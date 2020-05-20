《匱乏經濟學》：打包行李箱的比喻，可以說明「匱乏」何以會造成「權衡取捨的思維」

文：森迪爾．穆蘭納珊（Sendhil Mullainathan）、埃爾達．夏菲爾（Eldar Shafir）

權衡取捨的思維

一架現代的重型轟炸機費用是這樣：在三十幾座城市的現代化磚造學校。它等於兩座可供應六萬居民城市的發電廠。它等於兩間設備完善齊全的醫院。它等於五十幾英哩的混凝土高速公路。我們一架戰鬥機花的錢等於五十萬蒲式耳的小麥。我們一艘驅逐艦花的錢可以為八千個居民搭蓋新房子。 ——美國總統艾森豪，一九五三年

你在餐廳裡和幾個朋友共進晚餐。服務生幫你介紹今日特餐，順便問要不要來點飲料。你通常不會點餐前酒，不過菜單的內容吸引了你。你要如何決定該不該點？你可能要計算一下多久之後需要開車。你可能先看看有沒有其他朋友點酒精飲料。你甚至可能在想，到時候賬單是不是大家一起均攤。或者，你也可能考慮飲料十塊錢合不合理。不過，真正重要的可能是你沒有考慮到的。有個你沒問的問題：「如果點了飲料，那我要放棄哪個東西不點？」你不會問這個問題因為這聽起來有點蠢。感覺上你似乎可以不用為了點飲料而放棄點別的東西。感覺上這裡沒有「取捨」的問題。

想一想這有多麼了不起 。從基本的算術來看，這裡當然有取捨的衡量。不管你多麼有錢，你的錢總是有極限。如果你多花十塊錢買東西，你買其他東西時必然少了十元（即使這個「其他東西」是你留給子女的遺產）。這個十塊錢必定是從什麼地方拿出來的。但是感覺上卻常常不是如此。許多人在花十塊錢買東西時彷彿沒有經過取捨的考量。我們沒有需要為了買這個東西而在別的地方做出犧牲。想像最極端的情況，感覺上似乎我們的預算可以無止境地供應這個十塊錢。如果我們再繼續想下去，當然我們到某個程度就會知道並非如此，但是我們不會因為這個想法而做出行動。

不過，有些時候我們會察覺到這種取捨的決定。想像一下你正在節食，你考慮的也是同樣這杯餐前酒。就算是這個十塊錢的定價不會讓你想到取捨的問題，但是你會想到「卡路里多寡」的取捨。突然之間，這多出來的三百卡熱量必須列入計算。喝這杯餐前酒的話就得放棄一點別的東西。值不值得放棄飯後甜點？或者明天早餐的貝果？飲食控制讓我們變成卡路里的計算員。收支賬簿上必須平衡。我們感受到有了某個東西代表必須放棄其他東西。我們進入「權衡取捨的思維」（trade-off thinking）。

當然，對於預算較緊的人而言，十塊錢也許就像節食者的三百卡熱量：花掉的金額必須計算進去。在打包行李箱的比喻裡，小的行李箱迫使我們了解到放一個物品進去，意味著要把其他物品拿出來。打包大行李箱的人當他考慮要不要放一雙運動鞋進去時，他想到的只是他想不想帶。打包小行李箱的人想的則是他得把什麼東西拿出來才能挪出空間。

匱乏強制我們做權衡取捨思維。所有未能被滿足的需求俘虜我們的注意力，成了我們的當務之急。我們缺錢的時候，會特別注意賬單。因此當我們考慮買別的東西時，馬上會想到所有的賬單，取捨的思維也變得很明顯。當我們工作面臨緊縮的完成期限，所有必須完成的事成了心頭最重要的事。所以當我們想到要花一個小時做別的事時，該如何取捨又變得很明顯。當我們手頭上的時間或錢不是那麼緊，我們比較不會專注在這些問題，取捨的情況也就不那麼明顯。由此看來，權衡取捨的思維在先天上是匱乏導致的結果。

為了做更嚴謹的實驗，我們在波士頓一個車站裡對通勤者做一項調查。我們請他們列出考慮買一台電視機時會想到的所有事項。一些很明顯的考慮項目——電視的尺寸大小、螢幕解析度以及價格是否合理——都列了出來。當我們把採訪的樣本區分為較低收入與較高收入的兩個群組時，有一個模式浮現了。有一部分人出現權衡取捨的思維，他們不由自主想到「要買它的話，我得放棄什麼？」會問自己這個問題的幾乎都是貧窮的這一組。貧窮組提出取捨思維的幾乎是富有組的兩倍（七五％相對於四○％）。這是一個很明顯的差異，特別是我們設計實驗裡，這筆所得的支出最多只能算是匱乏的粗略替代品。有一些在分類中屬於富有組的，也可能正在體驗匱乏——舉例來說，有些人可能因為房屋貸款、信用卡賬單、大學學費貸款或是養家而感到負擔沉重。

當我們在印度進行同樣的研究時，出現一個很特別的狀況。我們發現匱乏是由個人預算和物件價格的相互關係決定。和前面的調查一樣，我們請受訪者設想買果汁機，富有組提到取捨權衡的不到三○％，而貧窮組則有超過六五％會提到。不過當我們問到更昂貴的物件——一台電視機——時，富有組和貧窮組都提到取捨的問題。我們會不會考慮取捨問題，與物件相對於我們預算的關係有關。果汁機對窮人而言占了預算很大一部分，對富人則非如此。相較之下，電視機即使對家境較富裕的印度人也是不小的花費。換另一個說法，果汁機引發一些人的匱乏感，但是電視機——由於它對所有人而言都是不小的預算——引發所有人的匱乏感，這就好比考慮到購買汽車，大多數美國家庭可能會出現取捨思維。

時間與金錢的寬鬆

打包行李箱的比喻說明匱乏何以會造成取捨思維。我們打包大行李箱比較隨意。不是每個細縫和夾層都被塞滿。到處是沒有利用到的空間。我們把這些空間稱為「寬鬆」（slack）——也就是我們預算裡面因為打包方式而原封未動的部分。這是典型大行李箱會出現的情況。寬鬆的出現是因為我們打包時仍有空間，沒有匱乏心態，也是當我們體驗到充裕時，會出現管理資源的特有方式。寬鬆的概念可以解釋我們會考慮（或不考慮）取捨問題，並注意（或不注意）到價格問題。

想像在打包一個大行李箱之後，你又想加點東西。你只要把它放進去就行了。沒有物品要拿出來。你也不需要重新安排擺放位置，因為行李箱本來就還有多的空間——它具備寬鬆。不過，若是較小的行李箱，要加放物品就必須把別的東西拿出來。正是因為寬鬆讓我們感覺不到取捨。餐前酒的十塊錢要從哪裡來？如果你手頭很寬裕，餐前酒似乎花不了什麼錢，因為就某方面而言確實是如此。「寬鬆」幫你付賬，「寬鬆」讓我們擺脫取捨的考慮。

我們都體驗過時間上的寬鬆。在不是太忙的一週，我們安排行程表比較鬆散。你在兩個會議中間安排十五分鐘的空檔，平常比較忙的時候，你可能會趁機打一通電話。多出來的時間就在那裡，就像你在家裡隨便放的零錢，你沒有衝動去用它。你不會勤奮工作讓事情更緊湊。當同事告訴你會在十點到十一點之間打電話給你，你也不會要她把時間約的更確切一點；你空出整個小時的時間來等她這通大約要講三十分鐘的電話。

許多人同樣也享受金錢的寬鬆。一項研究顯示高收入的購物者沒注意自己花費的機率比其他人要高出一倍，因為他們「不需要；他們賺的錢夠多」。一項荷蘭的研究發現比較富有的人心裡根本不會去盤算自己的預算。財務規劃者往往也會先假設寬鬆的存在。他們可能細心計算大的項目，但是剩餘的部分往往任憑你花用。比如說理財雜誌主編理查．詹金斯（Richard Jenkins）就在網路媒體MSN Money上建議留十％去做高風險投資的所謂「趣味錢」（fun money）——它是預算中的寬鬆，字意上就是隨便玩的錢。

當然，刻意而小心避免花光所有的錢應該是合情合理的。為預期以外的花費留點空間應該是清醒、謹慎而且明智的策略，也是對生命種種難以逆料的意外投一份保險。就算你到飛機場只需要半小時，你還是會在四十五分鐘前出發，以防萬一。不過我們在這裡指的寬鬆，並不是為了不可預期的事刻意預留空間，因為實際上那是經過仔細盤算的結果。你可能在行李箱預留空間給稍後必定會發生的事，比如說在羅馬停留時買些禮品。不過要注意，這是有意的寬鬆，這裡預留的空間跟已放進去的東西一樣，都是事先經過你細心的安排。

而我們所指的寬鬆則不是刻意留下來不用的空間，而是在充裕狀況下打包所出現的副產品。在境況順利的時候，我們不會仔細計算每一分錢。我們選擇買的房子和車子都有足夠的空間讓全家人感到舒適。為維持在安全的預算範圍之內，我們心裡大致知道可以多久一次上什麼樣的館子。我們選擇度假的地點也是大致自己負擔得起，而不是計算銀行戶頭有多少存款，選擇剛好不超過預算上限的旅遊地點。這種思維模式是「充裕」（abundance）所具有的特徵之一，而寬鬆就是它的結果。

為何窮人到頭來總是比較缺少寬鬆，而富人總是較具備寬鬆？用一個大自然的比喻可以說明我們的答案。

窮蜜蜂與富黃蜂

任何人造的建築都比不上一座蜜蜂的蜂巢還仔細。年輕的工蜂大口吞下蜂蜜，分泌出少量的蠟。它的轉換幾乎不成比例：一磅的蠟需要八磅的蜂蜜，相當於九萬隻蜜蜂從花朵採蜜所蒐集到的量。蜜蠟被蒐集成小塊狀，蜜蜂便會聚集在一起，利用體溫來加熱以打造它的形狀。蜜蜂就這樣慢慢如瓷磚排列一樣造出蜂巢。這個工程全靠一點一滴累積，而且上頭並沒有老闆的監督。你可以想像一下用一粒細沙、一粒細沙慢慢堆出沙灘的城堡，從頭到尾沒有停下來估算進度到哪兒，而且也沒有任何人提供指示。想像一下幾百個朋友和你在黑暗中一起做這件事。但是蜜蜂做到了。蜜蜂造出蜂巢的隔牆，令人贊嘆地，交點都是一百二十度，以目視看來都是完美的正六角形。每個隔牆厚度不到○．一公釐，誤差範圍只有正負○．○○二公釐。這只有二％的誤差容許度——以建築標準而言已相當不錯。相較之下，美國國家標準技術研究所對於建築的加工夾板寬度，允許的誤差容許度是一○％。

黃腰胡蜂也要築巢，不過牠們築巢用的是泥土。牠們會用毒針刺死蜘蛛，最多可以把二十幾隻蜘蛛塞入巢中，在上面產卵，並把蜂窩封起來。孵化的幼蟲以這些屍體為食，在封閉的巢穴裡過冬。和蜜蜂不同的是，黃蜂並不是優雅的建築師。蜂巢每個隔間大致成圓筒狀，但是排列很不整齊，完全不像蜜蜂那般精準。

為何蜜蜂建造如此精密的建築而黃蜂卻如此雜亂？原因在於匱乏。黃蜂的建築材料非常充裕——泥巴。蜜蜂的建築材料相當稀缺：蜂蠟。蜜蜂的蠟——就如小行李箱的空間和艱困時期的現金一樣——需要儘量節用。建築不良就意味著浪費蜂蠟，這也成了追求效率，必須細密打造的動機。相對的，黃蜂有充裕的材料，有大量的泥土可以揮霍。黃蜂可以容許寬鬆——建造得隨意雜亂一些——因為牠們的建築材料很廉價。蜜蜂辦不到是因為牠們的材料昂貴。

有些時候同樣的情況也發生在窮人與富人的身上。想像一下在打包一個行李箱之前，你把要帶的東西先攤在床上，依照物品的重要性從左到右依次擺放。如果這次要出門三天，第一套內衣褲應該在最左邊；第五套則在最右邊。你現在開始把重要的東西由左到右依序放到行李箱裡。在行李箱裝滿時應該已經放了不少東西，這時候要放的應該已經是你不太在意的物品，像是第五套內衣褲這類的東西。「富人」行李箱裡享有的空間來自於他放棄無關緊要的物件。「窮人」行李箱已經塞滿了，但仍有些很重要的物件無法放入。空間對小行李箱而言相當珍貴，隨著行李箱變大，空間的限制也就越來越無足輕重。經濟學家把它稱為「邊際效用遞減」（diminishing marginal utility）：你擁有的越多，每個再增加的物件對你就越沒有價值。

這裡幾乎可以說是一整套經濟學的運作邏輯：窮人的寬鬆較少是因為情況不允許。供打包的材料——也就是行李箱裡的空間——對富人而言就如泥土一般廉價，但對窮人就如同蜂蠟一般昂貴。所以富人打包就像黃蜂，隨意、無效率、而且具有寬鬆。窮人就如同蜜蜂，精打細算，而且不存在寬鬆。

它同時也有深層的心理學運作。當富人和窮人打包打到一半暫停下來，他們各自都還有一些東西在行李箱外。由於沒有放入的物品對窮人而言具有更大的價值，這些物品會成為他們的焦慮。窮人對這些物品出現隧道效應忍不住會去想：「我能不能重新安排，把這些也擺進去？」打包這件事抓住他的注意力，因為沒放進去的東西可能很要緊。當富人停下來時，還沒放入的東西已經不太重要。它們也可以加進去，也可以放著不管。富人留下了寬鬆是因為他們對打包這件事已經不太投入。

相關書摘 ►《匱乏經濟學》：小販的情況正是我們稱為「匱乏陷阱」的典型

書籍介紹

本文摘錄自《匱乏經濟學（新版）：為什麼擁有的老是比想要的少？面對匱乏感最強烈的時刻，你該如何做聰明抉擇？》，遠流出版

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作者：森迪爾．穆蘭納珊（Sendhil Mullainathan）、埃爾達．夏菲爾（Eldar Shafir）

譯者：謝樹寬

這是最好的時代，還是最壞的時代？

雖然這個問題沒有定論，但可以肯定的是：這是個匱乏感最為強烈的時代。在豐裕的物質之海，人類卻因匱乏而窒息。

在消費主義的邏輯下，供給被無限擴大，需求也被無限擴大，但是個人的資源並沒有相應提高，人的「匱乏感」因而大幅提昇。為了生產，人被無情地驅策，不斷提高產能；為了消費，人要賺更多的錢，去滿足需求與慾望。

人為何總在最後期限之前才把事情完成？貧困為何讓人難以脫身？組織企業為何陷入四處救火的困境？為錢發愁的人為何較難控制衝動？孤單的人為何不容易交到朋友？這些問題看似毫不相關，但是在背後，作者看到同樣的原因：人的生產力與消費力不斷受到剝削。換言之，人不斷處於匱乏之中。

匱乏不僅是一種現象與狀況，久而久之，它會改變心理機制，使得人進入「匱乏模式」，而以錯誤的方式回應，陷入惡性循環。

行為經濟學是認知心理學與經濟學的新領域，探討人在什麼認知之下做了什麼決定，不管是在臉書上按了「讚」，還是決定購買（或不買）某個東西，都有心理學的基礎，也有經濟學的意義。《匱乏經濟學》以行為經濟學的最新研究、令人印象深刻的有趣案例，提供了理解的新方式，也告訴個人與組織要如何管理匱乏。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九