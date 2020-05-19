從汽油車跳槽電動車的必知資訊：Mercedes-Benz EQC 如何解決車主的轉換憂慮？

提到電動車時，人們總將其形容得相當虛擬、未來，許多新一代電動車的外觀設計也不乏帶有後工業化，甚至賽博龐克的元素。不過別忘了，未來的映射來自過去的縮影；回溯人類工業革命後的移動工具史，1886 年卡爾・賓士（Karl Friedrich Benz）打造歷史上第一台汽車時，其實並沒有馬上引發搶購潮。由於當時的燃料「汽油」僅能於藥局取得，且僅是作為去漬清潔劑，誰能想像汽油能造就現今汽車滿路、加油站滿佈的榮景呢？

Photo Credit: TNL Brand Studio

將相同情境置入當代，便能明白許多觀望電動車市場的車主們心中的考量。對於電動車，車主們的疑問大同小異：「電車充電要等很久」、「有可能找不到地方充電」、「維修費相當昂貴」、「開習慣油車，擔心無法順利轉換電車」等等。如今 Mercedes-Benz 挟著積累百年的工藝技術與經驗，帶來 The new EQC，為正考慮從油車轉開電車的車主們解開心頭疑惑。

避免里程焦慮，首先要建立正確「充電觀念」

對於電動車，不少車主容易產生「里程焦慮」，每次充電若不將電量加滿就會擔心出現「開到一半沒電」的窘境。事實上，平日通勤的里程數所需電量僅佔 EQC 總續航里程的十分之一左右。更確切的說，只需要充電一頓飯的時間，便能滿足每日通勤需求。從 EQC 的充電時間預估系統中，我們可略見一二：只要將電量加至八分滿（以 NEDC 測試估算可行駛 380 公里），就足以從台北開到高雄（理想距離 358 公里）；更遑論平日上下班 10～30 公里的距離，就算使用交流充電器（AC）最多也不到一小時。

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再者，家用車停放時間本就大於所需充電時間，購車時若選擇在自家安裝 Mercedes-Benz 壁掛式交流充電器（功率 7.4 千瓦、安裝費另計），就像是為智慧型手機充電一樣，睡前接上充電器，起床便可以能量滿滿地出發。



目前電動車的充電形式分為交流電（AC）、直流電（DC）兩種，如果是屬於集合式住宅住戶、安裝充電器需要通過管委會審核有困難者，購車時也可以選擇一年華城電機充電營運站的免費充電服務，甚至全台 339 處公共充電站、761 支充電椿都能使用。而 2030 的政府綠能政策，也為電動車市場送上一股東風：目前大台北地區的公有停車場多半都有設置功率 110 千瓦的 DC 直流公用充電椿，只需 5 分鐘便能滿足一天的通勤里程。

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在許多電動車研發的過程中，首當其衝的挑戰都是電池續航力、里程效率，當鋰電池的能量密度因技術發展不斷擴大，同時間也推進了馬達效率、充電形式的進步。購入電動車前需建立一個良好的充電觀念：「電車並不像油車，每一次充電都需要充滿」，而且這種做法反而可能不符合時間效益。不論是在自家安裝充電器，或者旅行間使用公共充電站，Mercedes-Benz EQC 都有套件能支援。只要做好使用規劃，就能滿足一般用車需求。

電車新手必知：用車安全保固期、持有與保養費、駕駛體驗轉換

作為品牌首款電動休旅車款，EQC 在整體輪廓上大致維持 GLC 系列的線條，車尾、車頭加上富有未來感的極線式 LED 光條，多光束智慧型 LED 頭燈以象徵電能的湛藍元素點綴。內裝設計雖簡潔卻能發現許多細節，除了冷氣出風口採用玫瑰金鑲邊，座椅縫線也採用相同色系的縫線點綴。加上一目瞭然、操控直覺的中控面板，都展現出 Mercedes-Benz 百年造車工藝的質感。不過對於還在觀望電車市場的車主們，打量外型之餘，用車安全才是首要評估點。

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Mercedes-Benz EQC 從功能設計、內裝軟體、到售後服務，皆以駕車安全列為第一考量。例如 Mercedes-Benz 為了確保駕駛長遠的用車安全，隨車附贈三年原廠外加兩年的延長保固，從電動車平均一年一次的保養週期與大幅減少的耗材來看，不僅持有費與保養費輕鬆無負擔，相較於一般汽車的平均保固時間，EQC 的保養套裝也更加長遠與全面。

而令人為之一亮的「 Hey 賓士! 」智能聲控功能，也是確保駕車安全、方便的亮點。不用動手便能調整導航、空調、音樂等，讓駕駛的雙手能妥妥當當地握住方向盤，另外像是「智慧駕駛輔助系統」，提供整合性的駕駛輔助以及主動性事故安全措施，不僅減輕駕駛負擔，同時更確保行車安全無虞。

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對於電動車新手來說，EQC 除了內裝的數位儀表相當直覺化之外，在駕駛體驗上，也相當大程度地維持了油車手感。比如能夠彈性切換的「動能回充」功能，就如同汽車的換檔撥片一樣，駕駛可以依照路況「換檔」；其中「D 模式」相當貼近汽車引擎感，即使是開習慣油車的駕駛者也能夠無痛轉換。至於在行車舒適度上，EQC 的低重心配置使駕車行駛時柔和、流暢，加速時後座乘客也不容易因後座力感到不適。

Mercedes-Benz EQC 三大優勢盤點

從使用者面向總結並盤點 Mercedes-Benz EQC 所整合的三大優勢：

充電方式： 目前台灣的充電環境、Mercedes-Benz 的充電套件與方案，已足以支持正在蓬勃發展的電車市場。加上對於車主而言，其實只要做好使用規劃，便不容易產生里程焦慮。除此之外，也有愈來愈多產業看見充電椿設置的潛在商機，預期未來充電站的架設只會更趨完善，電動車普及的日子近在眼前。

目前台灣的充電環境、Mercedes-Benz 的充電套件與方案，已足以支持正在蓬勃發展的電車市場。加上對於車主而言，其實只要做好使用規劃，便不容易產生里程焦慮。除此之外，也有愈來愈多產業看見充電椿設置的潛在商機，預期未來充電站的架設只會更趨完善，電動車普及的日子近在眼前。 駕駛轉換體驗： 在智慧化性能提升的前提下，EQC 仍保有了 Mercedes-Benz 一貫沈穩、內斂的風格；為開習慣汽油車的車主打造無痛轉換的駕駛體驗，在安全、順暢地移動之間，也不失人與座騎的羈絆感。

在智慧化性能提升的前提下，EQC 仍保有了 Mercedes-Benz 一貫沈穩、內斂的風格；為開習慣汽油車的車主打造無痛轉換的駕駛體驗，在安全、順暢地移動之間，也不失人與座騎的羈絆感。 安全性：除了電車本身的持有費與時限內所需保養次數較低之外，Mercedes-Benz EQC 的三年原廠加上兩年的延長保固，降低車輛故障率，行車更安心。

Photo Credit: TNL Brand Studio

買車好比結婚擇偶，牽扯許多關於未來的長遠考量。Mercedes-Benz EQC 除了上述優勢，更提供購車後 4 年期滿，保證 50% 起車輛價值的保值方案，車主能儘管放心用車，不怕享受不到最新的電動車科技。



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