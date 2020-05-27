《晶子曼陀羅》書評：佐藤春夫晚期代表作，虛實間勾勒人性情慾

文：黃郁書

最近剛加入聯合文學閱讀俱樂部，收到的第一本新書就讓人驚喜，是佐藤春夫的經典作品選《晶子曼陀羅》。佐藤春夫和芥川龍之介、谷崎潤一郎是同年代的代表性作家，不過他在台灣被翻譯的作品不多，我原本對佐藤春夫也很陌生。所以最初對這本書有興趣，是因為讀過幾首與謝野晶子的短歌，對她的真性情印象深刻，因此收到書後不顧順序，直接跳進當中最長的一篇〈晶子曼陀羅〉。

那人未歸，

漸暗的春夜裡——

我的心

以及小琴上

亂之又亂的髮

——與謝野晶子

〈晶子曼陀羅〉是春夫晚期的代表作，他以半傳記半虛構的方式，細細刻劃晶子的前半生。從鳳晶子的成長與少女時期，她和前輩與謝野鐵幹、好友登美子的三角關係，到成為鐵幹正式妻子後的生活和情感起伏，同時還有日本明治期間，詩社、文人之間的恩怨，詩歌文學、詩人名氣與歷史事件的相互牽動，虛虛實實，穿插以大量短歌，讀來很精彩過癮。

鐵幹和晶子身處的時代，正好是明治維新後，日本新舊交替、東西文化衝擊的時代。當時舊派詩人的和歌，延續了千年以來的傳統詩歌形式，但缺乏真正的情感，與時代的生命力逐漸脫節。在眾多新創立的詩社和雜誌中，年輕的與謝野鐵幹高舉革新短歌的大旗，提倡有「雄風」之詩，引發熱烈迴響，登美子和晶子仰慕他、稱他為老師，兩位少女也結為好友，對詩歌文學懷抱著同樣的熱愛。三人你來我往，乘著青春愛戀創作了許多新穎、抒情的和歌，短短數句，文字直白，鮮明的情境裡飽含詩人此刻的情感，非常有畫面感和節奏感。

早晨不冷

京都山裡

腳踩落地茶花的人

對鶯親密呀

不說道

不想往後

不問聲名

在這裡戀愛的我們

——與謝野晶子〈掉落的茶花〉

正如晶子日後教女弟子的：「希望短歌進步，就談戀愛吧！」雖然後來，鐵幹和晶子的婚姻沒那麼順遂，鐵幹和前妻、登美子等人曖昧不清，晶子創作了更多短歌，熱烈的怨恨的嫉妒的，等待的痛苦的感嘆的，也充滿女性自覺。三人的糾葛，直到登美子死後都難以釋然，加上隨著戰後的政經社會氛圍變遷，晶子的名聲日益響亮，鐵幹卻逐漸過時，夫妻倆猶如魔王和女怪互相怨懟。可是也許，因為心底還刻印著、惦念著〈掉落的茶花〉裡那樣單純的真心，所以兜兜轉轉終究一起走到了最後吧。

談了這麼多晶子，終於回過來從頭開始看這本佐藤春夫經典作品選。原來，編排在最前面的是他的多首情詩，而他與好友谷崎潤一郎、以及谷崎之妻千代也有長達十年的愛恨情仇。忽然覺得，佐藤春夫能把〈晶子曼陀羅〉寫得這麼深刻，一方面是他仰慕晶子、感謝晶子對他才華的賞識，另一方面也是真能體會晶子深陷的三角戀情、在她的故事中折射照見了自己吧。不過，在春夫的幾首詩作當中，比起苦澀感傷的詩歌，我更喜歡他淡筆勾勒的、少年時代的初戀：

收集掉落的松葉

宛如少女的妳

在掉落的松葉點火

宛如少年的我。

少年與少女相依偎

圍著搖曳的火

二人高興地牽手

做沒有結果的夢

落日裡揚起的煙霧

若有似無地些微的

海邊之戀的虛幻

亦如掉落的松葉之火

——佐藤春夫〈海邊之戀〉

詩作之後，收錄了幾篇春夫早期的短篇小說，可以看出他非常擅於描繪奇想、幻想，從森林深處老洋房的西班牙犬，李太白躍入江中撈月而變成一條魚游回天界，到漫漫田園時日裡，為鄰人、狗兒、遠山、飛蛾都平添了故事。最有意思的一篇，是代表作〈田園的憂鬱〉，他的田園憂鬱，是以為來到了理想生活，能徜徉悠閒平靜的自然，卻發現自己鎮日困在破舊屋舍裡，環繞他的是生病的薔薇、被鄰居咒罵的狗兒，而他彷彿也要隨著周遭的一切，在光陰之間乾枯腐壞了。

他走向溪谷

追尋淡忘的事物：

背影瘦削，

肩上

春日的陽光孱弱。

——與謝野晶子

比起影響現實，文學似乎更常被現實影響，但幸好還有幻想與詩歌，能夠作為與現實對抗、拉鋸的方式，而佐藤春夫的創作，即是這樣的代表吧！

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

書籍介紹

本文摘錄自《晶子曼陀羅：佐藤春夫經典作品選》，聯合文學出版

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作者：佐藤春夫

譯者：林水福

台灣首本翻譯佐藤春夫經典代表作

本書收錄日本大正、昭和時期唯美派作家──佐藤春夫經典作品，對台灣讀者來說，或許不是那麼為人所熟知，但在日本，佐藤春夫與谷崎潤一郎、芥川龍之介齊名。在1920年，他曾到台灣旅遊，寫下許多有關台灣的作品，今年，正好是他訪台一百週年。這次選譯的佐藤春夫代表作，包含了小說與詩，盼能讓更多讀者認識這位與台灣頗有淵源的日本文豪。

秋天深夜的女子腳步聲，想著她會否來敲自己的門？

森林裡出現的謎樣西式豪宅，裡頭為何空無一人？

詩人李白為撈月影而溺水，醒來後變成魚，是夢是真？

農村女孩被哥哥轉手賣掉，是否還有機會回到故鄉？

憂鬱青年和妻子搬到鄉下，夢想中的田園生活能實現嗎？

最後收錄的〈晶子曼陀羅〉，是佐藤春夫晚年的代表作，描繪日本傳奇女詩人──與謝野晶子的前半生，訴說晶子和同為詩人的伴侶鐵幹、好友登美子三人複雜的戀愛關係。經歷感情的磨難，晶子從生澀的創作者，成長為日本著名的女詩人。這篇精彩的作品，亦可說是仰慕晶子的春夫，為她所寫的情書。

春夫也陷入愛情難題，好友谷崎潤一郎長年冷落妻子千代，戀上小姨子聖子，春夫對千代由同情轉為愛憐，向好友表達願意娶千代之意，而潤一郎想娶聖子，願「讓妻」給春夫。不料，聖子變心，潤一郎不願兩頭空，反悔對春夫的承諾，春夫盛怒與潤一郎絕交，只能把對千代的思念與痛苦化為詩篇，三人的愛恨情仇長達十年，本書中也收錄了「讓妻事件」的始末。

特別收錄：佐藤春夫為何戀上好友谷崎潤一郎之妻？驚動日本文學史的〈谷崎潤一郎讓妻佐藤春夫事件始末〉，敘述這一場文豪之間長達十年的愛恨糾葛。

「日本新宮市立佐藤春夫記念館」珍稀影像蒐錄！

Phoot Credit: 聯合文學

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航