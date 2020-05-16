《異種族風俗娘評鑑指南》：沒有比這個更理想、更政治正確的情慾世界了

文：罵克伍陸

《異種族風俗娘評鑑指南》儘管色情，但絕不敗德。也因此，這篇文章以下內容也很正常，想看我開車的人恐怕要失望了。

Photo Credit: 《異種族風俗娘評鑑指南》 《異種族風俗娘評鑑指南》

今年（2020）的春季動畫《異種族風俗娘評鑑指南》，看似敘述了一個很情色的主題：冒險者們前往各種族開設的夢魔店嫖妓，詳述「獵豔」的經過，並對體驗進行公開評價。當然，情色描寫是重點之一；但我看來，反而像是訴說評論家如何撰寫評論的故事。

原因很簡單，看個幾集就能發現，即便冒險者今天欲求的不是風俗娘，是電影、小說、戲劇、模型、甚至按摩、桑拿、美食餐廳等等……這整個故事還是成立的。

《異種族風俗娘評鑑指南》的道德保險

Photo Credit: 《異種族風俗娘評鑑指南》

怎麼說呢？讓我們從《異種族風俗娘》的世界觀說起。

雖然故事充滿了色情描寫，但並不敗德：因為這是一個可以透過魔力避孕、免除性病的世界，沒有不願意接客的小姐、沒有嫖客爭風吃醋、沒有勉強小姐做不願意的事的奧客。更重要的是，沒有性剝削、沒有羞辱式性愛（即使有，也是雙方同意下的一種展演）。而這些私密經驗公開分享之餘，沒有演變成N號房的集體凝視暴力，還能達到評論者、觀眾與夢魔店三方互利皆贏的狀態。

老實說，沒有比這個更政治正確、更理想、更不真實的情慾世界了。進一步舉例來說，《異種族風俗娘》最後一話中，透過魔導師與魔王的對話，說明了異世界（即現實世界）及風俗娘世界的重大不同：

「你覺得沒有魔法的世界，那裡的夢魔店會是什麼樣子？像是懷孕或疾病之類的，他們無法使用阻斷懷孕或疾病的魔法陣吧。首先，會在男人硬起來的那邊，套上像氣球一樣薄薄的橡皮膜，像這樣捲下來，接下來就直接這樣插下去。」 「什麼！他們都用這種粗糙又不確實的方法在經營夢魔店？」

這一個小小的不同，揭示了雖然同是嫖妓，《異種族風俗娘》指出了一個美好的性愛世界，但與現實是天差地遠的。但也是在這樣的設定保護傘下，評論風俗娘就跟評論食物、電影、音樂幾乎無異，不會受到任何道德的譴責。

值得注意的是，這點對於觀眾也是一樣的：觀眾純粹是想知道「動畫會如何呈現異種族交媾體驗」，並不想背負像現實中一般承重的性議題。也只有在這樣的情況下，《異種族風俗娘》主觀評論的客觀性才得以成立，車速也不至於過快。

主觀評論的公共性：評論作為一個平台

何謂「主觀評論的公共性」呢？自西方啟蒙以來，私人經驗的公開化成了一種常見的書寫方式。盧梭回憶自己過往，寫下《懺悔錄》。書信中與他人的交往，往往也是公眾關注的對象。人們渴望從他人的私人經驗中，找出與自己共鳴的部分。而書寫者透過公開自己的書信，爭取他人的認同－這是公私領域交集與對話的開始。

套到《異種族風俗娘評鑑指南》中，私人誠實地公開分享的獵豔經驗，從自己的觀點出發，經驗的美好與否可能取決於種族、對異種族的幻想、自己的大小、性癖、偏愛的服務等。

這些自然是私人的、因人而異的，但當這些事情被刊登在冒險者的酒館──一個公共領域公告的同時，這些評論就不再只是單純「爽不爽」的問題，而是經評估後，閱讀者必須自行取捨「這些意見是否管用」的開始，換句話說，理性批判的開始。

一個最好的例子是，在《異種族風俗娘》中唯一得到所有人一致滿分的性服務，就是「客製化服務」──一個將陪伴嫖客三天的女魔導師替身人偶。這段時間她什麼都能做、可以滿足客人所有的需求。身為嫖客，重要的不在於他人的推薦分數，而是如何透過他人的經驗分享，去滿足自我的欲求。

這促使每個人反思，自己在哪些部分是與評論者有共感的、哪些部分是沒有的。也因此，每間店都打滿分的評論對於觀眾來說是無意義的，因為這無助於他們挑選夢魔店；反之亦然。

Photo Credit: 《異種族風俗娘評鑑指南》

《異種族風俗娘》動畫停在一個恰好的地方：評論者們的評論大受好評。因為他們不受外力影響，忠於自我感受，想去哪間夢魔店就去哪間。因為自己實力高強，基本上也不需靠寫評論維生，寫評論更像是種另類興趣。甚至出現了黨派透過邀請冒險者進行惡魔族體驗，想藉此洗清族群的負面形象來贏得選舉。

換句話說，針對風俗娘的評論成了大眾間的溝通平台──它們不分種族、熱烈地討論著某種族的風俗娘。這些評論激發了對話、開啟了輿論。一個哈伯瑪斯口中的「公共領域最典型的機制」，意外地在《異種族風俗娘》得到呈現。

Photo Credit: 《異種族風俗娘評鑑指南》

但這後面呢？後續將會如何？正如哈伯瑪斯所指出的，這種理性的和普世政治的、從經濟和政府脫離出來的私人領域，也將被最初形成它的同一力量破壞掉。

舉例來說，或許會有夢魔店拿出錢來，要求評論者們寫出有利於自己的業配文；或許會有更多夢魔店拿出錢來，要求評論者刻意在評論中貶低他人。是否會出現專做某客群的夢魔店，要求更深入的評論？在評論者中，是否會出現某夢魔店的代言人？評論者間，各自的文筆迴響不一是否會導致了酬金的不同？評論者的文章，是否受到某種內在／外在的審查制度影響？

《異種族風俗娘評鑑指南》在上述許多層面中，忽略了評論者會遇到的眾多問題、也無意處理。我們可以說，《異種族風俗娘評鑑指南》討論了評論者，討論了獨立評論本身作為一種公眾平台溝通的可能，卻也美化了評論者。畢竟沒有評論者可以完全屏除他人的影響，僅從自身出發。這點不論是在異世界或是現實世界，我想都是一樣的吧。

本文經方格子授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：王祖鵬