當皇后的貞操被質疑：檢事總長「延後退休」，安倍怕查案燒到自己？

一把火燒到推特

日本近來跟全世界一樣飽受新型冠狀病毒肺炎侵擾，在進入5月後，確診者雖然漸漸減少，不過在網路世界，尤其是推特中，卻掀起一股反安倍的抗議聲浪。這股抗議源頭是來自日本《檢察廳法》改正案，如果毫無意外，執政的自民黨將會在5月中強推此案通過，日本的在野各黨則是全力反對，推特上也掀起抗議轉發熱潮，短短幾天（12日前）轉推數量就已經超過700萬次，其中不乏演藝圈明星與歌手。

根據自民黨草案，新的《檢察廳法》改正案，將把目前的檢察官退休年齡從63歲延緩到65歲，而執政黨同時提出國家公務員法改正案，順帶將退休年齡從60歲調整為65歲，想要一併打包處理。同時，自民黨還在《檢察廳法》改正案中規定，現階段的檢事長退休年齡為63歲，最高位的檢事總長（等同台灣檢察總長）為65歲，但根據內閣判斷，未來都可視需要將退休年齡再往後延緩三年。

然而好巧不巧，安倍內閣在1月31日會議上，就先通過東京高等檢察廳檢事長黑川弘務的退休案半年，在當時即引起不小的爭議。法務大臣森雅子為其辯護，強調黑川弘務延緩半年退休是「基於檢察廳的業務執行需要而讓其持續勤務」。在野的立憲民主黨黨魁枝野幸男批評是「順從安倍意見，玩弄法務行政」，堅持安倍內閣違法。

然而，森雅子持續表示，黑川延後退休是符合國家公務員法範圍。不過在5月的此刻，安倍內閣又要修法將其合理化，明顯看出有瓜田李下的痕跡。

法務大臣森雅子｜Photo Credit: AP / 達志影像

黑川弘務的背景

1957年2月8日出生的黑川弘務，原先在2020年2月8日滿63歲，就在將滿退休年齡前一週的1月底，突然被「自動延後」半年。外界紛紛指稱，安倍晉三處心積慮，就是要扶黑川弘務上檢事總長大位。現任檢事總長稻田伸夫，從2018年7月25日就任，按照往例，檢事總長通常不擔任超過2年，也因此在2020年7月25日，64歲的稻田伸夫也有可能「被退休」。

而黑川弘務被延後半年退休，底線正好就是8月7日，因此外界質疑，如果7月底前稻田伸夫退休，這樣黑川弘務就可以接手大位。而這次5月安倍內閣意欲強行通過的《檢察廳法》改正案，則是以防萬一，要是稻田伸夫不退休，他還是必須要在2021年8月14日的65歲生日時退休，到時黑川已經適用新的改正案，檢事長可延後到65歲退休，還是有機會順利接任檢事總長，而且未來還能視「內閣需要」自動延長三年。

黑川背景為何會如此強大？主要原因也是來自於跟官房長官菅義偉的「相思相愛」。兩人約在15年前相識，當時詐騙集團案件層出不窮，2005年擔任詐欺撲滅工作團隊的菅義偉，當時還只是眾議員，因為偵辦詐騙集團與黑川結下良好交情，隨後菅義偉在2006年的安倍第一次內閣被拉攏入閣，官運開始扶搖直上。

等到2012年菅義偉就任官房長官後，當時擔任法務省官房長的黑川，在資料收集、法案遊說上等均展現一等功力。加上黑川長袖善舞，執政黨與在野黨、警界都有豐厚人脈，菅義偉私下稱黑川「什麼事交給他都安心」、黑川也曾稱讚菅義偉「下任總理就是您了吧？工作速度總是高人一等。」

干涉司法獨立？

按照原本的接班藍圖，現任檢事總長稻田伸夫後的下一任，應該是名古屋高等檢察廳檢事長林真琴。林真琴與黑川弘務可說是一時瑜亮，不僅都是1981年同為東京大學法學部第一類畢業外，也同期考上司法試驗，也都在1983年修業合格後開始任官。不同點在於，林真琴的生日是7月30日，假若稻田在7月25日就任檢事總長滿2年後退休，林真琴在滿63歲前順利接任，不只相對合理，也可說是美事一樁。

不過，在安倍內閣強推新的《檢察廳法》改正案下，也讓許多人批評，安倍內閣此舉已經嚴重干涉司法調查機關的獨立性。就如同過去前司法院長林洋港曾說「司法公信力就像皇后的貞操，不容質疑」一樣，司法人員的操守、品德等受到最嚴格的檢驗，舉世皆然。一旦有需要時，檢事總長甚至可以逮捕首相來維持國家法治的權威，過去前首相蘆田均就曾因為昭和電工收賄事件，在1948年被逮補過。

所以，當東京高等檢察廳檢事長黑川弘務，可以因為過於牽強的理由而延後半年退休，甚至未來有可能以「黑川檢事總長」之姿現身，加上他跟安倍內閣人士過於親近的印象，他是否能維持日本司法「貞操」的公正形象，已經在許多日本人心中打上問號。也造成這幾天以來，不斷地有日本網友在網路上串連抗議，甚至連小泉今日子、卡莉怪妞與樂團「生物股長」的團員都拋下藝人身段，上網指責這件事。

安倍晉三本人也因為森友學園案、賞櫻會事件等事件留有政治上的瑕疵，加上前陣子安倍的親信、前法務大臣河井克行違反《公職選舉法》等被迫辭職。今（2020）年1月15日，河井克行在廣島的自宅被廣島地檢署加上岡山、山口與大阪特搜部等人一齊搜索，正是檢事總長稻田伸夫親自下令。這樣的行為，或許無形間加深親安倍勢力的堤防，想要讓黑川弘務提早卡位，避免將來檢察之火燒到安倍內閣。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

先例不該惡開

一直以來，日本司法機構設下「定年退休制」，某種程度上也是避免檢察權遭到當時政權濫用，也被稱為是守護檢察獨立的「防波提」。另一個防波提則是檢事總長，雖然擁有相當高的調查權，但為了避免檢察廳獨善其身，內閣的法務大臣也有「指揮權」可反制。

日本史上僅在1954年發動過指揮權，當時「造船疑獄」事件，執政的自由黨（自民黨前身）被認為收賄甚深，由檢事總長佐藤藤佐發動逮補自由黨幹事長佐藤榮作。不過法務大臣犬養健最後下令指揮權阻止佐藤藤佐逮補，這一連串行動讓佐藤藤佐大嘆「史無前例的可惜」，也間接造成日本民眾開始不滿，最終吉田茂內閣黯然下台，指揮權在此後六十多年來未再發動過。

被譽為「檢察官先生」的已故前日本檢事總長伊藤榮樹，後來在1963年出版的司法經典「《檢察廳法》逐條解說」後也說明，如果檢事總長受到惡意指揮權，可採取（1）不服後服從、（2）直接不服從 與（3）辭職。許多曾任檢事總長的人後來接受NHK訪問時也坦言，如果受到惡意的指揮權，他們隨時都準備辭職，因為要維護司法人的獨立性。

因此退一萬步來說，先例無論如何不能惡開。加上檢察官的世界也有檢察官的人事問題，人總是有私心的一面。就算安倍晉三無惡意，但如果開了先例，往後的人會不會因有「前例可循」照辦，就可以安排適合自己的人事，畢竟人總有飛黃騰達的夢想，日本的司法人也或多或少都想成為檢事總長。安倍被認為企圖掌握人事、想要染手組織，才是日本人大多不滿之處。

想當然，不難想像最後連看似無關的演藝圈都會群起抗議，因為這已經非關黨派問題，而是遊戲規則基本的公正性。假若先例一開，往後很難要求日本人去相信司法公正，司法的信賴也會面臨崩解。特別是在新冠肺炎疫情肆虐全球之餘，安倍內閣想要趁亂暗渡陳倉，被枝野幸男批評為「火場裡的小偷」。如今箭在弦上，安倍內閣如果執意通過的話，未來恐怕會遭到更嚴重的民意反撲。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航