歸納，未來後疫情時代，各國政府除了持續振興經濟之外，對公平交易、反托辣斯法、個資保護法等遊戲規則，必須有更精緻的規劃，才能確保後武漢肺炎時代，中小企業、個人工作者，以及最重要的新創企業，仍有生存及發展的空間。

Photo Credit：英語島雜誌

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航