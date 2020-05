提出新點子後主管說「I'm down with it」，我是被打槍了嗎？

在一個會議上,Kevin提出了一個新的想法,他的外國同事回應了:「I am down with it.」

同事們都看著Kevin,他以為老外對這個想法有反對意見,正想要說服,沒想到老外接著說:「That’s a good idea.」

原來「I am down」和字面上的意思不同,它是指「同意、理解、樂意去做」。意思同「I'm willing」、「I understand」、「I'm into pursuing that idea 」。

I am down with it. (X)我很失望。

(O)我同意/我瞭解。

這用法常出現在口語對話中,有時更簡單一點,就用「I'm down.」。

再看一例:

A: Wanna go to the movies tonight?(晚上要去看電影嗎?)

B: Yeah, I'm down.(好啊)

同樣的句子用在不同的情境,意思也會不同。「I am down with」也有「得了……病」的意思。

I was down with the flu for two weeks.(我得了流感,生病了兩個星期)

Down這個字看似簡單,但意思卻非常多,我們來看兩個常用卻容易搞混的說法。

Down time (X)沮喪期

(O)停工期、休養期

Down time原來指機器停止運轉的時間,可能是例行維修,也可能是缺物料等造成停工。同時又可以用在人身上,指休養、休息的期間。

來看兩個例句:

Last year alone, computer downtime cost the company US$400,000 in lost productivity.(光去年一年,電腦停工就造成公司損失40萬美元)

We had a busy weekend so I'm planning to have some downtime tomorrow.(我們忙了一個週末,所以我計劃明天要休息放鬆一下)

Down payment (X)未付款

(O)頭期款

Down這個字有「立即付現」的意思,例如:

You can pay $1,000 down and the rest later.(你可現在付1000元,其餘的以後再付)

Down payment就是「頭期款」,例句:

I made/put a down payment on a new smart TV.(我已經繳了新智慧電視的首期付款)

「分期付款」則可以用installment,例句:

He likes to buy things on the installment plan.(他喜歡分期付款買東西)

本文經英語島雜誌授權刊登,原文刊載於此

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航