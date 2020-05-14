中日近代史再認識（一）：琉球是否屬於日本？這個問題造成台灣近代史的開端

筆者在此前一系列的文章中論述到，中日兩國在歷史上長期和平友好相處。但進入近代，這種局面開始轉變。1874年，日本因八瑤灣事件而出兵台灣，引發牡丹社事件。這是台灣在近代第一次成為國際爭議的焦點。日清雙方展開外交爭議，並差點大打出手。從事件影響看，牡丹社事件不但是近代中日第一次交鋒，還可算是台灣近代史的開端。

在中國教科書和中國史學界，牡丹社事件長期被敍事為「日本近代侵略中國」的開端。然而，這種理解是否恰當？為解釋這點，必須依據當時的時代背景進行分析。

歷史與國際法交匯的一個有意思的點，是如何用國際法界定「非西方地區的前國際法時代」的主權與疆域。這在非西方世界，包括遠東地區，都是現實的歷史和政治問題。現代的國際法體系公認出現在1648年的《西發里亞和約》。經過30年戰爭，歐洲國家通過該和約界定了主權國家和疆界這兩個概念。自此，西方國家大都自動地適應國際法，明確自己的主權和疆域。

但非西方世界的國家接受主權和疆界的概念，多少帶有被動意味，在時間上也滯後。換言之，在西方建立起國際法體系之後，非西方世界還長期處於「前國際法年代」。於是，主權、疆域、民族等概念，在「前國際化年代」都不免含糊、曖昧。

比如在東方，中國（註：這裡的中國的正式名字是「清國」，清國不完全等同中國，但為行文方便，除特別註明外，都以中國代指）和日本都長期沒有西方式的國家觀念，它們主要使用「天朝主義」式的框架理解國際關係，在處理與近鄰的關係的時候尤為如此。與此相適應，它們在邊緣地區的疆界也非常模糊。換言之，它們「使用另一套政治邏輯」或許符合歷史史實。

於是有人據此認為，對處於「前國際法年代」的東方國家，國際法並不適用。這當然是一種很方便的理解（也許是正確的），但無法回答相當有現實意義的領土爭議和主權爭議問題。起源於西方的國際法是現時國際體系的運行準則，領土爭議和主權爭議都必須使用「西方式的國際法」解決。於是，不得不充分剖析歷史事件，以便在模糊曖昧狀態中，用手術刀一般的精確，劃出主權／非主權、疆域／非疆域的界線。

於是，我們一方面要仔細釐清相關事件（特別是太多掩蓋在累世的人云亦云的歷史論述底下的真相），作為分析的基礎；另一方面，也需要總結出一套通用的規則，作為判斷的依據。當然這裡的「通用」主要對東方世界而言（即大東亞），在其他非西方地區可能適用也可能不適用，這裡無需深究。

牡丹社事件是台灣歷史上第一次產生國際法問題爭議的事件。研究這次事件對如何劃定台灣的國際法地位有很重要的意義，對「再認識」中日關係史也非常重要。

先說背景。在15世紀末的大航海時代開始後，中日兩國從16世紀開始就和西方國家通過海路接觸。這些接觸有很深遠的影響，但東方國家的國際關係概念基本沒有觸及。在黑船事件和第二次鴉片戰爭後，日中兩國才相繼改革。（中國進入近代史從第一次鴉片戰爭開始，但真正觸動改革是在第二次鴉片戰爭之後。）

在内政上，中國興起洋務運動，日本則進行明治維新。論時間，論投入，洋務運動都沒有落在日本後頭，但是洋務運動注重的中學為體，西學為用的實用主義，以異族為統治者的舊式皇朝體制絲毫沒有被觸動，而日本明治維新則是自上而下的向西方學習的全方位改革，日本改革反而走在了中國前頭。在外交上，兩國也都幾乎同時開始進入西方主導的國際關係體制。

當時日本和中國兩國都沿用傳統的東方體制，即宗主國和藩屬之間的體系。在東亞長期存在「兩個中心」。中國是一個中心，朝鮮、琉球和越南等是中國的藩屬。日本是另一個中心，琉球是日本的藩屬。必須要說明，東方體系的屬國，在國際法中的地位大都可視為獨立國家。在中國的「藩屬」中，越南的所謂「藩屬」是最表面的，越南自己也在國内稱皇帝（朝鮮和琉球都不稱皇帝）。此外還有比越南更遠的所謂「藩屬關係」，比如緬甸、南掌（老撾）、尼泊爾之類，現在很容易分辨它們在當時也是真正的完全獨立的國家。

進貢中國的船｜Photo Credit: Unknown@Wiki Public Domain

從以上列舉可知，在東方體制下，琉球的地位是很特殊的，它是一個罕見的「兩屬」之國。當然，實際上，琉球對中國和日本的依附地位高低有別。從實際控制看，琉球受日本控制比受中國控制更深；從名義看，琉球對日本的藩屬地位的等級中是很低，它只是日本薩摩藩的藩屬而不是日本中央政府的藩屬，只算「藩屬的藩屬」。

即便如此，琉球也無法視為日本的一部分。最具標誌性的例子就是1854年，美國的培理將軍（Matthew Perry）要求日本開放琉球的那霸港，日本對培理說琉球是獨立國，日本不能作主。於是培理又和琉球國王單獨簽訂《琉美修好條約》，這在國際法上正式承認琉球的主權國地位。

值得注意的是，培理主持的和琉球通商過程，根本沒有和中國商量。這也在另一個側面說明，琉球對日本的依附遠比中國要深。與之差不多同時，琉球還和法國簽訂《琉法修好條約》、和荷蘭簽訂《琉蘭修好條約》。這些條約進一步明確琉球在國際法上的主權地位。

中國歷史說上一般日本進行改革之後，開始「海外擴張」，也就是「海外侵略」過程。這種說法是片面的。

日本的「海外擴張」有幾個不同的類別。第一是把原先的邊緣地區加強管治（比如北海道）；第二是開拓無人居住的海島，比如大東列島、小笠原群島、釣魚台、千島群島。第三是在原先有日本移民的主權未明地區，試圖建立勢力，比如庫頁島（日本稱為樺太）；第四是把原先的「藩屬」納入版圖，比如通過兩次「琉球處分」兼併琉球。這些「海外擴張」當然帶有經濟和政治上的動機。但在國際法而言，日本的「擴張」也可以被視為主動地根據西方國際法的原則明確疆界的行為。

日本明治維新興起撤藩運動，薩摩藩被改為鹿兒島縣，原薩摩藩派系作為倒幕運動主力，大量入主中央。於是薩摩藩的屬國琉球，自然也被日本視為必須要兼併之地。日本在1871年正式廢藩，琉球被日本編為令制國，成為鹿兒島縣下的一個政區。1872年，日本正式施行第一次琉球處分，把琉球國王封為藩王，宣佈琉球是日本國土。

琉球在國際法上是主權國，從這個角度，日本在1870年代初通過兩次「琉球處分」兼併琉球，算是不折不扣的侵略行為。但在東方的天朝主義體系下，「藩屬的藩屬」是否算是本國的一部分？並非完全沒有可以爭辯的地方。而在西方國際關係觀念中，當時叢林法則橫行，侵略乃國際關係中的獲得領土的合法行為。日本對琉球侵略也並不違反國際法。事實上，日本兩次琉球處分都得到西方國家的認可（關係最密切的美國因南北戰爭後的重建，而沒有餘力干預東方事務）。日本對琉球的侵略無人可阻，唯一的障礙就是有宗主國名義的清朝。

日本兼併琉球是近代領土擴張運動中，第一次「侵略型」的擴張，日本自己也很心虛。同時琉球也有親中勢力的反抗，他們多求助於中國。因此，日本要防止中國對琉球處分的阻礙，就要想方法令中國承認琉球屬於日本，除了試圖讓中國直接承認之外，日本更保險的做法，還是在國際法上製造先例，造成「琉球屬於日本」的國際法例子。牡丹社事件就在這個背景下發生。

（待續）

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航