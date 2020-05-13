台灣今日又零確診，雙鐵有望恢復車廂用餐、自由座

台灣今（12）日無COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）新增確診病例，連續6天零確診，並已連續31天無本土病例。指揮中心在記者會上強調，防疫新生活不分行業，個人遵守防疫措施、業者落實控管，就能逐步有條件解禁。

中央流行疫情指揮中心表示，國內今日無新增病例，累計375人解除隔離。敦睦艦隊36列確診隔離者中，已有15人出院；129名印度返台民眾，目前1人有呼吸道症狀後送醫，其餘持續於集中檢疫所密切健康監測。

指揮官陳時中表示，疫情雖趨緩，民眾仍應保持社交距離，隔板和梅花座亦有幫助，並希望各場所、活動主辦單位能建立實名制和人流控管。中央尊重地方管理權限，若地方政府有疑義，可和中心討論。

防疫人員補助飯店住宿

交通部長林佳龍在記者會宣布，將防疫人員納入旅宿要點，即日起至6月30日，符合資格的醫事人員，經衛服部認定有需求，每房每日補助1500元，不分平假日。林佳龍指出，防疫人員工作壓力大，又擔心將病毒帶回家，讓防疫人員能紓壓、安心，是這個政策最大目的。

雙鐵、會考能否解禁、不戴口罩？

對於記者提問雙鐵何時放寬規定，林佳龍表示，短時間內仍要維持戴口罩，但考慮提早恢復自由座，座位配置也會放寬管制；陳時中補充，也會慎重考慮開放車廂內飲食。

本月16、17日將進行國中會考，有民眾反映天氣變熱，戴著口罩應試很不舒服，希望能放寬限制。指揮官陳時中表示，由於會場內可能接觸到很多不特定的人，目前不考慮放寬。

公費留學期限可否延長？

有記者提問，國外因疫情而有許多學校停課，若公費留學生受影響，能否延長期限。經副指揮官陳宗彥確認後，只要向教育部提出申請，就能延長出國期限。

指揮中心表示，全球累計429萬3320例確診，分布於186個國家／地區；病例數前5名為：

美國139萬1203例

俄羅斯23萬2243例

西班牙22萬8030例

英國22萬6463例

義大利22萬1216例

全球確診病例中有29萬0507死亡，死亡數前5名為：

美國8萬3248例

英國3萬2692例

義大利3萬0911例

法國2萬6991例

西班牙2萬6920例

責任編輯：林宜萱

核稿編輯：黃筱歡