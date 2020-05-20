2020/05/20, 科學

《情緒跟你以為的不一樣》：狗會表現出內疚，但不是因為牠知道自己偷吃了餅乾

《情緒跟你以為的不一樣》：狗會表現出內疚，但不是因為牠知道自己偷吃了餅乾
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我們想讓你知道的是

無論狗服不服從，被罵的狗都表現出更多人類知覺成典型內疚的行為。由此顯示，狗在做出被禁止的行為時沒有經驗到內疚，反而是牠們的主人在相信狗吃了餅乾時會知覺到內疚。

文：麗莎．費德曼．巴瑞特博士

就在幾十年前，俄國科學家徳米特里．貝爾耶夫（Dmitri Belyaev）只經過40代左右就把野狐狸馴養成接近家犬。每當母狐狸生產時，貝爾耶夫會從中選出對人類最有興趣，且最不具攻擊性的狐狸幼仔，選擇性地培育牠們。經過實驗培育的野獸看起來像狗：牠們的頭骨縮短、口鼻變寬，還有捲捲的尾巴和下垂的耳朵──雖然貝爾耶夫沒有特意選擇這些特徵。

牠們的化學組成更接近狗而不是狐狸。此外，牠們有強烈的動機跟人類互動。（註1）現代的狗也經過長時間培育出某些討人喜歡的特性，像是依附人類照顧者，其他特性當然可能隨之而來，甚至可能出現類似人類情緒概念的什麼。

我推測，無意中培育的特性之一，是狗的某種神經系統。我們可以調節狗的身體預算，狗也能反過來調節我們的身體預算。（註2）（如果說狗和人類主人的心跳速率同步，就像親密的人類彼此做的那樣，我完全不會意外。）培育狗的過程中，我們大概也選擇了我們覺得像在表達什麼的眼睛，以及容易運動的臉部肌肉，好讓我們能在狗的臉上投射複雜的心理狀態。

我們如此愛狗，所以我們把牠們培育成也愛我們，或至少看起來愛。我們對待牠們的方式，猶如牠們是長著四條腿、披著毛外套的小小人類。但狗能經驗或知覺人類的情緒嗎？

就像其他哺乳動物一樣，狗能感到情感，這點沒什麼讓人驚訝。牠們表達情感的方式之一，似乎是搖搖尾巴。狗顯然在愉快事件發生時（例如看見自己的主人）向右大搖尾巴，而在不愉快的事件中（像是看見陌生的狗）向左搖。選擇哪一邊，向來跟大腦活動有關：據說向右搖的意思是左半腦的活動較大，向左搖則是右半腦。（註3）

狗似乎也看著彼此的尾巴知覺情感。牠們在看向右搖尾巴的電影時比較放鬆，而向左搖比較緊張，這是由測量心跳速率和其他因素得知。狗似乎也能從人的臉部和聲音知覺情感。（註4）目前我還沒有看過任何對狗做的腦部造影相關實驗，但如果牠們有情感，按常理說，牠們應該有某種內感網絡。只不過，沒人知道牠們的情感棲位有多大，但鑑於牠們的社交天性，我敢打賭，牠們的情感棲位以某種方式跟牠們的主人結合。

狗還能夠學習概念，這應該也不令人訝異。舉例來說，如果接受訓練，牠們可以區辨照片中的狗和其他動物。（註5）牠們必須經過幾千次嘗試才能得心應手，相較之下，人類嬰兒只需要幾十次嘗試就可以做到。但狗能學到正確率超過80％，即使照片中的狗從來都沒見過或隱身在複雜的場景中。這對狗的大腦來說還算不錯。

狗也能形成嗅覺概念。牠們能辨別一個人的氣味，把身體不同部位的不同氣味組在一起當作同一個體，還能區別其他人的不同氣味。（註6）當然，我們也知道狗能訓練來靠氣味追蹤物體種類。任何曾在機場被抓到行李箱裝著食物或毒品的人，都能向你證實這點。

另外，我得小心翼翼地承認，狗似乎能推論某種意向。狗比黑猩猩更能知覺人類的姿勢，並且跟隨人類的注視。索菲雅還小的時候，常跟她心愛的狗哈羅德一起在沙灘上玩，他們兩個如果想跑得更遠，通常會看向大人徵得同意：索菲雅看我，哈羅德看牠的主人。狗利用我們的注視，知道自己要注意什麼，牠們的技巧好到似乎能從我們的眼睛讀出我們的心意。

更令人意想不到的是，狗會跟隨彼此的注視，獲得關於世界的訊息。（註7）當羅迪想知道發生了什麼時，牠會自發地看向牠的「姐姐」餅乾（一隻黃金獵犬），並且跟隨牠的視線。兩隻狗在互相參考時會動也不動，然後……牠們會突然採取行動。就好像在上演一場默劇。

但身為懷疑論者的我，當然會懷疑狗能不能做目標本位的心理推論。牠們可能只是十分擅長知覺人類的行動，因為，老實說，是我們把狗培育成對人類的每個突發奇想都很敏感。

狗確實看似了解人類用符號來溝通意圖。例如，在一項實驗中，實驗者在不同的房間放入狗玩具，然後用玩具的縮小複製模型當作符號。受試狗（邊境牧羊犬）了解，實驗者透過縮小模型，要求牠們從其他房間銜回配對的玩具。這比玩你丟我撿更複雜許多。

其他研究也顯示，狗會用不同的咆哮和吠叫彼此溝通，不過牠們可能只是以聲音信號傳達喚起程度（情感）。有個研究甚至證明，一隻名叫蘇菲亞的狗跟我們的黑猩猩朋友一樣，可以訓練成按下鍵盤的符號來傳達一些基本概念：散步、玩具、水、玩、食物和牠的狗籠。（註8）

很顯然，狗的腦袋裡有不簡單的事在發生，但儘管如此，科學家仍然沒有找到跡象顯示狗有情緒概念。事實上，雖然許多狗的行為看來像是情緒行為，但有不少證據指出牠們沒有情緒概念。舉例來說，狗主人在相信自己的狗藏了什麼（例如避開眼神接觸）或表現順從（像是垂下耳朵、仰躺露出肚皮或壓低尾巴）時，會推論牠們內疚。但狗真的有內疚的概念嗎？

有個精巧的研究探討了這個問題。（註9）在每個嘗試中，狗主人給自己的狗一份美味的餅乾，然後明確地指示狗不要吃，並且迅速離開房間。然而，在狗主人不知情下，實驗者接著進入房間影響狗的行為，要不把點心拿給狗（狗把它吃了）、要不把點心從房間拿走。在這之後，實驗者可能跟主人說實話、或是謊話。

一半的主人被告知，他們的狗服從自己，必須用溫暖友善的方式迎接牠們；另一半主人聽到的是，他們的狗吃掉了餅乾，應該要責罵一番。由此產生四種不同的情節：服從的狗和友善的主人、服從的狗被主人責罵、不服從的狗和友善的主人，以及不服從的狗被主人責罵。

結果發生了什麼？無論狗服不服從，被罵的狗都表現出更多人類知覺成典型內疚的行為。由此顯示，狗在做出被禁止的行為時沒有經驗到內疚，反而是牠們的主人在相信狗吃了餅乾時會知覺到內疚。

另一個研究探討狗的嫉妒，實驗者要求夠主人跟玩具狗互動，同時真正的狗在旁觀看。玩具狗會吠叫、低聲哀鳴，以及搖搖自己的尾巴。研究發現，狗在這個情況下會亂咬、哀鳴、推推主人和玩具，並且插進主人和玩具之間，頻率超過主人跟不同玩具（南瓜燈）互動或看書時。

研究者將這些發現解釋成狗會嫉妒，特別是因為許多受測的狗嗅聞了玩具狗的肛門。可惜的是，實驗者沒有進一步檢驗，狗主人在三種情況下（玩具狗、南瓜燈、看書）是否表現任何不同的行為影響牠們的狗。研究者假設主人的行為在各情況下完全相同，而且假設狗了解只在一種情況下需要嫉妒。（註10）因此，即使許多寵物主人自信滿滿地認為自己的狗會經驗嫉妒，但我們還是沒有科學證據支持這個信念。

就情緒來說，科學家仍在探索狗能做什麼的極限。狗的情感棲位在某些方面比人類廣泛，因為牠們的嗅覺和聽覺感官特別敏銳；然而在其他方面的情感棲位就比較狹窄，因為牠們無法進入未來，想像不同於當前的世界。評估各種證據後，我的觀點是狗沒有人類的情緒概念，像是生氣、內疚和嫉妒。可以想像一隻狗能自己發展出跟主人有關的某種類情緒概念，但這個概念不同於任何的人類情緒概念。

無論如何，缺少了語言，狗的情緒概念必然會比人類的狹隘，而且無法把概念教給其他隻狗。因此，狗狗經驗共同「生氣」（或類似的概念）的可能性幾乎微乎其微。

即使狗沒有共享人類的情緒，但狗和其他動物光靠情感能達到什麼程度，還是相當值得注意。許多動物能在其附近的另一隻動物受苦時，經驗到不愉快的情感。第一隻動物的身體預算會因為第二隻動物的不舒服而增加負擔，所以第一隻動物會試圖解決這種情況。（註11）例如，就連老鼠都會幫助另一隻身陷痛苦的老鼠。人類嬰兒能安撫另一個身陷痛苦的嬰兒。（註12）你不需要情緒概念，就可以具備這種能力，只要神經系統具有產生情感的內感。

即使越來越多證據顯示，狗有一些相當了不起的技巧，但我們對狗還是有嚴重誤解。我們用過時的本質人類天性理論把狗當人看待，而不是把牠們當狗看待。《狗感》（Dog Sense）的作者約翰．布雷蕭（John Bradshaw）解釋，我們錯誤地認為狗擁有尋求支配的「內在野狼」，需要靠文明的力量──牠們的主人──馴服（跟我們需要靠理性馴服的虛構內在野獸形成有趣的類比）。

布雷蕭繼續說明，狗是一種極為社交的生物，就像野外的狼一樣，只要你沒有把牠們跟一群陌生人丟進動物園裡。（註13）把幾隻狗一起放在公園，過了不久牠們就會玩在一起。

在狗身上占主導的是布雷蕭所謂的「焦慮」，也就是我們說的身體預算失去平衡。請認真想想：我們帶回親和、多情的動物，而且調節牠的身體預算，但我們每天多數時間都不理牠。（你能想像這麼對待一個人類兒童嗎？）牠們的身體預算當然會紊亂，牠們也會感到高喚起、不愉快的情感。

把狗培育成情感上依賴人類的正是我們自己。因此，主人必須關注自己的狗的身體預算。狗或許不會感到恐懼、生氣和其他的人類情緒，不過牠們確實會經驗愉快、痛苦、依附和其他的情感感受。但讓狗能成功地與人類一起生活，情感或許已經足夠。

相關書摘 ▶《情緒跟你以為的不一樣》：動物能感受到情緒嗎，還是一切只是人類的錯覺？

註釋
  1. 「動機跟人類互動」（motivation to interact with humans）：更多關於貝爾耶夫的故事，請見Hare & Woods 2013.
  2. 「反過來調節我們的」（can regulate ours in turn）：想要了解更多關於證明人—狗身體預算調節的實驗，請見heam.info/dog-1.
  3. 「向左搖則是右半腦」（and vice versa）：Quaranta et al. 2007.
  4. 「心跳速率和其他因素」（heart rate and other factors）：Siniscalchi et al. 2013。相關評論，請見heam.info/sides-1。「人的臉部和聲音」（faces and voices of human）：Turcsán et al. 2015.
  5. 「如果牠們接受訓練」（if trained to do so）：Range et al. 2008.
  6. 「其他人的不同氣味」（the smells of other humans）：Settle et al. 1994.
  7. 「姿勢，並且跟隨人類的注視」（gestures and following human gaze）：Hare & Woods 2013, 50-51。「從我們的眼睛讀出我們的心意」（our mind in our eyes）：關於深入縝密的討論，請見Bradshaw 2014, 200。「獲得關於世界的訊息」（get information about the world）：Hare & Woods 2013, 50.
  8. 「比玩你丟我撿更複雜許多」（more sophisticated than playing fetch）：Kaminski et al. 2009; Hare & Wood 2013, 129。「以聲音信號傳達喚起程度（情感）」（[affect] in the acoustic signal）：Owren & Rendall 2001。「食物和牠的狗籠」（food, and her crate）：Rossi & Ades 2008.
  9. 「精巧的研究探討了這個問題」（clever study investigated this question）：Horowitz 2009.
  10. 「玩具狗的肛門」（anus of the toy dog）：Harris & Prouvost 2014 。「只在一種情況下」（in only one condition）：主人的細微動作，可能大大地影響動物的行為（由於統計學習），參見heam.info/animals-4.
  11. 我在此刻意避免使用「同理心」這個詞。有些科學家認為，同理心意指簡單的情感同步。其他科學家則認為，同理心是根植於社會現實的複雜、純粹心智概念。遺憾的是，這兩種截然不同的想法卻使用同一個詞來命名。
  12. 「身陷痛苦的老鼠」（in distress, for example）：這個舉動減輕了牠們身體預算的負擔（例如，Bartal et al. 2011）。更多內容請見heam.info/burden-1。「身陷痛苦的嬰兒」（infant who is in distress）：Dunfield & Kuhlmeier 2013; 參見heam.info/burden-2.
  13. 「跟一群陌生人」（with a bunch of strangers）：關於狼為什麼不是生性好鬥的啟發性討論，請閱讀Bradshaw 2014。另外參見heam.info/wolves-1.
書籍介紹

《情緒跟你以為的不一樣：科學證據揭露喜怒哀樂如何生成》，商周出版
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作者：麗莎．費德曼．巴瑞特博士
譯者：李明芝

本書作者麗莎．費德曼．巴瑞特博士，曾獲得美國國家衛生研究院先鋒獎和2019年古根漢研究學者獎（每年全球僅二人次），是國際知名的心理學家暨神經科學家。她在本書中以實驗室的縝密研究數據，佐以諸多其他科學的研究證據，說明大腦如何構建我們的情緒，情緒實際上並非生來就有，也非普世共通，而是你所身處的社會共識、文化與教養下的產物。情緒建構論，是一個能徹底改變心理學、醫療保健、法律體系以及我們對人類心靈理解的情緒新理論，本書更是情緒科學的典範轉移之作。

0220-情緒跟你以為的不一樣(商周)-立體書封300
Photo Credit: 商周出版

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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