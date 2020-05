《情緒跟你以為的不一樣》：動物能感受到情緒嗎，還是一切只是人類的錯覺？

文:麗莎.費德曼.巴瑞特博士

我沒有養狗,但幾個朋友養的狗算得上是我的家人。我最愛的狗之一名叫羅迪(Rowdy),牠是黃金獵犬和伯恩山犬的混種。羅迪是隻愛玩、精力充沛的混種狗,隨時隨地都停不下來。就像牠的名字一樣(註1),羅迪愛叫、愛跳,大家都知道在其他狗或陌生人靠近時,牠會大聲咆哮。畢竟牠是隻狗。

有時,羅迪幾乎無法控制自己,這點曾經幾乎為牠種下禍根。有次羅迪跟牠的主人──我的朋友安吉(Angie)──外出散步,那時有個青少年靠過來拍拍牠。羅迪確實不認識那個男孩,於是開始吠叫,並且撲向這個男孩。

男孩看起來沒有受傷,而讓人嚇一跳的是,幾小時後男孩的母親(當時不在現場)報警將羅迪逮捕,還把牠登記為「可能有危險的狗」。可憐的羅迪在之後好幾年都必須帶著嘴套散步。如果羅迪又跳到某個人身上,牠就會被登記成殘暴,甚至會被撲殺。

男孩害怕羅迪,將牠知覺成憤怒而且危險。當你遇到狂吠不已的狗時,牠真的是感到憤怒嗎?或這只不過是領域行為,或是過度熱情地試圖表現友善呢?簡言之,狗能經驗情緒嗎?

根據常識,我們通常會回答:「當然可以」,羅迪在咆哮時感到情緒。許多熱門書籍探討這個議題,像是馬克.貝科夫(Marc Bekoff)的《動物的情感世界》(The Emotional Lives of Animals)、維吉尼亞.莫雷爾(Virginia Morell)的《動物智慧》(Animal Wise),以及格雷戈里.柏恩斯(Gregory Berns)的《狗狗如何愛我們》(How Dogs Love Us)等等。

好幾十則新聞故事告訴我們動物情緒的科學發現:狗會嫉妒、老鼠會經驗後悔、小龍蝦會感到焦慮,甚至連蒼蠅都會害怕逐漸接近的蒼蠅拍。當然,如果你跟寵物一起生活,你一定會認為牠們似乎能表現情緒行為:害怕地跑來跑去、開心地跳上跳下、難過地發出哀鳴、帶著愛意地低聲嗚嗚叫。

動物就跟我們一樣能經驗情緒似乎很明顯。(註2)《更勝言語:動物如何思考和感受》(Beyond Words: What Animals Think and Feel)的作者卡爾.薩非納(Carl Safina)簡潔地說:「那麼,其他動物有人類情緒嗎?是的,牠們有。人類有動物情緒嗎?是的,他們大部分相同。」(註3)

有些科學家就沒這麼有把握。他們認為動物的情緒只是錯覺:羅迪的大腦迴路會觸發生存行為、而非情緒行為。(註4)他們的看法是,羅迪的接近或撤退,可能是為了支配或順從,防衛自己的領域或避免威脅。這個論點推測,在這些情況中,羅迪可能經驗愉快、興奮、痛苦或其他各種情感,但牠沒有心智機制能經驗更多東西。

這種解釋相當令人不滿,因為它否認了我們自己的經驗。數百萬的寵物主人願意打賭說,自己的狗會生氣地咆哮、難過地垂著尾巴,以及羞愧地把頭埋起來。很難想像這些知覺是繞著某些普遍的情感反應,所建立的錯覺。

我自己也屈服於動物情緒的魅力。多年來,我女兒一直在她的臥房養一窩天竺鼠。有天,我們得到一隻幼鼠,名叫杯子蛋糕。第一週的每個夜晚,獨自一鼠待在陌生圍欄的杯子蛋糕,聽起來像是在哭。

有時我把她放在溫暖舒適的毛衣口袋裡四處走走,她會因此開心得吱吱叫。每當我接近籠子時,其他天竺鼠都尖叫著跑開,只有小小的杯子蛋糕會安靜坐著,就好像是等著我把她抱起來,然後立刻爬進我的頸窩用鼻子直蹭。在這樣的時刻,真的很難不相信她愛我。

有好幾個月的時間,杯子蛋糕都是我的深夜夥伴。在我工作的時候,她會窩在我的腿上低聲地嗚嗚叫。我家的每個人都懷疑,杯子蛋糕其實是披著天竺鼠外衣的小狗。然而,作為一個科學家,我知道我的知覺不一定能揭示杯子蛋糕的實際感受。

在本章,我們將根據動物的大腦迴路和實驗研究,有系統地探討牠們能感受什麼。我們必須拋開對自己寵物的多情感受,放掉本質主義的人類天性理論,小心謹慎地探究證據。科學家都相當同意,地球上的許多動物(從昆蟲、到蠕蟲、到人類)共享相同的基本神經系統設計。(註5)他們甚至或多或少同意,動物大腦是根據相同的一般藍圖建立。

但任何一個修繕過房屋的人都知道,在把藍圖化為真實的過程中,魔鬼就藏在細節裡。在比較不同物種的大腦時,即使大腦部位都有相同的網絡,串連中的細微差異有時就跟大規模的相似性一樣重要。

情緒建構理論促使我們詢問,動物是否具有產生情緒的三種必要原料。第一種原料是內感:動物是否有製造內感感覺並把它們經驗成情感的神經設備?第二種是情緒概念:動物能否學習純粹的心智概念,像「恐懼」和「快樂」,如果可以,牠們能否用這些概念預測,以此分類牠們的感覺並產生像我們一樣的情緒?最後的原料關於社會現實:動物能否彼此共享情緒概念,好讓這些概念能傳一代傳過一代呢?

在了解動物能感受什麼方面,我們先將重點放在猴子和大猿,因為牠們是我們演化上的最近親。過程中,我們將發現動物是否共享我們感受的各種情緒……答案將帶來意想不到的轉折。

Photo Credit: AP/達志影像

所有動物都會調節自己的身體預算以維持生命,因此牠們全都必定有某種內感網絡。我的實驗室與神經科學家溫.凡德弗(Wim Vanduffel)和丹特.孟提尼(Dante Mantini)聯手,開始在彌猴腦中驗證這個網絡,而且取得成功。(大約在250萬年前,彌猴與人類共享最後的共同祖先。)

彌猴的內感網絡,跟我們發現的人類內感網絡有一些相同部分,也有一些不同之處。彌猴內感網絡的結構是經由預測作用,方式就跟人類網絡一樣。(註6)

彌猴也可能經驗情感。當然,牠們不可能用言語告訴我們自己如何感受,但我以前的博士班學生伊麗莎.布利斯-莫羅(Eliza Bliss-Moreau)已經證明,彌猴在人類感到情感的相同情況下,也會表現相同的身體改變。

伊麗莎在加州大學戴維斯分校的「加州國家靈長類實驗動物中心」(California National Primate Research Center)研究彌猴。她讓猴子觀看300部其他猴子玩耍、打架、睡覺等等的影片,在此同時伊麗莎追蹤牠們的眼球運動和心血管反應。伊麗莎發現,當猴子觀看這些影片時,自律神經系統的活動,就跟人類看相同影片時的活動完全一致。

在人類中,這種神經系統活動跟他們感到的情感有關,意思是彌猴在看正向行為(例如覓食和梳理)時會經驗愉快的情感,在觀看負向行為(如畏縮)時會經驗不愉快的情感。(註7)

根據這些和其他來自生物學的線索,我們可以相當肯定,彌猴會處理內感和感到情感,如果這樣,那麼像黑猩猩、倭黑猩猩、大猩猩和紅毛猩猩等大猿當然也會感到情感。至於一般的哺乳動物,那就比較難確切地這麼說。但牠們絕對會感到愉快和痛苦,也會感到警覺和疲憊。許多哺乳動物具有看來跟人類相似、但功能不同的迴路,因此我們無法光靠檢視大腦串連來回答這個問題。

據我所知,目前沒有人專門研究狗的內感迴路,但牠們的行為似乎清楚顯示牠們擁有情感生活。那麼鳥類、魚類或爬蟲類又如何?我們無法確實知道。我必須承認,這些問題在我作為老百姓(我的丈夫在我卸下科學家身分時這麼叫我)時依然佔據我的心思。我在超市買肉或買蛋,或試圖除掉廚房裡該死的惱人果蠅時,無法不問問自己……這些生物有什麼感受?

我認為,最好假設所有動物都能經驗情感。我明白,這樣的討論很有可能把我們從科學領域冒險地逼向道德領域,如實驗室的動物是否疼痛和受苦、是否該為食用的目的而工廠式養殖生物,以及魚被魚鉤勾到嘴會不會痛等道德議題。在我們自己的神經系統中,緩解痛苦的自然化學物質──類鴉片,在魚、線蟲、蝸牛、蝦子、螃蟹和一些昆蟲中也找得到。就連小小的蒼蠅都可能感到痛,我們知道,牠們能學會避開與電極配對的臭味。(註8)

18世紀的哲學家邊沁(Jeremy Bentham)認為,唯有證明動物能感到愉快或痛苦,動物才屬於人類的道德圈內。(註9)我不同意。動物只要有任何可能會感到疼痛,就值得納入我們的道德圈。這會阻止我殺蒼蠅嗎?不會,但我會動作快點。

在情感方面,彌猴確實跟人類有重大差異。在你世界裡的許許多多物體和事件,從最微小的昆蟲到最龐大的山脈,都會造成你的身體預算波動,並且改變你的情感感受。也就是說,你有很大的情感棲位。然而,彌猴在乎的事不像你我這麼多。牠們的情感棲位比我們的小得多,遠方升起的雄偉山脈絲毫不會影響牠們的身體預算。簡單地說,對我們重要的事物比較多。(註10)

相關書摘 ▶《情緒跟你以為的不一樣》:狗會表現出內疚,但不是因為牠知道自己偷吃了餅乾

註釋

譯註:rowdy的原意是喧鬧、粗暴。 為了簡單起見,我將使用「動物」、「哺乳類」、「靈長類」和「猿類」等名詞僅代表非人類。當然,我們人類也屬於這些種類。 「動物情緒的科學發現」(scientific discoveries in animal emotion):快速搜尋《時代雜誌》(Time)、《太平洋標準》(Pacific Standard)、《新聞週刊》(Newsweek)、《大西洋月刊》(Atlantic Monthly)、《波士頓環球報》(Boston Globe)、《芝加哥論壇報》(Chicago Tribune)、《今日美國》(USA Today)、《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)和《紐約時報》(New York Times),發現在2009到2014年間有26篇文章報導動物具有情緒。「狗會嫉妒」(dogs get jealous):Harris & Prouvost 2014。「老鼠會經驗後悔」(rats experience regret):Steiner & Redish 2014。「小龍蝦會感到焦慮」(crayfish feel anxiety):Fossat et al. 2014。「蒼蠅都會害怕逐漸接近的蒼蠅拍」(flies fear the incoming flyswatter):Gibson et al. 2015。「『他們大部分相同』」(they're largely the same):Safina 2015, 34. 「而非情緒行為」(but not for emotion):LeDoux 2014. 「相同的基本神經系統設計」(same basic nervous system plan):Swanson 2012; Donoghue & Purnell 2005. 「大約在250萬年前」(about 25 million years ago):Goodman 1999。從那時起,所有物種都演化成適合自己的棲地,因此我們的現代形式幾乎沒有演化比較的價值。但科學家在解釋實驗的結果時,大都竭盡全力地考慮這點。「就跟人類網絡一樣」(that the human network does):Touroutoglou et al. 2016。更廣泛地說,彌猴和人類的大腦彼此非常相似(Barbas 2015),但有一些顯著改變,多數是在大腦前方(Hill et al. 2010),另外參見heam/info/macaque-1. 「觀看負向行為(如畏縮)」(watching negative behaviors like cowering):Bliss-Moreau et al. 2013。另外參見heam.info/macaque-2. 「與電極配對」(are paired with electric schock):Malik & Hodge 2014. 「能感到愉快或痛苦」(can feel pleasure or pain):邊沁信仰功利主義,參見heam.info/bentham-1. 「對我們重要的事物比較多」(more things matter to us):全球化就是大規模地擴張你的情感棲位,參見heam.info/niche-1.

書籍介紹

《情緒跟你以為的不一樣:科學證據揭露喜怒哀樂如何生成》,商周出版

.透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈聯合勸募。

作者:麗莎.費德曼.巴瑞特博士

譯者:李明芝

本書作者麗莎.費德曼.巴瑞特博士,曾獲得美國國家衛生研究院先鋒獎和2019年古根漢研究學者獎(每年全球僅二人次),是國際知名的心理學家暨神經科學家。她在本書中以實驗室的縝密研究數據,佐以諸多其他科學的研究證據,說明大腦如何構建我們的情緒,情緒實際上並非生來就有,也非普世共通,而是你所身處的社會共識、文化與教養下的產物。情緒建構論,是一個能徹底改變心理學、醫療保健、法律體系以及我們對人類心靈理解的情緒新理論,本書更是情緒科學的典範轉移之作。

Photo Credit: 商周

責任編輯:朱家儀

核稿編輯:翁世航