NCC新提名委員一致同意，愛奇藝、騰訊TV等「非法」OTT平台應在台下架

立法院今（13）日審查NCC人事提名名單，多位立委關注OTT平台，包括愛奇藝、騰訊WeTV等在台的合法問題，以及《網際網路視聽服務法》（OTT TV專法）進度與方向，NCC主委被提名人陳耀祥表示，愛奇藝平台在台灣不算合法落地，但需要相關部會確認，最快本週五（15日）就會召集相關部會討論下架非法廣告，5位委員也都認同中資非法平台應在台下架。另外OTT專法預計在7月時提出，將成為全球第一個OTT專法。

OTT平台在快速發展，吸引了全球觀眾，也衝擊傳統媒體。立委們關注OTT TV對台灣產業的衝擊，包括中國節目大量透過愛奇藝、騰訊TV等平台進入台灣，但台灣節目卻無法在中國播出；另外許多OTT業者都是境外業者，在台灣不受管理，政府也無法收到營業稅。

NCC委員提名人認同「愛奇藝」非法，但須陸委會認定

民進黨立委何欣純以及范雲都在質詢時指出，非法OTT平台像來自中國的愛奇藝，目前仍在台灣打廣告召募會員，甚至購物網站如momo購物網還有販售會員卡。

NCC準副主委翁柏宗指出，愛奇藝等都有租用CDN（Content Delivery Network，內容傳遞網路）放在台灣電信業IDC機房，既然CDN都落地到台灣，也租了IDC機房，有沒有營業就很清楚；依《兩岸人民關係條例》，中資的OTT TV算是非法行業，「其實我們都知道他在那裡，但兩岸主管機關沒確認，我們就不能去動」。

翁柏宗表示，目前已經掌握騰訊WeTV所在的CDN伺服器、在哪個IDC機房，NCC的立場是，只要主管機關陸委會解釋相關條文確認有違法，就可以去執行。這部份目前已經有有跨部會小組在處理，應該會很快。

陳耀祥則表示，關於非法OTT平台的廣告問題，5月15日將邀請陸委會、經濟部、新北市政府、台北市政府、台灣廣告主協會來討論如何處理、下架非法廣告。陳耀祥表示，台灣是開放網路，但愛奇藝平台在台灣不算「合法落地」，這部分將跨部會協商，看如何分工取締，NCC主要是以電信與技術部分來處理，可以要求電信業者不得對中國OTT TV業者提供網路、機房等服務，也會與其他相關部會合作執行。

5位新提名委員陳耀祥（現任代理主委）、翁柏宗（副主委被提名人）、林麗雲、王維菁、蕭祈宏對於立委質詢，都一致表態同意「要讓中國大陸非法OTT平台在台下架」。

NCC依法設置7名專任委員，任期4年，任滿得連任；由於NCC本屆委員包括前主委詹婷怡、前副主委翁柏宗於去年先後辭職，現任委員洪貞玲、郭文忠以及代理主委陳耀祥，將於今年7月底任滿，因此行政院提出新人事案今日送至立法院審查。

多位國民黨立委則質疑，NCC對「中資」有特別管制，「愛奇藝上有大陸地區的影音作品，就要另外的法案審查，但是其他國家影音作品就不用審查，這樣對嗎？」國民黨立委洪孟楷質詢時表示。

陳耀祥則回應，「OTT TV比如愛奇藝 、Netflix，基本上除了內容外，最主要是平台概念。但中國大陸的影音平台依照現行《兩岸人民關係條例》，事實上是沒開放的。」

《經濟日報》報導，業界人士指出，要讓App下架，涉及Google、Apple等平台業者的全球經營策略，不是台灣喊下架就能「趕走」業者。但以影音服務來說，若台灣的電信業者不提供本地CDN、機房等服務，業者要在境外提供台灣用戶相同服務的難度提高，成本勢必大增，服務品質更可能會受到影響。

OTT專法7月底前出爐

另外陳耀祥也表示，《網際網路視聽服務法》草案（OTT TV專法），在今年7月底前可出爐供各界討論。主要立法精神會學習歐盟經驗，包括「抓大放小」（指重點扶持大型企業發展，培植在國際市場具有競爭力的大企業，對中小企業則採取放任態度，國家不再包養，讓中小企業自己去謀求生路）、用鼓勵與兼採強制登記方法讓平台落地，包括稅籍、消費者保護、個人資料保護等面向，都會納入草案。

陳耀祥表示，OTT TV專法初步版本已經出來，現在經專家諮詢，等待NCC委員同意，希望趕在這屆委員任期屆滿，也就是7月前完成。待新一屆NCC委員上任後再送交行政院審查。

《工商時報》報導，目前主流OTT TV業者包括Netflix、LINE TV、Hulu、Comcast、FOX+、愛奇藝、LiTV、Choco TV、KKTV、Spotify以及中華電MOD的VoD業務、台灣大的myVideo、遠傳的friday影音。

台灣是國際上第一個設立OTT TV專法的國家，各國都相當關切NCC這次立法方向。NCC透露，Netflix、LINE TV等跨國及本土業者，在台灣不管是收視戶或傳輸量都已達到一定規模，有可能都會被列入納管對象。不過，因《兩岸人民關係條例》並未將OTT TV業者納入正面表列項目，愛奇藝、騰訊等中國OTT業者不必然會被納管。

延伸閱讀：

核稿編輯：黃筱歡