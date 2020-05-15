《數碼寶貝LAST EVOLUTION絆》：被選招的孩子啊，故事不會因長大而結束

文：陸坡 （LUPO）

初代選招孩子最終物語，舊時代的結束新時代的開始！

如果要說童年時三大養成動物對戰遊戲動畫，紅透半片天的《寶可夢》是當仁不讓，另外算是回憶但卻鮮少被人提起的遊戲改編作《怪獸農場》如今也是默默有死忠的遊戲粉絲。而介於兩者之間大起大落讓大人小孩充滿回憶，並與現代電子與數位有所結合的就屬於《數碼寶貝了》！

動畫電影《數碼寶貝LAST EVOLUTION絆》是一部延續傳統初代動畫，聚焦於初代被選招的孩子身上，在那個世界社會已經普遍接受數碼寶貝的存在，而當年小學的八神太一和石田大和如今也都是大學生了，並與搭檔數碼寶貝亞古獸和加布獸一起戰鬥。世界發生人們因不明原因昏倒的事件，一位名叫梅諾亞的博士調查發現跟數碼寶貝有關，請求太一他們幫忙支援來拯救這些陷入昏迷的人，沒想到這卻是一段離別的開端。

要說為什麼當年小孩玩遊戲進化都要轉圈圈搭上很中二的配樂？《數碼寶貝》一定是這事件的元凶之一，而好聽熱血的歌曲，加上角色個自的成長故事，集結而成的動畫《數碼寶貝大冒險》儼然成為讓現今長大出社會的新鮮人和大人們童年無法忘懷的卡通記憶，就連已經不看動畫多年只要看見當年這年這隻橘色的小恐龍跟護目鏡，回憶也會湧上心頭。

數碼寶貝再次推出初代的正統後續電影版，也不僅讓人又期待又害怕，期待的是可以在大螢幕再次看見數碼怪獸戰鬥和當年被選招小孩長大的模樣，但害怕是一代經典又再次被搞砸。

《數碼寶貝LAST EVOLUTION絆》電影版延續初代和二代的故事之後（三代之後直接都為獨立故事）一次重大的數碼寶貝事件，太一和阿和等人為了解決這起事件而開啟一段穿梭數位與人類世界的兩邊旅程。而這次的電影版做的相當精緻除了將所有過往一、二代被選招的孩子現在的狀況都交代一遍。

Photo Credit: 《數碼寶貝LAST EVOLUTION絆》劇照

更特地做出持有「愛心」徽章的素娜（武之內空）對於該戰鬥或不戰鬥？心理層面的短篇動畫。這次的故事也可以看出在面臨長大中，太一與阿和還有各個被選招的孩子所面臨的人生抉擇，加深故事的可看性。

我全都要！小孩子才做選擇。網路上雖然有著這句有趣的梗圖和開玩笑的說法，但其實每個人都很清楚，我們在人生的道路上不管是小孩或大人有時候都得面臨無法放下的抉擇，小至超商買飲料大到未來規劃等，有時候更是被迫必須選擇和放棄某項事物。

因為已經無法回頭，伴隨著成長我們是否即便有遺憾還能夠繼續往前看的勇氣？是這次《數碼寶貝LAST EVOLUTION絆》中一個很重要的主題。這次的動畫電影除了是一部給過往粉絲一個結束，同時也是敘述數碼世界一個全新的開始將會在未來與所有人一起向前行。

Photo Credit: 《數碼寶貝LAST EVOLUTION絆》劇照

雖然說這次《數碼寶貝LAST EVOLUTION絆》的手法並不新穎，在許多動畫中都用過電影續集的方式延續，而本身這次的電影也有許多不完美的部分。

例如反派的操作跟整體表現都相當不知所云，而且雖然看似合理但仔細想想反派的理由充滿了諸多謬論，整體而言更是情緒勒索和將自己所望強加於人，一種「我這麼做都是為了你！」的反派洗白通病。但配上懷舊音樂與角色回憶篇章連發的畫面，帶過了這幾乎在壓軸最精彩時刻讓人尷尬的片段。

這次電影裡頭「致敬」的彩蛋相當多，並與初代、二代電視動畫到電影版《我們的戰爭遊戲！》和《滾球獸的誕生》中有著許多相互呼應的連結。整體的表現上內容完整、歌曲催淚、人物沒有太多崩壞的情況，劇情也再次聚焦在阿和和太一兩位數碼寶貝靈魂角色的成長和行動上。

比起上一次大爆死的OVA版本《數碼寶貝大冒險tri》整體人物之間與數碼寶貝的情感更加合理，也更具焦在探討於小孩成長轉變成大人之間，我們失去了什麼又得到了什麼。

整體而言《數碼寶貝LAST EVOLUTION絆》是一部給予陪伴上個電視世代的少年少女回顧自己動畫青春和告別過去的時代，以嶄新的姿態繼續邁向前到新的路程。就如同美國漫畫的英雄們告別舊時代的印象，重新發展出屬於現代的嶄新故事。數碼寶貝在舊世代的「絆」畫下句點，但連接了新時代的「絆」。

Photo Credit: 《數碼寶貝LAST EVOLUTION絆》劇照

故事不會因為長大了而結束，而是接下的故事該由每個被選招的孩子自己思考，該如何在空白的畫布上填滿自己不忘初衷的美麗色彩。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航