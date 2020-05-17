中國需要將核彈數目提高到1000枚，才能阻止美國的打擊？

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

最近，《環球時報》總編胡錫進拋出「中國短期內需要將核彈數目提高到1000枚」的言論，不僅在中國輿論場引起了爭議，也成為一個外交問題，《路透社》記者在中國外交部新聞發布會上就提問，中國官方如何看待胡的言論。

姑且不論胡有否為官方放風的嫌疑，這番話因為觸及敏感的核武問題，也讓外界借此檢視中國的核武裝力量，具體說，中國究竟有多少件核武器，能否在未來的核戰中——假如發生的話——抵禦其他核大國如美俄的核打擊，關於這一點，在中國社會內部，尤其戰略界和軍事發燒友，不時提及或討論。

相對美俄兩個核大國，中國核武器的數量一直是個謎，當局刻意保持模糊和不透明，這是因為，如中國專家所言，「數量不透明」才能保持對美俄的威懾。但也從反面說明，中國的核武數量可能確實不多，才須隱瞞。作為打擊敵人的工具，武器任何時候都應該是品質優先，精而小的武器比劣而多的武器更能在作戰中取得優勢，然而這不是說武器的數量可有可無，尤其對核武這種「戰略武器」來說，只有具備一定數量才能達到核恐怖平衡，讓對手不敢輕舉妄動，進行核訛詐。

胡錫進正是在此意義上主張大幅增加中國的核彈數目的。他的理由是，在美國把中國看作頭號戰略對手的情況下，美國必拼全力打擊中國，中國如核彈數量不多，構不成對美國的威脅，它對中國的打擊就會無所顧忌。中國處於「二流國家」時，美國不會把中國的威脅看作多麼重要的事；中國也不是北韓，後者雖擁有核武器，可以對美國玩命，但美國不會和北韓玩命，因為不值得。現在中國成為美國的頭號敵人，美國就會和中國玩命。如果美國率先對中國發動核飽和攻擊，將會摧毀大部分核彈，即使中國擁有對美的二次打擊能力，但那時所剩核彈無幾，對美就不可能有太大威脅。

外界對中國核武數目的估算，低的有一百多枚，高的達上千枚，普遍預計在500－800枚之間。即使取其高值，和美俄分別達5000和7000枚相比，在數量上中國確實構不成一個等級。倘若加上品質的差距——雖然一些軍事專家認為中國的核彈品質很高，更不是同等級的對手。這也是中國政府堅決不參與美俄削減核彈數量軍控談判的原因。軍控談判雖然按比例削減武器數量，但對武器數目少的國家，明顯要吃虧。假如說美俄銷毀2000枚核彈，還剩有3000－5000枚，中國同比例銷毀200枚核彈，那麼所剩就不多了。

除胡錫進說的這個理由外，很多人包括軍方專家要求中國大幅增加核彈數目，原因還有一個，即隨著美國導彈防禦體系的完善並向全球部署，中國如核彈數量不多，大部分會被導彈防禦體系攔截，能夠躲過攔截的核彈很少，這樣中國對美國的核威懾就處於劣勢。

從純軍事的角度看，胡錫進以及其他人士大的該論調似乎也說得過去。但如果把問題深入推進觀察，即便從軍事角度看，這種主張的根據也是站不住腳的。一些人從意識形態的角度駁斥胡錫進，認為中國如是民主國家，根據民主國家互不打仗這個「假定」的規律（我把這個規律稱為假定的），中國無須擁有很多核彈，甚至根本不要核彈。我不從這個角度看問題。因為中國現在還不是民主國家，而且至少暫時它感受到來自美國的威脅，所以要它改變制度不增加核彈，這是不現實的。

戰爭是政治的延續，引發戰爭的因素有邊界、領土的衝突等等，但即使如此，也取決內政的需要，所以基本可以說，一個國家到了需要打仗的時候，哪怕外界沒有觸發戰爭的因素，也要變相「創造」從來。這大體符合歷史事實。

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美中會不會爆發戰爭，以及一旦戰爭打響，是否要到打核戰的程度，既取決於中國，也取決於美國。美中兩國的不安感這幾年都在加強，很可能在南海、台灣甚至在北韓爆發戰爭，這已成了許多人包括戰略界的認知。要說美國的鷹派沒有在推動對中國的戰爭，估計很難讓人相信。

白宮的總統貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）幾年前就寫過一本大部頭的書《美中開戰的起點》，台灣有中譯本。該書就設想了美中打仗的多種情形。當然在納瓦羅先生看來，是中國的好戰引起美國的警覺，使得美國不能不應戰。換言之，不排除在美國的鷹派裡，有人樂於看到美中一戰的。因為他們假定，以美國的軍力和國力，最後的戰爭贏家肯定是美國，對此無須懷疑。

美中有多個戰爭的觸發點，考慮到疫情對兩國民意的毒化，一旦美國對中國的索賠形成結果，很可能增加戰爭的概率。這可能確實不以中國的意志為轉移。然而，即使美中爆發戰爭，發展到核戰地步，可能性也是極小的。因為到這一步，誰都承受不了戰爭的代價，勝利者也將是失敗者，甚至嚴重點說，核戰毀滅的不單是中國，還有美國，乃至人類的文明。所以，納瓦羅在他的那本書中，也不敢鼓吹核戰。在這一點上，相信美中兩國還保有本質的理性。

不妨來推演一番。假使中國保持現有的核武規模，美國威脅摧毀中國的核武庫，想想中國會作何反應？中國有沒有可能放棄現有的不首先使用核武器的承諾，而對美國率先發動核攻擊？即使中國最後的核彈被打光，但核大戰對雙方和人類的災難已經種下，誰能承擔起如此後果？假使美國沒有警告直接用小當量但威力強的的戰術核彈打擊中國，誰又能保證中國不會用戰略核武器進行還擊？

總之，無論哪種情況，核戰一旦開啟，無人能承受這個代價。不要指望戰爭打到這個程度，美中兩國領導人和民眾還能保持理性。前面說的美中對核戰有本質理性，指的是雙方都知道核戰開啟的後果，所以保持謹慎，但不論哪種情況導致核戰打響，這個時候要一方再保持理性，就非常難了，弱勢的一方肯定抱著同歸於盡的念頭。想想，作為核武實力更強的美國，為了圍堵中國，它願意看到自己也被毀滅的情況出現嗎？

上述分析告訴我們，胡錫進們擔憂的美國舉全國之力剿滅中國，哪怕成為事實，也不包括核戰在內，美中今後大概率會像冷戰時期的美蘇一樣，投入全部資源展開全方位競爭，包括代理人戰爭，甚至直接發生戰爭對決，但雙方的理性會使戰爭維持在常規武器戰爭的層次，不至於失控變成核大戰。除非中國想自殺，率先用核彈攻擊美國，否則，美國不會用核彈來訛詐中國，不是美國多麼仁慈，而是它要掂量這樣做會不會真的催生核戰？

故與其防範這個概率之低近乎於無的賭注而大幅增加中國的核彈，投入和美國的核軍備競賽，不如把造核彈的錢用來改善民生增加中共的合法性，對中共統治更有利。

事實上，要減少美國對中國的敵意和戰略壓力，即便不要求中共改變體制，只要習近平稍稍把黨對中國的政治控制放鬆一點，在國際上真正踐行人類命運共同體的理念而非喊喊口號，中國的外部處境也會得到很大改善，根本用不著增加核彈數量來確保國家安全。

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