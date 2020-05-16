《魯賓遜漂流記》小說選摘：岸邊有人站著注視著我們，他們渾身黝黑，一絲不掛

文：丹尼爾．笛福（Daniel Defoe）

荒島失事

這次停岸之後，我們繼續向南走了十一、二天，食品越來越少，只能省著點吃。除了不得不尋找淡水外，我們很少靠近岸邊。我的計畫是到甘比亞或塞內加爾河去，就是說，到維德角附近，在那裡我有望遇到歐洲的船隻。如果遇不到，那我就不知道要到哪裡去了，我只有去尋找那些群島，要不就得在黑人當中完蛋。我知道，所有從歐洲出發的船隻，不管是往幾內亞的還是往巴西的，還是去東印度群島的，都要經過維德角或那些群島。總之，我將自己的整個命運都押在它身上了，我要麼遇到一條歐洲船隻，要麼就徹底完蛋。

正如我說的那樣，一旦我下定決心，又走了十來天後，就開始看到岸上又有人了。有兩三個地方，當我們駛過時，我們看到岸邊有人站著注視著我們，我們還能看到他們渾身黝黑，一絲不掛。我一度想要靠近岸邊走向他們，但蘇里是一個好參謀，他對我說：「別去，別去。」不過我還是駛近海岸，好和他們說說話，我發現他們沿著海岸跟著我們跑了很遠。我觀察到，他們手裡沒有武器，只有一個人手裡有一根細長的棍子， 蘇里說那是一把標槍，他們在很遠處就可以投中目標。因此我就跟他們保持著一定的距離，並盡可能地用手勢跟他們交談，特別做出要吃飯的手勢。

他們招手要我把船停下來，他們會給我拿些肉來。於是，我落下了頂帆，他們中間的兩個人跑到村子裡去了， 不到半個小時後又跑了回來，手裡拿了兩條乾肉和這裡出產的一些穀類。我們不知道這是什麼肉，也不知道這是什麼穀，但是我們願意接受，不過怎麼接受呢，在這個問題上我們兩方產生了分歧，因為我不想冒險靠近他們，他們也害怕我們。但他們找到了我們雙方都能接受的一個辦法，他們把食物放在岸邊，然後退後到一個較遠的地方，站在那裡，在我們把食物拿上船後，再走得近一點。

我們用手勢對他們表示感謝，因為我們無以回報，但是突然來了一個機會，使我們大大地還了他們的人情。因為正當我們在岸邊停著的時候，忽然從山上向海邊旋風般衝來了兩隻巨獸，一隻追逐著另一隻（在我們看來是這樣）。到底是公獸在追逐母獸， 還是在嬉戲玩耍或爭鬥拚命，我們無從判斷，也說不清牠們是平常如此還是這次出了例外，我相信是後者。因為，首先，這類凶殘猛獸一般只在夜晚出沒，很少會在大白天出現；其次，我們發現那些人極度恐懼，尤其是女人。那個手拿標槍的人並沒有走，但其餘的人全都望風而逃了。但是，這兩頭猛獸並沒有向黑人撲去，倒是直接向海裡跑去， 一頭栽進水裡，並且游起水來，好像是在嬉鬧一般。

最後，牠們中的一個開始向我們的船隻游來，這真是出乎我的意料。不過我早已作好準備，已盡可能迅速地裝滿了彈藥， 並且命令蘇里把另外兩支槍也裝好。牠一進入我的射程，我就開了火，直接擊中了牠的腦袋。牠立刻就沉到了水裡，但瞬間又浮了起來，然後沉沉浮浮地似乎在奮力求生，事實上也確實是在求生。牠很快就游到了岸邊，但是牠受了致命傷，加上嗆水窒息，還未爬上岸就死了。

那些可憐的黑人看到我槍口噴出的火焰、聽到槍聲時的驚訝表情，真是難以形容。他們有的差點嚇死，帶著恐懼倒了下去，好像死了一樣。不過，當他們看到野獸死了， 沉到了水裡，又看到了我打招呼讓他們到岸邊來，他們才大起膽子走上前來，開始搜尋那隻野獸。我憑著牠留在水裡的血跡找到了牠，在牠身上圍上一根繩子，將繩頭扔給黑人，讓他們去拖曳。他們把牠拖上了岸，發現是一隻很奇特的豹子，渾身斑紋，精美得令人歎絕。黑人們佩服地舉起雙手，揣測著我是用什麼把豹子打死的。

另一頭巨獸被槍聲和火光嚇壞了，爬上了岸，立馬跑回了山林裡，由於距離較遠， 我也認不出牠是什麼野獸。我很快發現，黑人想吃豹子肉，當然我也願意送給他們，作一個人情。當我向他們示意可以拿走時，他們萬分感激。他們馬上就動手了，儘管沒有刀，卻用鋒利的木片剝開了豹子皮，其嫺熟快捷比我們用刀剝更勝一籌。他們給了我一些肉，我拒絕了，示意我把肉全部送給他們，但希望他們能把皮留給我，他們很慷慨地把皮給了我，並且給我送了許多糧食，儘管我不知道這是什麼東西，卻收下了。接著， 我示意他們給我們一點水。我把我們的一個水罐拿出來，把罐口朝下，表示裡面空了， 希望能夠裝滿水。他們馬上向他們的朋友叫喚，不久出來了兩個女人，帶著一大缸水。缸是泥做的，我猜測是用陽光曬製而成。她們把水缸放在那裡，跟先前那樣。我派蘇里帶著三個水罐到岸邊，把水罐都灌滿了。那兩個女人跟男人一樣赤身裸體。

現在，我有了根莖和穀類糧食，也有了水。我離開了友好的黑人，繼續向前走了十一天，沒有靠過岸。後來，我看到一片陸地，長長地凸在海中，離我大約有四、五里格之遠。那時海水平靜，我便遠離海岸，向那裡駛去。最後，在離這片陸地約兩里格的地方，眼前一分為二，我清清楚楚看到了另有一片陸地，凸起在海洋那一方。這時，我深信不疑，這就是維德角，這些島就是維德角群島。但它們都離我很遠，我不知該如何是好。因為如果刮起大風，我可能哪一個地方都到不了。

我憂心忡忡，不知如何是好，走到艙裡坐了下來。蘇里正掌著舵，突然叫了起來： 「主人，主人，一艘帆船！」這個傻小子被嚇昏了頭，以為這一定是他主人派來抓我們的船，我卻知道，我們早已走得夠遠，他們鞭長莫及了。我跳出船艙，不僅立刻就看到了船，還看出了是一艘葡萄牙船。我猜想，它是駛往幾內亞海岸，向著黑人去的。但是當我觀察船的行跡時，很快就領悟到它們另有去向，並不打算靠近海岸。因此，我就拚命駛向大海，並決心盡可能跟他們搭上話。

我扯足了帆，發現也拐不到他們的航道上去，等不到我發出信號，他們就會駛過去。我滿帆全速追趕一陣後，開始絕望了，他們卻似乎從望遠鏡裡看到了我們，發現是一隻歐洲小艇，以為它必定屬於一隻失事大船，因此就落下帆等我們趕上。我大受鼓舞。我船上本有原主人的旗子，我就向他們搖旗求救，並且放了一槍，他們都看到了。後來他們告訴我，他們雖然沒聽到槍響，卻看到了煙霧。看到這些信號後，他們非常友好地把船停了下來等我。大約三小時後，我才靠近了他們。

他們用葡萄牙語、西班牙語和法語問我是誰，但我都不懂。最後船上有個蘇格蘭水手跟我打招呼，我回答了他，告訴他我是個英格蘭人，我在薩累逃脫了摩爾人的奴役。他們叫我上船，十分友好地收留了我，還有我所有的那些東西。

書籍介紹

本文摘錄自《魯賓遜漂流記（精裝版）》，時報出版

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作者：丹尼爾．笛福（Daniel Defoe）

譯者：周偉馳

席捲全球300年的英國小說經典，

帶給你勇氣與自信的心靈成長之書！

年輕的魯賓遜，不安於待在舒適的家鄉，嚮往冒險與挑戰，一心出海闖蕩。結果，航船遭遇風暴，全船十一人，只有他一人活了下來，漂流到一座無人荒島，陷入進退無路的絕境。

為了生存，他並不自怨自艾，而是努力尋找身邊的資源，安營紮寨、製桌造椅、種植農作、生產麵包、圈養山羊，從無到有，打造自己的王國，憑藉強大的信念一次次度過難關，並藉由書寫日記，與自我對話、理清頭緒，最後終於獲得生路，結束長達28年的荒島歷險記。

魯賓遜的生命箴言：

呆坐在這裡盼望著搆不著的東西，那是枉然的。

我學會了多看我處境中的光明面而少看陰暗面，多想我所享有的而少想我所缺乏的。

任何東西，堆積多了就應送給別人，我們所能享受的，也只不過是能使用的那部分，多了也沒用。

對危險的恐懼要比視而可見的危險本身可怕一萬倍。

若不是落到相反的境地，我們從來不明白自己真實的處境；若不是落到一無所有的地步，我們也從來不珍惜現在所享有的一切。

不管處於什麼樣的生活環境中，假如一個人把自己的處境跟比他們糟的人比較，而不是跟比他們好的人比較，那麼世界上將會少去很多牢騷抱怨。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航