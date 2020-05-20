《匱乏經濟學》：小販的情況正是我們稱為「匱乏陷阱」的典型

文：森迪爾．穆蘭納珊（Sendhil Mullainathan）、埃爾達．夏菲爾（Eldar Shafir）

匱乏陷阱

只要有時間，到哪兒都是步行可到的距離。 ——史蒂芬．萊特（Steven Wright）

印度清奈的科亞姆貝都市場相當壯觀。綿延四十幾英畝的土地上擠滿兩千五百多家商店，賣的東西從芒果到萬壽菊無所不有。成千上萬的顧客穿梭在多彩的陳列商品之間，有如尖峰時刻的地鐵站。各種事物讓人目不暇給。不過這裡最有趣的東西偏偏也可能是最容易錯過的。

在黎明來臨之前，街頭小販就會到達市場。來到世界上比較貧窮城市的人，都看過甚至買過路邊攤的東西。在清奈的攤販就坐在地上，有些會有個小攤位，有的則只有鋪塊毯子，叫賣著蔬果和鮮花。他們的商業模式很簡單。一名典型的小販每天早上大概買一千盧比（約二十美金）的貨。她一整天下來大約收入一千一百盧比，賺到一百盧比的毛利（比兩塊美金多一點）。她的生意用到兩個成本：她個人的勞力和她每天買貨所需要的一千盧比。有些攤販一千盧比是自己的錢，不過大部分攤販（照我們的統計數據是六五％）是借來的。而且這筆借貸可不便宜：平均攤販借錢的日利率是五％。換句話說，一天下來，一百盧比的毛利有一半要付利息。這些小販借錢的利息，或許是科亞姆貝都這裡最吸引人的故事。

你也許會覺得，只有經濟學家才會把「吸引人」跟「利息」這兩個詞連在一起用，不過，請你再想想。幾乎每個小販的預算裡都有小小的寬鬆，讓她必要時可以轉圜。她可以喝杯茶、買點dosa（印度的脆餅）這一類零食，或是給孩子、孫子買點糖果。如果說她每天都不把這五盧比花掉，而拿這錢去補貨的話。她每天就可以少借五盧比。似乎小販需要兩百天才可以擺脫掉一千盧比的債務。不過事實上，她只要五十天。這就是複利的威力（特別是當利率很高的時候）。每天五％複利累積非常快。

這個成效非常驚人。每天省下一點點，小販五十天之內就可以擺脫債務。擺脫債務之後，每天工作的收入都會加倍。任何可以讓窮人一個月內收入增加一倍的社福計劃應該都算是很驚人，好到讓人不敢置信。雖然每個攤販都能參加這個「計劃」，卻沒有人會好好運用。而且一再堅持己見。在我們的採訪樣本裡，一般攤販平均借貸的時間為九．六年。

攤販掉入了陷阱。不過特別有趣的部分在於她如何掉入陷阱。我們習慣認為匱乏是現實的一部分。有些時候也確實是如此。生活在發展中國家，每天只能支用一美元的人，和生活在已開發國家可支用一百美元的人，他們之間的差別與他們的行為沒有太多相關，真正相關的是他們的出生地。不過有一些匱乏——例如這些攤販——則是和人類行為有關。攤販不同的行為表現，就可以讓自己的貧窮程度大為減輕。

小販的情況正是我們稱為「匱乏陷阱」（scarcity trap）的典型：在這狀態下，人的行為促成自身的匱乏。在「匱乏陷阱」中的人就和小販一樣，可能原本就存有非自己所能控制的匱乏因素。如果小販生在紐約，她應該會富有得多。不過我們特別有興趣的是什麼行為導致了匱乏。我們更希望了解，何以匱乏會導致這樣的行為，我們在匱乏模式下的作為，又是如何讓匱乏自我延續甚至自我擴大。

想像有菲利克斯和奧斯卡兩個學生。菲利克斯每個週末都花很多時間在學業上，作業也都按時交。他既忙碌但也很從容。奧斯卡恰好相反，他同樣有天分，上的課程也一樣，但時間卻不夠他用。他要花更多時間準備功課，老是覺得來不及，每個禮拜都要匆忙趕做遲交的作業。為什麼奧斯卡會這麼忙？他上的課並沒有比較多，他也不是能力比較差。事實上，奧斯卡只不過落後了一步：他在做的是上個禮拜的作業。對菲利克斯來說，因為他剛聽完課，所以對內容印象都還很深刻。奧斯卡則不一樣，他必須花更多時間回想上個禮拜上了什麼，同時又得注意不要跟今天早上講課內容（還沒有忘掉的）混淆。奧斯卡花更多工夫，但是完成的卻越少。奧斯卡就是落後一步。

在金錢方面落後一步也是一樣。想像一下菲利克斯和奧斯卡是兩名農夫，每年都種同樣的作物。菲利克斯靠自己的儲蓄買種子、肥料和支應收成之前的生活費用。奧斯卡則是靠借貸解決上述的花費。一如學生菲利克斯比較從容不迫，農夫菲利克斯也是手頭比較充裕。奧斯卡可以支用的錢更少了。雖然菲利克斯和奧斯卡兩人賺到同樣的收入，奧斯卡有部分的錢必須支付借貸的利息。同樣的問題在於奧斯卡就是落後一步。菲利克斯的收入拿去投資下一季的作物；奧斯卡的收入則拿去付上一季的借貸。

這些情境說明匱乏不只是關於實體的資源。在兩個例子裡，菲利克斯和奧斯卡可用的資源相同，但是只有奧斯卡體驗到匱乏。在第一個例子裡，菲利克斯和奧斯卡有同樣的工作和同樣的時間；在第二個例子裡，他們有同樣的土地和同樣的收入。出現不同的結果是由於他們對資源運用的方式。

菲利克斯和奧斯卡的鮮明對比正好為我們的匱乏陷阱做了說明。兩者都面對明確的制約，但是奧斯卡卻因為自己的行為而困在匱乏之中。更廣泛來說，匱乏陷阱不只是實體上資源的短缺。它是基於對這些資產的誤用而出現效能上的短缺。它讓人持續落後一步，持續支付前一個月的花費。它也是一種管理和運用所有物的方式，以致於看起來以及感覺上比實際有的還要少。最初的匱乏與其後的行為結合導致匱乏的擴大。

我們在觀察匱乏時經常忽略這個特徵。我們可能看到農夫奧斯卡不斷借錢，心裡會想：「他錢花得太多了。他不懂儲蓄。」我們可能看到學生奧斯卡熬夜準備功課而無法如期繳交作業，心裡會想：「他用功過度了。他應該慢下腳步。」不過一旦我們理解到陷阱的邏輯，我們就可以很簡單地說：「奧斯卡錢花得太少（別忘了，跟他同樣土地大小的菲利克斯花的錢還比較多）」或者說「奧斯卡功課做得不夠（他用的時間精力更多，但是完成的卻沒有比菲利克斯多。）」問題不在他們花多少時間或金錢，而是在他們對時間和金錢是如何使用的。持續不斷借貸的人，花比較少錢在自己想要的東西上；他的一大部分收入必須拿去支付貸款。進度持續落後的人用比較少的時間來完成工作；他有很多時間是用在追趕進度。更具體地說，我們看到印度小販的情況也許會認為他們存下來的錢太少。我們會認為他們的收入太少。這當然沒有錯。不過還有另外一個理由讓他們困在匱乏的陷阱裡。

在這章裡，我們要描述匱乏陷阱，它運作的方式以及我們為何會落入其中。還要說明為什麼我們就像小販，不會每天省下五盧比一樣，不去做可以讓我們脫離匱乏陷阱的事。

挖東牆補西牆

想了解為何我們會被困住，我們必須先了解匱乏陷阱一個常被忽略的特徵。在我們的研究中，最早遇到這個情況是在印度的塔米爾納德農村地區與經濟學家費伊（Michael Faye）進行珠寶借貸的研究。這種貸款類似於珠寶的質押典當。我們合作的對象是一個貧窮村落的銀行，他們提供年利率一三％的珠寶貸款，我們很驚訝地發現，客戶習慣上比較偏好跟當地的錢莊打交道，而他們收的利息要高出許多，利率超過七○％。村民普遍認為珠寶貸款是用在緊急狀況；它們是最後萬不得已的手段。而錢莊則永不打烊。它的時間很靈活。即使在週末敲門也可以借到錢，銀行則只有平常日和週六部分時段營業。不過，在緊急的時候恐怕也不能等。你陷入隧道的時候就是會這麼做。這似乎很有道理，至少乍看之下是如此。

不過接下來我們查看資料來了解到底哪些算是緊急狀況。排在第三位的看似很合理：那就是醫療費用。排名第二和第一則較讓人困惑：學校學費和購買種子。照理說，人們很早之前就應該知道學校什麼時候要繳學費，什麼時候需要錢買種子。為什麼這也算緊急狀況？事實上，我們進一步研究發現，連一些醫療費用也不算真正的緊急狀況；有些錢是用在預先安排好的手術，像是切除白內障或是分娩。為什麼人們要在最後一刻才對這些事件做反應？為什麼他們把這些例行的、事先排定的事件當成意外？

當然你也一定經驗過類似的情況。當你專注於應付這個禮拜，你就不會顧慮下星期該如何的種種細節。接著一個星期過後，一些原本理當可以預期到的事突然讓你措手不及。你忘記很早之前就知道用得到，但必須提前一星期前預購的折扣機票，或者你很尷尬地告訴伴侶，很早之前你們熱烈討論要一起去看的表演，門票已經賣完了。在工作方面，在狂亂中完成一個計劃之後，你震驚地發現另一個計劃案只剩兩天就必須完成。不久之前，它的最後期限明明還有幾個星期，而你老早就「知道」的事如今變成一個殘酷的意外。

隨期限到來才赫然發現的意外，我們把它導致的情況稱為「拋接球效應」（juggling）：一件急事接著另一件急事不斷迎面而來。拋接球效應是隧道視野很合理的結果。當我們陷入隧道視野，我們片面且暫時地「解決」了問題。我們在當下做好我們能做的，不過它給未來又製造新的麻煩。今天的賬單產生一筆借貸，它會成為未來另一張（比現在金額稍微更大一點的）賬單。簡便的治療方法可能暫時有效，但是我們將來可能要花更多錢做醫療。如耍特技般手上同時拋接好幾個球時，我們在隧道視野中只能注意最快掉下來的那顆。有些時候我們可以把問題完全解決。但是更多的情況是，我們只是及時把球接住，馬上又得把它丟回空中。

可預測的事件會被當成措手不及的意外，原因就在於拋接球效應。你在拋接球時，你的隧道視野專注在這快掉下來的球，你會忽略其他在空中的球。當那些球「突然間」落下來，它們對隧道視野的接球者而言是新奇的事，你也可以說它是讓人震驚的意外。旁觀者也許早就已經注意到球要掉下來了。對旁觀的人而言，我們知道繳學費的時間快到了。對財務上有如拋接球一般應接不暇的窮人來說，繳學費這件事只有真正事到臨頭時，才會感覺到它的存在。

這種應付匱乏的方式，會導致收支明細表混亂不堪。由於我們不斷用最簡便的解決方式來應付最立即的問題，經過時間累積之後，這些臨時應變的處理方式會製造出一套複雜的責任承諾網絡，其結果就是一團混亂的資產與義務關係。對忙碌的人而言，這代表的是像我們第一章裡談過的沉重而扭曲的時程表，「幾乎要崩垮」的一大堆待做事項和更動時間的約定。對窮人而言，這意味著複雜的財務關係。在《窮人的投資組合》（Portfolios of the Poor）這本有趣的書裡，非常詳實的研究顯示，窮人平均使用大約十種不同金融工具。在孟加拉有一種工具——一種短期無息貸款——在一年之內有四十二個家庭運用它超過三百次。在這個調查裡面，從年頭到年尾，窮人在任何時間都是同時向多方借出或借入金錢，這個拼貼起來的結構，是經年累月隧道視野專注在當前最迫切問題累積下來的結果。

不管是買新東西或做新投資決定，如今都必須循著這個日益複雜的拼貼結構。前面每一個決定都會牽扯到隨後每個決定，讓它變得更複雜艱鉅。隨著拋接球效應，我們因為自己的行為而把問題變得更加複雜。匱乏陷阱中混亂的收支明細表又增加我們達到收支平衡的複雜度與挑戰性。

拋接球效應不只是時間上的忙碌。在一些地區，窮人身兼好幾個工作，真的很忙碌。不過有些地方的窮人，即使有很多空閒，他們還是在拋接球。對農民而言，收成期的尾聲最會出現這種拋接球現象。在這個時候前一季收成的收入已經快要用罄。在我們的研究中，這個時期人們的流動智力變得較低，執行控制力也會減弱。而同樣在這個時候，農民除了等待作物成熟，也是最無事可做的時期。使用時間的資料顯示，他們每天的工作時數很短，但是其中有很多拋接球的情況會出現。拋接球不只在時間上有所延誤，而是心裡同時想許多事情。一個人的認知頻寬有很大一部分被空中即將落下的那一顆球所佔據。

匱乏陷阱就是由這兩個特徵——落後一步和拋接球效應——所界定。在匱乏陷阱中的生活就是你實際有的，要比你能夠擁有的還要少。它一直在追趕進度，處理每一個即將落地的球，以及東拼西湊的最後結果。而它有很大部分的原因是匱乏下的行為造成，所以這裡有個很明顯的問題。為什麼？如果一個固定的資源有好幾個可以處理的方式，為什麼我們會堅持落入那個極端無效率的方式？我們為什麼不走出這個陷阱？

相關書摘 ►《匱乏經濟學》：打包行李箱的比喻，可以說明「匱乏」何以會造成「權衡取捨的思維」

書籍介紹

本文摘錄自《匱乏經濟學（新版）：為什麼擁有的老是比想要的少？面對匱乏感最強烈的時刻，你該如何做聰明抉擇？》，遠流出版

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作者：森迪爾．穆蘭納珊（Sendhil Mullainathan）、埃爾達．夏菲爾（Eldar Shafir）

譯者：謝樹寬

這是最好的時代，還是最壞的時代？

雖然這個問題沒有定論，但可以肯定的是：這是個匱乏感最為強烈的時代。在豐裕的物質之海，人類卻因匱乏而窒息。

在消費主義的邏輯下，供給被無限擴大，需求也被無限擴大，但是個人的資源並沒有相應提高，人的「匱乏感」因而大幅提昇。為了生產，人被無情地驅策，不斷提高產能；為了消費，人要賺更多的錢，去滿足需求與慾望。

人為何總在最後期限之前才把事情完成？貧困為何讓人難以脫身？組織企業為何陷入四處救火的困境？為錢發愁的人為何較難控制衝動？孤單的人為何不容易交到朋友？這些問題看似毫不相關，但是在背後，作者看到同樣的原因：人的生產力與消費力不斷受到剝削。換言之，人不斷處於匱乏之中。

匱乏不僅是一種現象與狀況，久而久之，它會改變心理機制，使得人進入「匱乏模式」，而以錯誤的方式回應，陷入惡性循環。

行為經濟學是認知心理學與經濟學的新領域，探討人在什麼認知之下做了什麼決定，不管是在臉書上按了「讚」，還是決定購買（或不買）某個東西，都有心理學的基礎，也有經濟學的意義。《匱乏經濟學》以行為經濟學的最新研究、令人印象深刻的有趣案例，提供了理解的新方式，也告訴個人與組織要如何管理匱乏。

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九