江啟臣親任國民黨「罷韓因應小組」召集人，挺韓拚市政黨團到高雄「接力考察」

高雄市長韓國瑜罷免投票倒數，罷韓團體動作頻頻，在母親節週末期間在全高雄到處發送黃絲帶；國民黨黨主席江啟臣日前也到高雄共商因應對策，江啟臣今（13）日於中常會前表示，黨中央已成立因應小組，由他本人擔任召集人，將配合高雄市的對策來因應。另外國民黨立法院黨團也將透過「一週一考察」的方式，協助高雄爭取更多資源，讓高雄人看見韓國瑜的市政表現。

國民黨和高雄市政府共同面對，江啟臣親任因應小組召集人

江啟臣今天在中常會前談話時，先肯定台灣已經連續多日零確診，政府防疫表現很好，但也表示，目前疫情尚未完全落幕，又值蔡英文總統第2任期開始之際，本應該是朝野共同展現政治高度，面對後疫情衝擊應該合作對話，齊心為國家發展尋求出路的最佳時機。然而罷韓案卻在此時即將登場，加深兩黨對立。

江啟臣指出，根據國民黨智庫單位「國政基金會」在5月上旬的民調，有高達69.8%的受訪者認為政黨不應該介入罷免過程。然而民進黨黨籍立委不但聯手呼籲，主動為罷免韓國瑜市長的工作升溫，民進黨中央甚至組成專案小組，企圖激化對立聲量。

Photo Credit: 中央社 台灣基進立委陳柏惟（左起）、民進黨立委劉世芳、趙天麟、許智傑、李昆澤、時代力量立委邱顯智、民進黨 立委邱議瑩5月6日上午在立法院舉行「罷免案投票，6月6日高雄見！」記者會，指高雄市政府假防疫之名阻撓罷 免活動，呼籲市府保障人民投票基本權利。

江啟臣說，國民黨要提醒民進黨，以政黨的力量操作罷韓，對即將展開下個任期的蔡英文來說更是自失推動朝野團結、連結中央與地方共同面對疫情的立場與高度，「民進黨拚政治，國民黨更要拚市政。民進黨刻意操作對立，國民黨更要全力支持韓市長有感施政，更要用行動證明，黨部跟黨團都是高雄市政府最堅實的夥伴。」

江啟臣表示，除了立法院黨團將透過「委員會考察」的方式，協助高雄市政府爭取更多的建設、預算。中央黨部也已經成立因應小組，由他本人擔任召集人，加強各項工作的聯繫與佈局，與高雄市政府密切合作，配合高雄市政府的應對節奏，「國民黨會與高雄市政府共同面對，一起承擔。」

綜合《聯合報》和《ETtoday》報導，陳玉珍表示，上週交通委員會去高雄考察，了解中央有「卡韓」的狀況，尤其在韓國瑜重要的政見「愛情摩天輪」建設，明天內政委員會、以及下週經濟委員會也會去高雄考察，一則凸顯韓國瑜高雄市政政績，當然也希望藉此瞭解高雄市推動建設需求，協助之後在中央幫忙爭取資源，此行「就是要挺一下韓國瑜」。

內政委員會考察會前往了解原住民博物館建置進度，聽取高雄市3個原鄉部落建設需求；之後則將依序轉往考察鳳山水資源中心、派出所與消防隊，瞭解前瞻基礎建設補助，以及高市府警政監視系統與大型消防器材採購補助情形。陳玉珍指出，

這次考察雖是在黨團要求下促成，但她本來就認為應該雪中送炭。因為韓國瑜在2018年引領的韓流讓國民黨在地方九合一選舉大勝，現在韓總統大選落敗後遭罷免政治危機，黨內同志也要有情有義，韓需要就站出來。

Photo Credit: 中央社

國民黨經濟委員會召委廖國棟也證實，黨團已經提出要求，經濟委員會也會前往高雄考察，初步規劃會以韓市府防疫控管表現為考察重點，細部考察項目要再討論，要在罷韓案最後關鍵期撐住韓國瑜。

廖國棟說，高雄市在22縣市中有一定的份量與高度，但這次罷韓團體主張罷免卻不是因為重要因素，非常不可取。現在距投票還有段時間，疫情後續發展是重要關鍵，韓市政表現好、防疫成功，應讓市民看到。

國民黨團總召林為洲表示，黨團完全配合韓辦的節奏，「防疫第一、市政為先」，黨團現在能做的是在市政部份，幫高雄爭取更多中央的關照，因此每週都會安排高雄相關考察，「不管韓市長任期還有多久，即使只剩下一天，都應該為高雄市做事情，這個原則下，黨團都會盡力幫忙。」

國民黨也有「主戰派」

面對目前黨中央定調的「市政優先、防疫第一」不激化雙方對立的基調，黨內也有不同聲音，國民黨前主席洪秀柱就直接公開呼籲支持者，6月6日要到投票所投下反罷韓票。洪秀柱在臉書指出，看罷免理由書，除了韓去年參選總統外沒其他具體的理由，就是不喜歡韓。她質疑，「不喜歡一個人可以成為支持罷免一個人的理由嗎，這樣是民主，還是破壞民主的民粹？」

對此國民黨文傳會主委王育敏則表示，深藍的焦慮可以體會，對洪秀柱等不同想法黨中央予以尊重，但認為在策略、方法上應該配合韓國瑜，不該與韓有不同調的狀況。

王育敏表示，現在黨中央就是尊重韓國瑜對罷韓的因應策略並全力配合協助，目前韓國瑜定調的就是「市政優先、防疫第一」，黨中央會想辦法支持韓拚市政，並在防疫紓困及振興經濟等議題上協助高雄市政府與韓團隊發聲，展現藍營地方首長治理能力以化解罷韓危機。未來假如韓國瑜重新定調反罷韓策略，黨中央也會配合。

罷韓團體動作頻頻，就怕選前「氣氛冷掉」

韓國瑜團隊日前到法院聲請罷韓案停止，雙方也在高雄市大打「文宣戰」，挺韓民眾在高雄買下400面公車站牌廣告，力挺韓國瑜「清廉執政」；而罷韓團體的看板被高雄市政府以「違法」為由拆除後，團隊陸續推出「巨幅投影」、「半夜洗地」、「施放氣球」還有大量在街頭發放黃絲帶文宣品等方式來強化宣傳。

Photo Credit: 中央社 罷韓公民團體吊掛5面宣傳看板陸續被拆，為表達無懼公權力的打壓，公民團體用巨幅投影作為看板廣告宣傳 ，要讓市府「拆不掉」。 （Wecare高雄提供）

Photo Credit: 中央社 為反制高雄市政府拆罷韓看板、封殺罷韓聲音，台灣基進志工8日深夜前進高市府四維行政中心，以高壓水槍在人行道地板噴洗出「666投票罷」字樣，希望向市府展現市民追求民主自由、絕不屈服威權的決心。 （台灣基進提供）

罷韓四君子之一的尹立直言，選戰通常最後一週最重要，選情也會白熱化，不到最後情勢都還很難說。現在看起來好像罷韓的聲勢很旺，但他們這些招數也是「逼不得已下」才想出來的，會持續發揮創意。在沒辦法掛看板，也找不到代理商願意讓他們買公車車體廣告的情況下，看如何維持市民的關注熱度，

「雙方攻防當然是一定有的，但韓國瑜可以想想，現在他透過整個市府團隊和行政體系對罷韓的打壓，這些言行高雄人看了更生氣，反而就是他自己最好的『罷免宣傳』。」

高雄市選委會日前終於完成中選會指示、比照2018年市長選舉設置1823間投開票所。其中有330個地點與2018年設置點不同，變動率18％。預計在6月6日當天早上8點到下午4點舉行投票，按照高雄市選舉人數及罷免門檻推估，需要有57萬高雄人出來投「同意罷免」且多過「不同意罷免」，罷免才會成功。

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核稿編輯：黃筱歡