《情緒跟你以為的不一樣》：狗會表現出內疚，但不是因為牠知道自己偷吃了餅乾

文：麗莎．費德曼．巴瑞特博士

就在幾十年前，俄國科學家徳米特里．貝爾耶夫（Dmitri Belyaev）只經過40代左右就把野狐狸馴養成接近家犬。每當母狐狸生產時，貝爾耶夫會從中選出對人類最有興趣，且最不具攻擊性的狐狸幼仔，選擇性地培育牠們。經過實驗培育的野獸看起來像狗：牠們的頭骨縮短、口鼻變寬，還有捲捲的尾巴和下垂的耳朵──雖然貝爾耶夫沒有特意選擇這些特徵。

牠們的化學組成更接近狗而不是狐狸。此外，牠們有強烈的動機跟人類互動。（註1）現代的狗也經過長時間培育出某些討人喜歡的特性，像是依附人類照顧者，其他特性當然可能隨之而來，甚至可能出現類似人類情緒概念的什麼。

我推測，無意中培育的特性之一，是狗的某種神經系統。我們可以調節狗的身體預算，狗也能反過來調節我們的身體預算。（註2）（如果說狗和人類主人的心跳速率同步，就像親密的人類彼此做的那樣，我完全不會意外。）培育狗的過程中，我們大概也選擇了我們覺得像在表達什麼的眼睛，以及容易運動的臉部肌肉，好讓我們能在狗的臉上投射複雜的心理狀態。

我們如此愛狗，所以我們把牠們培育成也愛我們，或至少看起來愛。我們對待牠們的方式，猶如牠們是長著四條腿、披著毛外套的小小人類。但狗能經驗或知覺人類的情緒嗎？

就像其他哺乳動物一樣，狗能感到情感，這點沒什麼讓人驚訝。牠們表達情感的方式之一，似乎是搖搖尾巴。狗顯然在愉快事件發生時（例如看見自己的主人）向右大搖尾巴，而在不愉快的事件中（像是看見陌生的狗）向左搖。選擇哪一邊，向來跟大腦活動有關：據說向右搖的意思是左半腦的活動較大，向左搖則是右半腦。（註3）

狗似乎也看著彼此的尾巴知覺情感。牠們在看向右搖尾巴的電影時比較放鬆，而向左搖比較緊張，這是由測量心跳速率和其他因素得知。狗似乎也能從人的臉部和聲音知覺情感。（註4）目前我還沒有看過任何對狗做的腦部造影相關實驗，但如果牠們有情感，按常理說，牠們應該有某種內感網絡。只不過，沒人知道牠們的情感棲位有多大，但鑑於牠們的社交天性，我敢打賭，牠們的情感棲位以某種方式跟牠們的主人結合。

狗還能夠學習概念，這應該也不令人訝異。舉例來說，如果接受訓練，牠們可以區辨照片中的狗和其他動物。（註5）牠們必須經過幾千次嘗試才能得心應手，相較之下，人類嬰兒只需要幾十次嘗試就可以做到。但狗能學到正確率超過80％，即使照片中的狗從來都沒見過或隱身在複雜的場景中。這對狗的大腦來說還算不錯。

狗也能形成嗅覺概念。牠們能辨別一個人的氣味，把身體不同部位的不同氣味組在一起當作同一個體，還能區別其他人的不同氣味。（註6）當然，我們也知道狗能訓練來靠氣味追蹤物體種類。任何曾在機場被抓到行李箱裝著食物或毒品的人，都能向你證實這點。

另外，我得小心翼翼地承認，狗似乎能推論某種意向。狗比黑猩猩更能知覺人類的姿勢，並且跟隨人類的注視。索菲雅還小的時候，常跟她心愛的狗哈羅德一起在沙灘上玩，他們兩個如果想跑得更遠，通常會看向大人徵得同意：索菲雅看我，哈羅德看牠的主人。狗利用我們的注視，知道自己要注意什麼，牠們的技巧好到似乎能從我們的眼睛讀出我們的心意。

更令人意想不到的是，狗會跟隨彼此的注視，獲得關於世界的訊息。（註7）當羅迪想知道發生了什麼時，牠會自發地看向牠的「姐姐」餅乾（一隻黃金獵犬），並且跟隨牠的視線。兩隻狗在互相參考時會動也不動，然後……牠們會突然採取行動。就好像在上演一場默劇。

但身為懷疑論者的我，當然會懷疑狗能不能做目標本位的心理推論。牠們可能只是十分擅長知覺人類的行動，因為，老實說，是我們把狗培育成對人類的每個突發奇想都很敏感。

狗確實看似了解人類用符號來溝通意圖。例如，在一項實驗中，實驗者在不同的房間放入狗玩具，然後用玩具的縮小複製模型當作符號。受試狗（邊境牧羊犬）了解，實驗者透過縮小模型，要求牠們從其他房間銜回配對的玩具。這比玩你丟我撿更複雜許多。

其他研究也顯示，狗會用不同的咆哮和吠叫彼此溝通，不過牠們可能只是以聲音信號傳達喚起程度（情感）。有個研究甚至證明，一隻名叫蘇菲亞的狗跟我們的黑猩猩朋友一樣，可以訓練成按下鍵盤的符號來傳達一些基本概念：散步、玩具、水、玩、食物和牠的狗籠。（註8）

很顯然，狗的腦袋裡有不簡單的事在發生，但儘管如此，科學家仍然沒有找到跡象顯示狗有情緒概念。事實上，雖然許多狗的行為看來像是情緒行為，但有不少證據指出牠們沒有情緒概念。舉例來說，狗主人在相信自己的狗藏了什麼（例如避開眼神接觸）或表現順從（像是垂下耳朵、仰躺露出肚皮或壓低尾巴）時，會推論牠們內疚。但狗真的有內疚的概念嗎？

有個精巧的研究探討了這個問題。（註9）在每個嘗試中，狗主人給自己的狗一份美味的餅乾，然後明確地指示狗不要吃，並且迅速離開房間。然而，在狗主人不知情下，實驗者接著進入房間影響狗的行為，要不把點心拿給狗（狗把它吃了）、要不把點心從房間拿走。在這之後，實驗者可能跟主人說實話、或是謊話。

一半的主人被告知，他們的狗服從自己，必須用溫暖友善的方式迎接牠們；另一半主人聽到的是，他們的狗吃掉了餅乾，應該要責罵一番。由此產生四種不同的情節：服從的狗和友善的主人、服從的狗被主人責罵、不服從的狗和友善的主人，以及不服從的狗被主人責罵。

結果發生了什麼？無論狗服不服從，被罵的狗都表現出更多人類知覺成典型內疚的行為。由此顯示，狗在做出被禁止的行為時沒有經驗到內疚，反而是牠們的主人在相信狗吃了餅乾時會知覺到內疚。

另一個研究探討狗的嫉妒，實驗者要求夠主人跟玩具狗互動，同時真正的狗在旁觀看。玩具狗會吠叫、低聲哀鳴，以及搖搖自己的尾巴。研究發現，狗在這個情況下會亂咬、哀鳴、推推主人和玩具，並且插進主人和玩具之間，頻率超過主人跟不同玩具（南瓜燈）互動或看書時。

研究者將這些發現解釋成狗會嫉妒，特別是因為許多受測的狗嗅聞了玩具狗的肛門。可惜的是，實驗者沒有進一步檢驗，狗主人在三種情況下（玩具狗、南瓜燈、看書）是否表現任何不同的行為影響牠們的狗。研究者假設主人的行為在各情況下完全相同，而且假設狗了解只在一種情況下需要嫉妒。（註10）因此，即使許多寵物主人自信滿滿地認為自己的狗會經驗嫉妒，但我們還是沒有科學證據支持這個信念。

就情緒來說，科學家仍在探索狗能做什麼的極限。狗的情感棲位在某些方面比人類廣泛，因為牠們的嗅覺和聽覺感官特別敏銳；然而在其他方面的情感棲位就比較狹窄，因為牠們無法進入未來，想像不同於當前的世界。評估各種證據後，我的觀點是狗沒有人類的情緒概念，像是生氣、內疚和嫉妒。可以想像一隻狗能自己發展出跟主人有關的某種類情緒概念，但這個概念不同於任何的人類情緒概念。

無論如何，缺少了語言，狗的情緒概念必然會比人類的狹隘，而且無法把概念教給其他隻狗。因此，狗狗經驗共同「生氣」（或類似的概念）的可能性幾乎微乎其微。

即使狗沒有共享人類的情緒，但狗和其他動物光靠情感能達到什麼程度，還是相當值得注意。許多動物能在其附近的另一隻動物受苦時，經驗到不愉快的情感。第一隻動物的身體預算會因為第二隻動物的不舒服而增加負擔，所以第一隻動物會試圖解決這種情況。（註11）例如，就連老鼠都會幫助另一隻身陷痛苦的老鼠。人類嬰兒能安撫另一個身陷痛苦的嬰兒。（註12）你不需要情緒概念，就可以具備這種能力，只要神經系統具有產生情感的內感。

即使越來越多證據顯示，狗有一些相當了不起的技巧，但我們對狗還是有嚴重誤解。我們用過時的本質人類天性理論把狗當人看待，而不是把牠們當狗看待。《狗感》（Dog Sense）的作者約翰．布雷蕭（John Bradshaw）解釋，我們錯誤地認為狗擁有尋求支配的「內在野狼」，需要靠文明的力量──牠們的主人──馴服（跟我們需要靠理性馴服的虛構內在野獸形成有趣的類比）。

布雷蕭繼續說明，狗是一種極為社交的生物，就像野外的狼一樣，只要你沒有把牠們跟一群陌生人丟進動物園裡。（註13）把幾隻狗一起放在公園，過了不久牠們就會玩在一起。

在狗身上占主導的是布雷蕭所謂的「焦慮」，也就是我們說的身體預算失去平衡。請認真想想：我們帶回親和、多情的動物，而且調節牠的身體預算，但我們每天多數時間都不理牠。（你能想像這麼對待一個人類兒童嗎？）牠們的身體預算當然會紊亂，牠們也會感到高喚起、不愉快的情感。

把狗培育成情感上依賴人類的正是我們自己。因此，主人必須關注自己的狗的身體預算。狗或許不會感到恐懼、生氣和其他的人類情緒，不過牠們確實會經驗愉快、痛苦、依附和其他的情感感受。但讓狗能成功地與人類一起生活，情感或許已經足夠。

相關書摘 ▶《情緒跟你以為的不一樣》：動物能感受到情緒嗎，還是一切只是人類的錯覺？

註釋

「動機跟人類互動」（motivation to interact with humans）：更多關於貝爾耶夫的故事，請見Hare & Woods 2013. 「反過來調節我們的」（can regulate ours in turn）：想要了解更多關於證明人—狗身體預算調節的實驗，請見heam.info/dog-1. 「向左搖則是右半腦」（and vice versa）：Quaranta et al. 2007. 「心跳速率和其他因素」（heart rate and other factors）：Siniscalchi et al. 2013。相關評論，請見heam.info/sides-1。「人的臉部和聲音」（faces and voices of human）：Turcsán et al. 2015. 「如果牠們接受訓練」（if trained to do so）：Range et al. 2008. 「其他人的不同氣味」（the smells of other humans）：Settle et al. 1994. 「姿勢，並且跟隨人類的注視」（gestures and following human gaze）：Hare & Woods 2013, 50-51。「從我們的眼睛讀出我們的心意」（our mind in our eyes）：關於深入縝密的討論，請見Bradshaw 2014, 200。「獲得關於世界的訊息」（get information about the world）：Hare & Woods 2013, 50. 「比玩你丟我撿更複雜許多」（more sophisticated than playing fetch）：Kaminski et al. 2009; Hare & Wood 2013, 129。「以聲音信號傳達喚起程度（情感）」（[affect] in the acoustic signal）：Owren & Rendall 2001。「食物和牠的狗籠」（food, and her crate）：Rossi & Ades 2008. 「精巧的研究探討了這個問題」（clever study investigated this question）：Horowitz 2009. 「玩具狗的肛門」（anus of the toy dog）：Harris & Prouvost 2014 。「只在一種情況下」（in only one condition）：主人的細微動作，可能大大地影響動物的行為（由於統計學習），參見heam.info/animals-4. 我在此刻意避免使用「同理心」這個詞。有些科學家認為，同理心意指簡單的情感同步。其他科學家則認為，同理心是根植於社會現實的複雜、純粹心智概念。遺憾的是，這兩種截然不同的想法卻使用同一個詞來命名。 「身陷痛苦的老鼠」（in distress, for example）：這個舉動減輕了牠們身體預算的負擔（例如，Bartal et al. 2011）。更多內容請見heam.info/burden-1。「身陷痛苦的嬰兒」（infant who is in distress）：Dunfield & Kuhlmeier 2013; 參見heam.info/burden-2. 「跟一群陌生人」（with a bunch of strangers）：關於狼為什麼不是生性好鬥的啟發性討論，請閱讀Bradshaw 2014。另外參見heam.info/wolves-1.

書籍介紹

《情緒跟你以為的不一樣：科學證據揭露喜怒哀樂如何生成》，商周出版

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作者：麗莎．費德曼．巴瑞特博士

譯者：李明芝

本書作者麗莎．費德曼．巴瑞特博士，曾獲得美國國家衛生研究院先鋒獎和2019年古根漢研究學者獎（每年全球僅二人次），是國際知名的心理學家暨神經科學家。她在本書中以實驗室的縝密研究數據，佐以諸多其他科學的研究證據，說明大腦如何構建我們的情緒，情緒實際上並非生來就有，也非普世共通，而是你所身處的社會共識、文化與教養下的產物。情緒建構論，是一個能徹底改變心理學、醫療保健、法律體系以及我們對人類心靈理解的情緒新理論，本書更是情緒科學的典範轉移之作。

Photo Credit: 商周出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航