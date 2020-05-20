2020/05/20, 科學

《情緒跟你以為的不一樣》：動物能感受到情緒嗎，還是一切只是人類的錯覺？

《情緒跟你以為的不一樣》：動物能感受到情緒嗎，還是一切只是人類的錯覺？
Photo Credit: Miroslav Chaloupka / CTK via AP Images / 達志影像
我們想讓你知道的是

在了解動物能感受什麼方面，我們先將重點放在猴子和大猿，因為牠們是我們演化上的最近親。過程中，我們將發現動物是否共享我們感受的各種情緒……答案將帶來意想不到的轉折。

文：麗莎．費德曼．巴瑞特博士

我沒有養狗，但幾個朋友養的狗算得上是我的家人。我最愛的狗之一名叫羅迪（Rowdy），牠是黃金獵犬和伯恩山犬的混種。羅迪是隻愛玩、精力充沛的混種狗，隨時隨地都停不下來。就像牠的名字一樣（註1），羅迪愛叫、愛跳，大家都知道在其他狗或陌生人靠近時，牠會大聲咆哮。畢竟牠是隻狗。

有時，羅迪幾乎無法控制自己，這點曾經幾乎為牠種下禍根。有次羅迪跟牠的主人──我的朋友安吉（Angie）──外出散步，那時有個青少年靠過來拍拍牠。羅迪確實不認識那個男孩，於是開始吠叫，並且撲向這個男孩。

男孩看起來沒有受傷，而讓人嚇一跳的是，幾小時後男孩的母親（當時不在現場）報警將羅迪逮捕，還把牠登記為「可能有危險的狗」。可憐的羅迪在之後好幾年都必須帶著嘴套散步。如果羅迪又跳到某個人身上，牠就會被登記成殘暴，甚至會被撲殺。

男孩害怕羅迪，將牠知覺成憤怒而且危險。當你遇到狂吠不已的狗時，牠真的是感到憤怒嗎？或這只不過是領域行為，或是過度熱情地試圖表現友善呢？簡言之，狗能經驗情緒嗎？

根據常識，我們通常會回答：「當然可以」，羅迪在咆哮時感到情緒。許多熱門書籍探討這個議題，像是馬克．貝科夫（Marc Bekoff）的《動物的情感世界》（The Emotional Lives of Animals）、維吉尼亞．莫雷爾（Virginia Morell）的《動物智慧》（Animal Wise），以及格雷戈里．柏恩斯（Gregory Berns）的《狗狗如何愛我們》（How Dogs Love Us）等等。

好幾十則新聞故事告訴我們動物情緒的科學發現：狗會嫉妒、老鼠會經驗後悔、小龍蝦會感到焦慮，甚至連蒼蠅都會害怕逐漸接近的蒼蠅拍。當然，如果你跟寵物一起生活，你一定會認為牠們似乎能表現情緒行為：害怕地跑來跑去、開心地跳上跳下、難過地發出哀鳴、帶著愛意地低聲嗚嗚叫。

動物就跟我們一樣能經驗情緒似乎很明顯。（註2）《更勝言語：動物如何思考和感受》（Beyond Words: What Animals Think and Feel）的作者卡爾．薩非納（Carl Safina）簡潔地說：「那麼，其他動物有人類情緒嗎？是的，牠們有。人類有動物情緒嗎？是的，他們大部分相同。」（註3）

有些科學家就沒這麼有把握。他們認為動物的情緒只是錯覺：羅迪的大腦迴路會觸發生存行為、而非情緒行為。（註4）他們的看法是，羅迪的接近或撤退，可能是為了支配或順從，防衛自己的領域或避免威脅。這個論點推測，在這些情況中，羅迪可能經驗愉快、興奮、痛苦或其他各種情感，但牠沒有心智機制能經驗更多東西。

這種解釋相當令人不滿，因為它否認了我們自己的經驗。數百萬的寵物主人願意打賭說，自己的狗會生氣地咆哮、難過地垂著尾巴，以及羞愧地把頭埋起來。很難想像這些知覺是繞著某些普遍的情感反應，所建立的錯覺。

我自己也屈服於動物情緒的魅力。多年來，我女兒一直在她的臥房養一窩天竺鼠。有天，我們得到一隻幼鼠，名叫杯子蛋糕。第一週的每個夜晚，獨自一鼠待在陌生圍欄的杯子蛋糕，聽起來像是在哭。

有時我把她放在溫暖舒適的毛衣口袋裡四處走走，她會因此開心得吱吱叫。每當我接近籠子時，其他天竺鼠都尖叫著跑開，只有小小的杯子蛋糕會安靜坐著，就好像是等著我把她抱起來，然後立刻爬進我的頸窩用鼻子直蹭。在這樣的時刻，真的很難不相信她愛我。

有好幾個月的時間，杯子蛋糕都是我的深夜夥伴。在我工作的時候，她會窩在我的腿上低聲地嗚嗚叫。我家的每個人都懷疑，杯子蛋糕其實是披著天竺鼠外衣的小狗。然而，作為一個科學家，我知道我的知覺不一定能揭示杯子蛋糕的實際感受。

在本章，我們將根據動物的大腦迴路和實驗研究，有系統地探討牠們能感受什麼。我們必須拋開對自己寵物的多情感受，放掉本質主義的人類天性理論，小心謹慎地探究證據。科學家都相當同意，地球上的許多動物（從昆蟲、到蠕蟲、到人類）共享相同的基本神經系統設計。（註5）他們甚至或多或少同意，動物大腦是根據相同的一般藍圖建立。

但任何一個修繕過房屋的人都知道，在把藍圖化為真實的過程中，魔鬼就藏在細節裡。在比較不同物種的大腦時，即使大腦部位都有相同的網絡，串連中的細微差異有時就跟大規模的相似性一樣重要。

情緒建構理論促使我們詢問，動物是否具有產生情緒的三種必要原料。第一種原料是內感：動物是否有製造內感感覺並把它們經驗成情感的神經設備？第二種是情緒概念：動物能否學習純粹的心智概念，像「恐懼」和「快樂」，如果可以，牠們能否用這些概念預測，以此分類牠們的感覺並產生像我們一樣的情緒？最後的原料關於社會現實：動物能否彼此共享情緒概念，好讓這些概念能傳一代傳過一代呢？

在了解動物能感受什麼方面，我們先將重點放在猴子和大猿，因為牠們是我們演化上的最近親。過程中，我們將發現動物是否共享我們感受的各種情緒……答案將帶來意想不到的轉折。

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所有動物都會調節自己的身體預算以維持生命，因此牠們全都必定有某種內感網絡。我的實驗室與神經科學家溫．凡德弗（Wim Vanduffel）和丹特．孟提尼（Dante Mantini）聯手，開始在彌猴腦中驗證這個網絡，而且取得成功。（大約在250萬年前，彌猴與人類共享最後的共同祖先。）

彌猴的內感網絡，跟我們發現的人類內感網絡有一些相同部分，也有一些不同之處。彌猴內感網絡的結構是經由預測作用，方式就跟人類網絡一樣。（註6）

彌猴也可能經驗情感。當然，牠們不可能用言語告訴我們自己如何感受，但我以前的博士班學生伊麗莎．布利斯－莫羅（Eliza Bliss-Moreau）已經證明，彌猴在人類感到情感的相同情況下，也會表現相同的身體改變。

伊麗莎在加州大學戴維斯分校的「加州國家靈長類實驗動物中心」（California National Primate Research Center）研究彌猴。她讓猴子觀看300部其他猴子玩耍、打架、睡覺等等的影片，在此同時伊麗莎追蹤牠們的眼球運動和心血管反應。伊麗莎發現，當猴子觀看這些影片時，自律神經系統的活動，就跟人類看相同影片時的活動完全一致。

在人類中，這種神經系統活動跟他們感到的情感有關，意思是彌猴在看正向行為（例如覓食和梳理）時會經驗愉快的情感，在觀看負向行為（如畏縮）時會經驗不愉快的情感。（註7）

根據這些和其他來自生物學的線索，我們可以相當肯定，彌猴會處理內感和感到情感，如果這樣，那麼像黑猩猩、倭黑猩猩、大猩猩和紅毛猩猩等大猿當然也會感到情感。至於一般的哺乳動物，那就比較難確切地這麼說。但牠們絕對會感到愉快和痛苦，也會感到警覺和疲憊。許多哺乳動物具有看來跟人類相似、但功能不同的迴路，因此我們無法光靠檢視大腦串連來回答這個問題。

據我所知，目前沒有人專門研究狗的內感迴路，但牠們的行為似乎清楚顯示牠們擁有情感生活。那麼鳥類、魚類或爬蟲類又如何？我們無法確實知道。我必須承認，這些問題在我作為老百姓（我的丈夫在我卸下科學家身分時這麼叫我）時依然佔據我的心思。我在超市買肉或買蛋，或試圖除掉廚房裡該死的惱人果蠅時，無法不問問自己……這些生物有什麼感受？

我認為，最好假設所有動物都能經驗情感。我明白，這樣的討論很有可能把我們從科學領域冒險地逼向道德領域，如實驗室的動物是否疼痛和受苦、是否該為食用的目的而工廠式養殖生物，以及魚被魚鉤勾到嘴會不會痛等道德議題。在我們自己的神經系統中，緩解痛苦的自然化學物質──類鴉片，在魚、線蟲、蝸牛、蝦子、螃蟹和一些昆蟲中也找得到。就連小小的蒼蠅都可能感到痛，我們知道，牠們能學會避開與電極配對的臭味。（註8）

18世紀的哲學家邊沁（Jeremy Bentham）認為，唯有證明動物能感到愉快或痛苦，動物才屬於人類的道德圈內。（註9）我不同意。動物只要有任何可能會感到疼痛，就值得納入我們的道德圈。這會阻止我殺蒼蠅嗎？不會，但我會動作快點。

在情感方面，彌猴確實跟人類有重大差異。在你世界裡的許許多多物體和事件，從最微小的昆蟲到最龐大的山脈，都會造成你的身體預算波動，並且改變你的情感感受。也就是說，你有很大的情感棲位。然而，彌猴在乎的事不像你我這麼多。牠們的情感棲位比我們的小得多，遠方升起的雄偉山脈絲毫不會影響牠們的身體預算。簡單地說，對我們重要的事物比較多。（註10）

相關書摘 ▶《情緒跟你以為的不一樣》：狗會表現出內疚，但不是因為牠知道自己偷吃了餅乾

註釋
  1. 譯註：rowdy的原意是喧鬧、粗暴。
  2. 為了簡單起見，我將使用「動物」、「哺乳類」、「靈長類」和「猿類」等名詞僅代表非人類。當然，我們人類也屬於這些種類。
  3. 「動物情緒的科學發現」（scientific discoveries in animal emotion）：快速搜尋《時代雜誌》（Time）、《太平洋標準》（Pacific Standard）、《新聞週刊》（Newsweek）、《大西洋月刊》（Atlantic Monthly）、《波士頓環球報》（Boston Globe）、《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）、《今日美國》（USA Today）、《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）和《紐約時報》（New York Times），發現在2009到2014年間有26篇文章報導動物具有情緒。「狗會嫉妒」（dogs get jealous）：Harris & Prouvost 2014。「老鼠會經驗後悔」（rats experience regret）：Steiner & Redish 2014。「小龍蝦會感到焦慮」（crayfish feel anxiety）：Fossat et al. 2014。「蒼蠅都會害怕逐漸接近的蒼蠅拍」（flies fear the incoming flyswatter）：Gibson et al. 2015。「『他們大部分相同』」（they're largely the same）：Safina 2015, 34.
  4. 「而非情緒行為」（but not for emotion）：LeDoux 2014.
  5. 「相同的基本神經系統設計」（same basic nervous system plan）：Swanson 2012; Donoghue & Purnell 2005.
  6. 「大約在250萬年前」（about 25 million years ago）：Goodman 1999。從那時起，所有物種都演化成適合自己的棲地，因此我們的現代形式幾乎沒有演化比較的價值。但科學家在解釋實驗的結果時，大都竭盡全力地考慮這點。「就跟人類網絡一樣」（that the human network does）：Touroutoglou et al. 2016。更廣泛地說，彌猴和人類的大腦彼此非常相似（Barbas 2015），但有一些顯著改變，多數是在大腦前方（Hill et al. 2010），另外參見heam/info/macaque-1.
  7. 「觀看負向行為（如畏縮）」（watching negative behaviors like cowering）：Bliss-Moreau et al. 2013。另外參見heam.info/macaque-2.
  8. 「與電極配對」（are paired with electric schock）：Malik & Hodge 2014.
  9. 「能感到愉快或痛苦」（can feel pleasure or pain）：邊沁信仰功利主義，參見heam.info/bentham-1.
  10. 「對我們重要的事物比較多」（more things matter to us）：全球化就是大規模地擴張你的情感棲位，參見heam.info/niche-1.
書籍介紹

《情緒跟你以為的不一樣：科學證據揭露喜怒哀樂如何生成》，商周出版
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作者：麗莎．費德曼．巴瑞特博士
譯者：李明芝

本書作者麗莎．費德曼．巴瑞特博士，曾獲得美國國家衛生研究院先鋒獎和2019年古根漢研究學者獎（每年全球僅二人次），是國際知名的心理學家暨神經科學家。她在本書中以實驗室的縝密研究數據，佐以諸多其他科學的研究證據，說明大腦如何構建我們的情緒，情緒實際上並非生來就有，也非普世共通，而是你所身處的社會共識、文化與教養下的產物。情緒建構論，是一個能徹底改變心理學、醫療保健、法律體系以及我們對人類心靈理解的情緒新理論，本書更是情緒科學的典範轉移之作。

0220-情緒跟你以為的不一樣(商周)-立體書封300
Photo Credit: 商周

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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