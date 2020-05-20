前世的情人，今世的妻子：台灣現代美術中的女性畫像

文：顏娟英

前幾天，有位罕見的客人造訪我們偏僻的研究所，他滿臉笑容地表示，終於有機會來接女兒回家。他說，女兒在園區上班，平常嫌路遠不回老家。會議結束時，夜幕低垂，門外果然有位高挑的淑女耐心等候，朋友喊著：我要和前世的情人走了！冬雨綿綿，卻有一股暖流迴盪在黑夜中。

父女的感情可謂緣定前世，彼此之間有著無法撼動的信賴感。呂基正（1914-1990）這幅描繪女兒小玟胸像的畫作散發出一股攝人心魂的氣息。【圖1】她好像在燈光聚焦的舞台上，臉龐清純無邪，頭上繫著紅色大蝴蝶結，披肩秀髮，濃厚烏黑，隱沒在背景中。

Photo Credit: 家屬收藏 【圖1】呂基正，《少女小玟》，1964，畫布油彩， 45.5×37.9cm

畫家描寫女兒的戲劇性舞台效果，令人聯想到日本油畫家岸田劉生（1891-1929），後者曾以超過十年的時間不斷地製作長女麗子（1914-1962）一系列神秘而美麗或怪誕的形象。兩位畫家對女兒的鍾愛非常相似，惟表現手法截然不同。劉生的手法寫實細膩，女兒在父親的指導下，變化萬千，可謂父女聯手演出。

【圖2】基正的筆觸簡潔快速，接近表現主義，畫面安穩踏實。小玟身著白色荷葉邊圓領衣裳，與黑色線條形成強烈的對比，整體畫面澄靜明亮，更趨近魯奧（Georges Rouault，1871–1958）寧靜帶有宗教意味的人物畫。

Photo Credit: 東京國立博物館網站 【圖2】岸田劉生，《麗子微笑》，1921，44.2×36.4cm， 東京國立博物館收藏重要文化財產

小玟安靜地望著父親，從小父親常牽她的小手到博物館，樓上樓下轉著看畫展，她相信每件畫作都是畫家一步一腳印、辛勤耕耘的成果。父親常常扛著畫具與登山繩索外出數天旅行寫生，回來時一定攤開佔滿整個牆面的畫作，興奮地為她和母親解說高山上變化莫測的風雲、森林與陡峭的山稜線。父親是小女孩心中無可取代的英雄；女孩是畫家心中堅毅慧黠的天使。當這件小小的畫像完成時，父女的親情又一次留下永難忘懷的印記。

女性畫像題材中最為常見的是妻子的畫像。許多藝術家本人或他們的母親為兒子考慮婚事時，就已經盤算著結婚對象除了賢妻良母的性格，最好也具有當模特兒的條件。

自幼失去雙親，孤獨成長的顏水龍（1903-1997）刻苦勤勉留學於東京美術學校油畫科，接著遠渡西伯利亞，留學法國。戰爭期間，他秉持回饋家鄉的理想，回歸台南，投入南部民間手工藝調查與設計生產工作。

1942年，透過朋友熱心介紹，認識台南地方名門後代，洋裁學校女老師金?治，她同樣曾留學東京，手巧心細，勤樸獨立。兩人理念相近，情投意合，很快地決定白頭偕老，在台南神社舉行婚禮。此刻值艱困的非常時期，顏水龍既無家長支持，又居無定所，捉襟見肘的情況下，幸賴許多工作伙伴每個人掏出小紅包，合力集資，才順利完成這場人生大事。個性內斂的畫家，對此經歷記憶深刻，並永懷感恩之情。

畫家，特別是兩袖清風的顏水龍，送給新婚妻子最真誠的紀念物，無非是記錄她青春年華的畫像。

顏水龍《妻子》像以溫暖飽滿的紅色調為背景，妻子額頭飽滿，五官細緻，明亮的眼睛散發出嫻靜的氣質。【圖3】她身穿自己設計，剪裁合身的白色深V字領上衣，優雅地襯托其鵝蛋形臉龐與纖細的長頸。對顏水龍而言，白色，不僅僅是白色顏料，而是純潔高雅的象徵。這是他1932年在坎城貼身觀察、揣摩野獸派個性畫家梵．鄧肯（Kees van Dongen, 1877-1968）創作的心得。畫中人的表情愉悅而溫柔，充滿了對於兩人即將攜手共同經營理想家庭生活的期待。

Photo Credit: 家屬收藏 【圖3】顏水龍，《妻子》，1942，油彩、畫布，60.5×50cm

在他們攜手同行的人生道路上，顏水龍繼續為妻子畫像，有用來鼓勵、安慰她的，晚年有幾幅是懷念老伴的。

本文獲漫遊藝術史授權刊登，原文刊載於此

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