Google效應：網上習得的資訊較易被忘記

Google效應（Google Effect），又名數碼失憶（Digital Amnesia），指人類傾向忘記可在網絡上輕易尋找到的資訊。研究顯示，當人們得悉有關資訊能在其後被輕易翻查出來，便不會刻意去記這些資訊的內容，相反地，是去記「在哪裡」找這些內容。學者以博士生寫論文作為例子，指他們這些年來增長的記憶，很多時都是記著哪一份論文有他們需要的資料，而非知識本身。

位於俄羅斯的卡巴斯基實驗室（Kaspersky Lab）訪問了一千名年齡介乎十六至五十多歲的美國人，大部分受訪者都無法記住重要的資訊，包括另一半的電話號碼。[注]這可能與智能手機的通訊方式日漸便利有關，讓我們不需再記這些數字，只需知道如何打開通訊錄便可以了。

相比網上學到的知識，實體書可能更讓人印象深刻。實驗結果指出，相比起回想百科全書的資訊，憶起網上習得的資訊時腦部的雙側枕回（bilateral occipital gyrus）、顳左回（left temporal gyrus）、額雙側中廻（bilateral middle frontal gyrus）的活躍程度都下降了。有學者認為，依賴電腦亦是一種交換記憶（transactive memory），因為人們現時能輕易地分享及獲取資訊，以致人腦和電腦已發展至成為一個「互連系統」（interconnected systems），把資料存放於電腦，需要時才提取至人腦。

現時我們都習慣找資料時先查閱Google，這樣的便利讓我們的大腦養出了隋性。所以我們更要多動腦筋，記住，只有存放在自己腦袋內的知識，才是真正屬於自己的呀！

注：THE RISE AND IMPACT OF DIGITAL AMNESIA: Why we need to protect what we no longer remember (Kaspersky Lab, 2017)

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文稍作修改，原文請看此。

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