《寄生上流》的階級鬥爭：管家丈夫想殺害的首要目標，為何是基宇與基婷？

「爸爸，接下來的計畫是什麼？」——《寄生上流》，基宇台詞。

5月6日，榮幸應中山大學文學院游淙祺院長邀請，講評了一場「跨文化人文思潮與美學共學群系列活動」專題演講，當日演講者是任教韓國國立首爾大學英文系，目前為台灣大學訪問學者——姜于聲（音譯，Woosung Kang）教授，發表的專題為「如何談論奉俊昊的《寄生上流》的臭味」（How to Talk about Class Stink in Bong Joon-ho’s Parasite），一場講座聽下來，收穫頗多，值得提出來與喜歡此片的讀者分享。

的確，廣受全球影迷熱愛的《寄生上流》，國內外都已有不少的影評、劇情分析等專文出現，甚至我也有針對《寄生上流》此電影，寫過五、六篇文章，來談論其中的「窮酸味」、「悲劇的誕生」，抑或「《寄生上流》內的台灣味」等。然而，透過較為學術或社會學角度來談論《寄生上流》之文章，著實少見，尤其發表者又是出身韓國當地，且具有哲學素養訓練的專業人士。

姜教授於專題講座內，言及了不少精湛論點。首先，就我印象最為深刻的是，他從奉俊昊開始從事電影製作人的職業生涯首部電影《綁架門前狗》（플란다스의개，2000），娓娓道來其藝術成就，到回顧改編真實社會案件的《殺人回憶》（살인의추억，2003），以及質疑國家權力或「好國家」含義的《駭人怪物》（괴물，2006），言及美軍意外地在漢江製造了一個生物怪獸，但與好萊塢英雄大片迥異的是，真正拯救整個國家免於滅亡的阿斗（宋康昊飾），並沒有被人稱讚為英雄，反倒突顯出國家完全無能為力，而漢江出現的怪獸，就姜教授看來，很可能是新自由主義資本主義的象徵，與跨國軍事工業聯合體的可怕結果，它無情地侵襲普通人的日常生活。

等到2009年，奉俊昊拍攝了《非常母親》（마더），他繼續批判朝鮮社會內扭曲的自我，特別片內描述出已故的父親和殖民地國家地位，已被母親身份所取代，然而，韓國社會卻對婦女（母親）極為不友善，社會不僅以婦女的犧牲為食，且還得依靠婦女的歇斯底里，最終，母親還得對韓國社會內所有的異常負起責任，影片結局留下耐人尋味的「誰會向這麼可憐的女人丟石頭呢？」此訊息作結。

爾後，奉俊昊創作出公開反資本主義寓言的《末日列車》（설국열차，2013），片內揭露階級鬥爭和世界相互毀滅的宏大幻想；四年後的《玉子》（옥자，2017），奉俊昊透過影片告知人們，跨國資本主義未來的藍圖，不僅僅是嘗試用人工手段製造出「自然」本身，更使得人類反而變成自然界內最「不自然的」存在。綜合以上幾點，姜教授把奉俊昊的藝術成就，解析稱作為「對社會現實的超道德批判」（a para-ethical critique of social reality）。

而上述片子，也是值得推薦給讀者一看的奉俊昊作品。

然而，回到姜教授此場專題演講核心，他提供了一個有趣的觀點來看待《寄生上流》階級，即此片會得到不分國內外佳評與肯定，在於「這部電影現實地描述了全球新自由主義、資本主義於韓國內正在發生的事情，沒有什麼特別的異國情調或野蠻的。」因此得到各國影迷迴響。

的確，片內所出現的三個家族——朴氏家族、金氏家族，與躲在豪宅內的雯光管家、丈夫勤世，其實並沒有如同大家所想像的，三個家族間有其「絕對」階層之分——如同上流家族朴社長其財力，離真正財大氣粗、貴氣逼人的「財團」或「財閥」仍有段距離，他只是某間獨立企業公司的社長，相對後兩者屬於較為有錢的「中產階級」罷了。

姜教授說道，「Parasite並非是一部單純描述階級鬥爭或缺乏階級鬥爭的電影。」但朴氏和金氏家族間，肯定存在階級對抗，當朴社長不斷肯定金氏家族「不越界」美德，與金氏家族經常嘲笑朴氏一家人天真的愚蠢，都讓我們看到階級鬥爭的身影，然而這些階級並非是天生且絕對性，而就他所看來，電影內只有一個階層在鬥爭，就是「中產階級」。

姜教授以身為韓國人，熟知韓國文化背景，來詮釋「中產階級」（註1），儘管片內出現的朴社長與勤世，明顯社會地位不同，但兩人卻都屬於韓國「獨立」企業家，如同失意落魄的勤世，他可能是一位屬於2000年代「88萬韓圜」內一員，而因投資台灣淡水古早味蛋糕生意失敗，流落寄居到豪宅地下室的過時失意者；而較為年輕的朴社長，可能是搭上2010年代數據產業蓬勃發展之勢，成為了一名成功的投資風險經營者；而年紀最大的金基澤，則可能因1997年金融風暴，被迫提早退休的勞動者；就此看來，這三個家族家長平行地屬於韓國近代不同樣貌的中產階級，而他們都恰好居住在同一個垂直空間的豪宅內，因此「電影內的階級鬥爭，實際上是同一階級的鬥爭。」看誰在此中產階級內，占得資源成為勝者，抑或失利成為魯蛇。

然而，有趣的是，金氏家那兩位小孩，卻被姜教授描述成「非現今典型的韓國年輕人」，除了電影一開頭，多以基宇的角度作為主鏡頭帶領觀者外，他們二人在電影一開頭並不追求成功，如同基宇因不明原因，兩次考大學失利，但英文能力卻是頂呱呱，而基婷似乎將大部分時間都花在遊戲、修圖偽造與口才上，他們不似現今韓國社會內的典型年輕人，被強調競爭和追求自我成就的壓力所吸引，進而踏上如同規馴他們爸媽的韓國社會。然而，基宇與基婷私底下卻又十分懂得如何投資自己、自我完善，且等待著機會，使得自己變得光彩耀人，成為了千禧年一代的代表。

這樣的詮釋，正可解釋為何基宇來到豪宅擔任家教，抑或基婷寄生到朴家成為美術老師，他們與上流社會人士的對談、行動過於「自然」，甚至讓人誤以為他們本身就是屬於上流社會，因為他們早就準備好了。就姜教授所揭露的，在新自由主義資本主義時代，要能享受幸福與其必備條件，就是如同片內基宇與基婷，他們兩人最常說的一句話，保持耐心而不急於成就，且耐心地等待自己努力的成果。

這樣的角度，也就可以說明片內的基宇，為何經常策劃著下一步的「計畫」，如利用水蜜桃趕走雯光管家，同時也可解釋基婷如何在車內當下，鬼靈精怪地利用內褲設計前司機，以及「精準地」向一家人抱怨，唯有搬離開這地下室，才有可能擺脫「窮酸味」等情節，甚至電影最後一幕，基宇於二樓多蕙的房間內，看著底下庭院的華麗慶生派對，竟還問著多蕙「他適不適合這裡？」幻想起自己要入住到此處，負責起整個家庭興盛，佔據此處的念頭，而基宇下一步的動作，就是搬著山水石景要前去地下室殺害勤世——「基宇和基婷早就很容易贏得觀眾的同情，這可能要歸功於他們對生活的公開『積極』態度。」

然而，大家探討頗多的「寄生」意涵，並非僅僅是金氏家族寄生於朴氏家族，或是兩家族的互為寄生（註2），「豪宅房屋本身象徵著神秘的宿主」，上述同屬中產階層的三家族人（寄生蟲），都曾在此豪宅內進行程度不一的「生存和繁殖」——如基宇與家教學生多蕙的接吻、金司機與朴太太密室會談與「牽手」、朴社長與太太於沙發上的激情，甚至躲藏在地下室的勤世，也與雯光用了不少保險套等。儘管最懂這棟豪宅的雯光管家，得知豪宅內有一些根本上是反資本主義或共產主義之物，但存在於豪宅內的內部怨恨，非起因於彼此間的階級對抗，而是源於「誰能占領房屋」此點，進而釀成悲劇——毋庸置疑地，最瞭解這棟豪宅的，就是已經居住在此豪宅4年3個月又17天的雯光夫婦。

但未來呢？最有可能占領這間豪宅，抑或入主此處之人，就是金家那兩位鬼靈精怪的基宇與基婷，正因為此緣故，造就了電影最後一幕勤世的庭院屠殺，他首要殺害的目標，並非是間接害死他老婆雯光的忠淑或金氏家長基澤，而是基宇與基婷，因為勤世已經意識到他們兩人才是真正威脅，基宇與基婷兩人的應變能力與未來發展性，輕易地贏過居住在此豪宅內的所有人，最終可能佔據這間豪宅——因此影片的最後一幕屠殺場面，勤世奔向金家小孩，痛下毒手。

也許如同我最終論評的是，這也可能成為一種世代差異、價值觀的對抗，而這樣的詮釋，也讓我們解開為何勤世所殺的對象，竟是金氏家人的兩小孩之舉動。

註釋

註1：姜教授發表文原文「What I mean by “middle-class” here has a specific implication in the context of Korean culture. It does not mean that the film only depicts the middle-class realities among diverse class arrangements but that there seems to exist only one class in the Korean society.」

註2：回過頭來想，朴氏家人沒有金家人或雯光夫婦「寄生」，可能家裡會一團亂，如沒人開車、做菜，樓梯燈也不會亮等狀況產生，因此這樣的寄生，若放在三家人內在關係來看，為一種「互為主體性的寄生」；同時「寄生」的另一層涵義，如同姜教授指出，最危險的即是基宇對於自身幻想的「寄生」，幻想他能占領這棟豪宅，最後導致自身悲劇的誕生。

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航