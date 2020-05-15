認識常見的原油ETF商品：USO與USL各有哪些優缺點？

過去的３個月原油價格備受市場關注，WTI原油期貨價格由50～60美元／桶，崩跌至20美元／桶，並在區間震盪。高點至今已下跌超過70％以上，油價來到歷史新低。我們更在2020年4月20日見證歷史──WTI 5月原油期貨的價格單日內暴跌出現負價格，跌至-37.63美元低位。

有鑒於此，本篇報告將會以分析原油相關的ETF標的為主，並輔以客觀角度量化分析其優劣，期望能作為想投資原油的用戶參考。

投資原油投資什麼？

時常在報導中聽聞今日國際油價上漲、原油價格崩跌等。我們首先必須先釐清，這些消息所指的原油價格究竟是什麼呢？

其實，這些國際油價、原油價格，並不是真正的實體原油交易價格，而是近月原油期貨的價格。由於原油不僅沒有黃金、白銀等貴金屬的全球即時現貨交易機制，還需要大量倉儲運輸成本，因此普遍使用近月期貨價格作為油價代表。近月期貨價格市場流動性佳，通常最貼近原油現貨價格，對於原油供需波動也最能夠即時反應。

因此，市場所謂的投資原油，其實大部分情況並不是投資真正的原油現貨，而是原油期貨合約。我們常聽到的石油ETF，如台灣元大S&P石油（00642U）、元大S&P石油正2（00672L），或美國USO、UCO，以及USL等，其背後都是以購買期貨合約為主，間接參與油價的漲跌，以達到貼近原油報酬目的。

認識常見的原油ETF商品：USO與USL

買進ETF最重要的，是了解指數背後所追蹤的標的與持股成份。以下分別介紹美國石油ETF中，常見的USO與USL。

由以上USO與USL規則可以發現，轉倉成本是投資這類型原油ETF的主要風險，當原油出現正價差（遠月價格＞近月價格），發行商進行轉倉時，便需負擔轉倉成本；反之，當原油出現逆價差（遠月價格＜近月價格），發行商進行轉倉時，便會有轉倉利益。（詳盡解說請參考：【投資指標GPS】投資ETF，必須關注5大重點）

因此我們可以知道，正逆價差對於投資這類型的ETF相當重要。MM量化團隊將進一步針對原油正逆價差，對於USO與USL的影響進行更詳盡的分析。

量化分析A：原油相關ETF分析

原油相關ETF報酬較WTI近月期貨（未扣除轉倉成本）差；長期投資績效USL優於USO。

一、價差與轉倉成本

在分析之前，我們首先定義遠近月價差幅度，分為以下兩種，計算方式如下：

年價差幅度（％）＝WTI 12個月原油期貨價格／WTI近月原油期貨價格－1

月價差幅度（％）＝WTI次近月原油期貨價格／WTI近月原油期貨價格－1

當價差幅度大於０時稱為正價差，反之小於０時稱為逆價差。

Photo Credit：財經M平方

將價差幅度畫成上圖後可以發現，原油因存在倉儲運輸成本。歷史中絕大部分情況下，期貨遠近月處於正價差的比例約為71.68％，只有少部分時期處於逆價差，約28.32％。

若是原油ETF處於正價差的環境中，每期將有換倉的自然耗損成本，也就是每個月這些ETF必須將部分或全部已到期的合約轉往較遠月重新建倉。而每一次換月時，期貨價格在到期日會與價格較低現貨趨於一致，但換約時卻又換到價格比較貴的次月合約。所以USO和USL的績效表現，與原油長期績效相比將產生落差，時間拉長差異會愈大。

二、報酬比較

MM量化團隊使用未扣除轉倉成本的WTI近月期貨價格作為比較基準，將其視為原油現貨報酬（但實際上投資WTI近月期貨價格每個月仍需負擔換倉成本）。

Photo Credit：財經M平方

我們將WTI近月累積報酬與USO、USL的報酬畫在一起，由上圖可以看出，隨著時間拉長，USO（綠線）及USL（紫線）會因為頻繁的換倉成本，使報酬逐漸追不上WTI近月期貨未扣除轉倉成本的報酬（深藍線）。

USO vs. USL

USL與USO相比，由於USL每個月只把其中1／12的合約轉到一年以後，USO則是一次將全部合約轉到次近月合約，所以長期而言USL轉倉成本較USO小，因此長期報酬USL（紫線）會優於USO（綠線）。

但這並不完全意味著USL一定較USO好，因為遠月合約的敏感度會較近月合約低，若原油短期大幅上漲，USO的表現便會較USL好。此處端看投資人對於換倉成本與價格敏感度間做取捨，若認為原油短時間內可能上漲USO是較適合的標的，若是長線看多原油，則USL是較好的選擇。

另外，若配合價差幅度一併觀察（紅線、黃線），灰底部分原油價格來到相對低點時，通常也是價差幅度飆升的時候，主要是因為此時市場預期原油即將大幅上漲，所以會使原油正價差大幅擴大。但這也會造成USO與USL真正在原油由低點大幅反彈時，績效走勢因高額換倉成本遠不如原油本身報酬，如2009年、2016年便是最好的例子。

以下我們便將各年度原油WTI近月期貨（未扣除轉倉成本）、USO及USL報酬做比較，便可更加一目了然：

Photo Credit：財經M平方

由上直條圖可以發現，原油WTI近月期貨（未扣除轉倉成本）與USO和USL每年績效表現都有落差，且大部分年度未扣除轉倉成本的原油WTI近月期貨（藍色柱狀），表現優於USO（紅色柱狀）和USL（綠色柱狀）。這便是呼應前面描述的，原油市場長期71.68％的時間是處於正價差，正價差使這些原油ETF面臨換倉的成本。

尤其在2009年跟2016年油價由低點大幅反彈時，此時正價差幅度（橘色柱狀）也來到相當高的水位，分別為2009年15.92％、2016年12.53％，以2009年來說，雖然原油上漲了72.47％。但實際上USO和USL卻分別僅上漲10.24％和26.44％，大幅侵蝕了原油的上漲報酬；使得USO、USL的績效報酬，相較其他年份與原油實際報酬偏離程度更大。

而目前價差幅度又比2009年和2016年來的更高，當未來原油上漲時會大幅侵蝕ETF的績效，投資人須特別留意這點。以下我們整理各年度USO、USL績效偏離原油本上程度與價差幅度的表格，供投資人參考：

Photo Credit：財經M平方 USO偏離程度＝原油WTI近月期貨（未扣除轉倉成本）報酬－USO報酬

USL偏離程度＝原油WTI近月期貨（未扣除轉倉成本）報酬－USL報酬

由上表可以發現價差幅度越大，ETF偏離程度也越大。原油必須上漲更多，才能使購買USO和USL獲利。例如2009年時USO偏離程度達到62％，也就是原油必須要上漲62％以上，才能使USO有所獲利，不至於被高昂的換倉成本所侵蝕。

目前2020年價差幅度也來到歷史新高，值得投資人參考。

量化分析B：其他能源類相關ETF分析

XLE無轉倉成本，長線投資優於USO與USL

XLE為能源類相關ETF，資產全數配置於能源股票，持股比例主要由大型石油公司及天然氣公司所組成，目前持股最大為埃克森美孚（Exxon Mobil Corporation）和雪佛龍（Chevron Corporation）等大型油企公司，兩者加起來比重達40％。

Photo Credit：財經M平方

由上圖報酬走勢可以觀察出，因為XLE無換倉成本問題，表現長期而言會較USO、USL佳。但缺點是與原油價格連動性會較差，相關係數僅0.4682，與能源類股市連動性反而較高。

雖然XLE沒有USO及USL的換倉風險，但畢竟背後持有標的是股票，因此有股票的非系統風險存在，無法像USO及USL完全反應油價的變化，但仍是看多油價的另一好選擇。

Photo Credit：財經M平方

觀察上表各年份的報酬，發現在正價差大幅拉大的年份（2009年、2010年、2015年、2016年），XLE的報酬明顯會優於USO及USL，主因為XLE的沒有換倉的風險存在。

總結

最後我們整理以上USO、USL、XLE可以統整為以下表格，不同標的各有其優缺點及潛在風險，沒有絕對優秀的標的。因此建議在投資原油之前可以回來參考，為自己的投資負責。

Photo Credit：財經M平方

推薦閱讀文章：

本文經MacroMicro 財經M平方授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航